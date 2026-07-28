Zelenskyj řešil v Bílém domě střely do Patriotů. Zeptám se Putina, jestli pomáhá Íránu, prohlásil Trump

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opustil Bílý dům po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, přičemž jen necelou čtvrthodinu po jeho odjezdu dorazil na místo izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Zelenskyj bezprostředně po schůzce vyjádřil poděkování za americkou podporu a vyzdvihl úsilí směřující k ochraně ukrajinských životů a k posílení mírových procesů. Ve svém oficiálním prohlášení zároveň vyjádřil hlubokou soustrast nad úmrtím amerického senátora Lindseye Grahama, kterého označil za skutečného a oddaného přítele Ukrajiny.
Během jednání v Oválné pracovně se obě hlavy států věnovaly klíčovým tématům další vojenské i diplomatické spolupráce. Diskuse se soustředila především na získání licencí pro domácí výrobu obranných střel do systému Patriot a na nové iniciativy, které by mohly posílit obranyschopnost Ukrajiny.
Obě strany se rovněž shodly na nutnosti znovu oživit diplomatická jednání, přičemž konkrétní detaily nadcházející komunikace budou v nejbližších dnech dojednávat příslušné pracovní týmy.
Zahraničněpolitickou debatu zároveň vyostřila obvinění ukrajinské strany, podle nichž Moskva poskytuje Teheránu satelitní snímky amerických a spojeneckých vojenských objektů na Blízkém východě.
Podle Kyjeva existuje jasná souvislost mezi těmito ruskými daty a následnými íránskými údery na dané cíle. Informace rezonují o to více, že ukrajinské síly nedávno v Kaspickém moři zaútočily na íránský tanker, který podle ukrajinských diplomatů převážel drony a vojenské komponenty určené pro ruskou armádu, na což Teherán reagoval hrozbou odvety.
Americký prezident Donald Trump reagoval na tato obvinění na palubě prezidentského speciálu Air Force One s tím, že se na tuto záležitost přímo zeptá ruského prezidenta Vladimira Putina.
Trump vyjádřil vůči zásadnímu významu případné ruské pomoci Íránu skepsi a zdůraznil, že pokud k nějakému předávání informací došlo, nemělo to na vojenskou situaci v regionu žádný reálný dopad. V této souvislosti připomněl předchozí neúspěšné ruské vojenské dodávky do Venezuly a dodal, že americké síly íránské kapacity zásadním způsobem eliminovaly.
Setkání Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem potvrdilo trvající význam americko-ukrajinského dialogu pro bezpečnostní architekturu Evropy. Ačkoliv jednání doprovázejí složitá geopolitická témata spojená s rolí Ruska a Íránu, obě strany deklarovaly vůli pokračovat v koordinaci dalších kroků.
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Zdroj: Jan Hrabě