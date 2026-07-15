Prezident Pavel by Turkovu rezignaci považoval za správný postup

Poslanec Filip Turek (Motoristé) by měl rezignovat na funkci vládního zmocněnce, pokud se potvrdí jeho vina v případu pondělní nehody v centru Prahy, míní prezident Petr Pavel. Turek již připustil svůj úplný konec ve funkci po ukončení policejního vyšetřování.
Pavel v rámci rozhovoru pro iDnes.cz uvedl, že ze zveřejněných informací či videí k případu to vypadá, že Turek hrubě porušil pravidla silničního provozu. "Pokud se rozhodl sám, že v případě, bude-li označen za viníka, bude rezignovat na svoji funkci, tak si myslím, že to je správný postup," podotkl prezident.
"Pokud by to opravdu byla prokázaná hrubá chyba, pak je na místě, aby rezignoval a nebyl už nadále pověřencem vlády," poznamenala hlava státu i s ohledem na reakci premiéra Andreje Babiše (ANO) na celou kauzu.
Pavel zdůraznil, že nechce předjímat závěry policejního vyšetřování. "Zaznamenal jsem i názor, že je tam určité provinění i na straně řidiče toho sanitního vozidla. Na druhou stranu, pokud by Filip Turek respektoval pravidla, tak k nehodě nedošlo. Tam asi těžko vinit řidiče sanitky, že jel možná rychleji, než měl," zmínil jeden z nejvyšších ústavních činitelů.
Turek se původně měl stát jedním z ministrů Babišovy vlády, ale prezident jej kvůli některým kontroverzním nechtěl jmenovat do vládní funkce. Pavel je i v souvislosti s pondělní nehodou přesvědčen, že jeho hodnocení bylo objektivní. "Opravdu dnes nemusím mít výčitky, že bych mu křivdil," konstatoval.
Dramaticky vyhlížející nehoda se stala v pondělí po poledni na křižovatce na pražské magistrále u stanice metra I. P. Pavlova. Turkovo vozidlo se střetlo s nemocničním vozidlem, které se po nárazu převrátilo. Podle zveřejněných záběrů jel poslanec přes křižovatku rovně, přestože byl v odbočovacím pruhu.
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Petr Pavel , Filip Turek , Dopravní nehody
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Zdroj: Libor Novák