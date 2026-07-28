Ukrajina vyvíjí vlastní balistické rakety. Na podzim budou schopny zasáhnout Moskvu

Ukrajina by mohla již letos na podzim podniknout první údery na moskevské cíle za použití balistických raket vlastní výroby. V rozhovoru pro ukrajinského novináře Dmytra Hordona to uvedl Denys Štilerman, majitel a hlavní konstruktér zbrojařské společnosti Fire Point. Vývojářský tým podle něj v současnosti dokončuje závěrečné zkoušky nového raketového systému, jehož nasazení proti objektům hluboko na ruském území se výrazně přiblížilo.
Přesné termíny ostrého nasazení závisí především na výsledcích nadcházejících prověrek pohonných jednotek. Konstruktéry čeká mimo jiné klíčové testování motoru na zkušebním stavu, které má prověřit jeho funkčnost v zátěžových podmínkách. Štilerman zdůraznil, že případné technické nedostatky je společnost schopna řešit ve velmi krátkém čase. O konkrétních cílech na ruském území pak rozhodne armádní velení, lze však očekávat zásahy strategicky významných objektů.
Příprava sériové výroby probíhá současně s probíhajícími testovacími odpaly. Společnost plánuje v první fázi vyprodukovat deset až dvacet kusů raket určených pro zkušební účely. Jakmile nová zbraň získá oficiální kodifikaci a schválení pro státní nákupy, má se měsíční produkce rozšířit na desítky jednotek.
Společnost Fire Point patří k největším soukromým dodavatelům ukrajinského obranného průmyslu. Do povědomí vstoupila především díky vývoji dálkových útočných dronů FP-1 a střel s plochou dráhou letu FP-5 Flamingo. Projekty vývoje vlastních balistických raket pod označením FP-7 a FP-9 zbrojovka oficiálně představila na podzim roku 2025.
Méně rozměrná střela FP-7 prošla svými prvními testovacími odpaly na počátku letošního roku a její dolet se odhaduje na 250 až 300 kilometrů. Větší model FP-9 má podle konstruktérů dosahovat doletu až 850 kilometrů, což ukrajinské armádě dává teoretickou schopnost zasáhnout ruskou metropoli i další vzdálené cíle.
Pokrok v oblasti vývoje autonomních balistických zbraní nedávno potvrdil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V červnu oznámil, že země dokončuje vývoj vlastní balistické střely schopné zasahovat cíle v Ruské federaci. Zdůraznil přitom, že předchozí úspěšné údery ukrajinskými drony a raketami ukazují odhodlání státu aktivně se bránit a nenechat útoky bez odvetných kroků.
Vývoj ukrajinského balistického programu navazuje na předchozí úspěšné testy zbraní nové generace z roku 2024, jejichž přesné parametry tehdejší úřady utajovaly. Vedle projektů soukromé společnosti Fire Point navíc Kyjev dlouhodobě pracoval na státním raketovém systému Sapsan, známém též pod označením Hrim-2, jehož plánovaný dolet činí přibližně 500 kilometrů.
Sériová výroba systému Sapsan byla podle oficiálních informací zahájena v polovině roku 2025. Prezident Zelenskyj na konci minulého roku potvrdil, že tato raketa již prošla svým prvním bojovým nasazením. Nové projekty tak potvrzují snahu Kyjeva o dosažení soběstačnosti v oblasti zbraní dlouhého dosahu.
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Zdroj: Libor Novák