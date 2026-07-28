Zelenskyj dorazil do USA na setkání s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý přicestoval do Spojených států, kde ho čeká klíčové jednání za zavřenými dveřmi s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hlavními tématy rozhovorů v Oválné pracovně Bílého domu mají být především posílení protiraketové obrany Ukrajiny a rozvoj hlubší strategické spolupráce mezi oběma zeměmi.
Harmonogram washingtonských jednání počítá se začátkem schůzky obou státníků v dopoledních hodinách místního času. Bezprostředně po skončení rozhovorů s ukrajinskou delegací má americký prezident naplánované ještě další významné jednání, tentokrát s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.
Svůj příjezd do americké metropole oznámil ukrajinský lídr prostřednictvím zprávy na platformě Telegram. V ní uvedl, že se během své návštěvy hodlá setkat nejen s hlavním obyvatelem Bílého domu, ale také s členy jeho poradního týmu a dalšími činiteli, kteří mohou přispět k posílení obranyschopnosti napadené země.
Zásadní prioritou ukrajinské diplomacie při této návštěvě zůstává získání moderních systémů schopných zachycovat balistické rakety. Jednání by se měla zaměřit také na dokončení bilaterální dohody týkající se dodávek a společné výroby bezpilotních prostředků, které hrají v současném konfliktu klíčovou roli.
Očekávaná schůzka navazuje na nedávné osobní setkání obou prezidentů, které se uskutečnilo počátkem tohoto měsíce během summitu v Turecku. Donald Trump tehdy vyzdvihl úsilí ukrajinského prezidenta a naznačil ochotu podporovat plán, který by Ukrajině umožnil licencovanou výrobu obranných raketových systémů Patriot na vlastním území.
Pro Kyjev představuje zajištění dostatečného množství odpalovacích zařízení a protivzdušných střel otázku národní bezpečnosti. Ukrajinská města totiž i nadále čelí intenzivním raketovým a dronovým útokům ze strany ruských sil, což způsobuje značné škody na kritické infrastruktuře a ohrožuje civilní obyvatelstvo.
Kromě oficiálních jednání v Bílém domě má návštěva ukrajinského prezidenta ve Washingtonu také významný pietní rozměr. Volodymyr Zelenskyj se zúčastní vzpomínkového obřadu za nedávno zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, který patřil k nejhlasitějším zastáncům americké pomoci Ukrajině.
Ukrajinský lídr zdůraznil, že přijel uctít památku dlouholetého zákonodárce jménem celého ukrajinského národa. Připomněl přitom Grahamovo dlouholeté úsilí o posílení bezpečnosti a svobody v euroatlantickém prostoru i jeho vytrvalou snahu o prosazování tvrdých ekonomických sankcí vůči Ruské federaci.
Americký senátor podlehl nenadálým zdravotním komplikacím 11. července, pouhý den po návratu ze své desáté cesty na Ukrajinu od vypuknutí plnohodnotné ruské invaze. Během své poslední návštěvy Kyjeva ještě stihl s ukrajinskými představiteli projednat právě otázky protivzdušné obrany a zpřísnění postihů vůči agresorovi.
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Zdroj: Libor Novák