Policie Turka za rasistické a nenávistné komentáře stíhat nebude

Libor Novák

28. července 2026 16:50

Filip Turek
Filip Turek Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Policisté uzavřeli případ týkající se kontroverzních textů se známkami rasismu, homofobie a nenávisti, které se v minulosti objevily na účtech spojených s poslancem Filipem Turkem z hnutí Motoristé. Kriminalisté prověřování odložili z důvodu uplynutí promlčecí lhůty. Vzhledem k tomuto závěru vyšetřovatelé nepodají žádost o zbavení poslanecké imunity pro účely trestního stíhání a obvinění nečelí ani redakce Deníku N, která na případ jako první upozornila. O vývoji informoval zpravodajský portál iRozhlas.

Šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta, jehož úřad nad celou věcí dohlížel, potvrdil, že prověřování bylo formálně zastaveno. Jakmile příslušné usnesení nabude právní moci, bude celá kauza definitivně uzavřena bez toho, aby byl v této souvislosti někdo stíhán.

Vyšetřování odstartovalo na základě zjištění novinářů z Deníku N na podzim předešlého roku. Bezpečnostní orgány zkoumaly, zda publikované vyjádření nenaplňovala podstatu trestných činů, jako je podněcování k nenávističi k omezování práv a svobod určité skupiny obyvatel, schvalování trestného činu nebo hanobení národa a rasy. Trestnímu postihu však brání právě zákonný časový limit promlčení.

Snímky ze smazaných archivů ukazují, že se zákonodárce na sociálních sítích opakovaně prezentoval poměrně radikálním způsobem. Jeho vyjadřování opakovaně vykazovalo rasistické prvky a obsahovalo četné aluze na nacistickou symboliku či Adolfa Hitlera.

Jedním z nejvýraznějších textů, které vzbudily veřejné pohoršení, byl komentář odkazující na tragický žhářský útok ve Vítkově. V tomto příspěvku stálo, že i když je zakládání požárů nesmyslné, zranění romského dítěte mělo být v daném případě posuzováno spíše jako polehčující okolnost.

Postihu se vyhne i samotné žurnalistické pracoviště Deník N, které policie prověřovala kvůli podezření z možné pomluvy. Vyšetřovatelé dospěli k jednoznačnému závěru, že samotné rozkrytí a zveřejnění starších výroků veřejně činné osoby naplňuje veřejný zájem a nenaplňuje podstatu žádného trestného činu.

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