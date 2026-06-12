Česko - Jižní Korea 1:2. Kapitán Krejčí skóroval, Korejci předvedli obrat

Češi v prvním zápase na letošním mistrovství světa ve fotbale sahali po bodovém zisku, proti Jižní Koreji dokonce několik minut vedli. Nakonec ale nezískali ani bod, protože reprezentaci asijské země se podařilo skóre otočit. Národní tým tak bude doufat, že vyhraje alespoň jeden ze dvou zbývajících zápasů ve skupině.
Češi nastoupili do druhého ze dvou utkání v rámci prvního hracího dne světového šampionátu, kam se vrátili po dvaceti letech. V mexické Guadalajaře je čekala Jižní Korea, pravidelný účastník mistrovství světa. Trenér Miroslav Koubek, který tým převzal před úspěšnou jarní baráží proti Irsku a Dánsku, překvapil zejména výběrem plzeňského Alexandra Sojky do základní sestavy. Sojka nastoupil v záloze po boku Tomáše Součka.
Reprezentanti měli poměrně dobrý vstup do zápasu, ale po několika minutách převzali iniciativu Jihokorejci a otěže pevně drželi v rukou po zbytek utkání. Národní tým s míčem většinou nakládal tak, že ho nakopával dopředu, ale často šlo o nepřesné přihrávky. Největší nebezpečí pro jihokorejskou branku představovaly standardní situace či dlouhé auty.
První poločas proběhl víceméně bez šancí a skončil bez branek. Když po přestávce sílila optická převaha asijských zástupců, padl první gól do jejich sítě. Na dlouhý aut si naběhl kapitán Ladislav Krejčí a otevřel skóre.
Vedení ale reprezentaci vydrželo pouhých osm minut. Korejci předvedli pohlednou kombinaci ve středu pole, finální přihrávkou uvolnili Hwanga, jenž si počínal mazácky a chytrým zakončením překonal jinak dobře chytajícího Kováře.
Čeští fanoušci se nicméně dočkali další radosti, která měla jen krátké trvání. V 77. minutě rozehrával Sadílek přímý kop po faulu na Hložka a míč posadil na hlavu Tomáše Součka, který rozvlnil síť. Pomezní rozhodčí ale správně zvedl praporek, takže branka nebyla uznána.
Koubkovi svěřenci navíc o tři minuty později nezachytili soupeře při dalším útočném výpadu, na jehož konci se Oh Hyeon-Gyu zbavil Hranáče a i se štěstím dostal balon za Kovářova záda. Závěrečné minuty nabídly spíše křeč, ale i nadějné příležitosti Hložka a Sadílka. Ani jednomu se ale vyrovnat nepodařilo.
Češi tak k šanci na postup budou potřebovat vítězství v jednom ze dvou zbývajících zápasů skupinové fáze. Příští týden ve čtvrtek od 18:00 vyzvou Jihoafrickou republiku, která včera večer prohrála své úvodní utkání 0:2. Národní tým se utká také se spolupořadatelským Mexikem.
Česko - Jižní Korea 1:2
59. Krejčí - 67. Hwang In-Beom, 80. Oh Hyeon-Gyu
Související
Fotbalové MS plné nových pravidel. Jaké novinky týmy i fanoušky čekají?
USA nepustily do země klíčové členy íránské fotbalové reprezentace. Teherán vyzval FIFA, aby zasáhla
Aktuálně se děje
před 54 minutami
Česko - Jižní Korea 1:2. Kapitán Krejčí skóroval, Korejci předvedli obrat
včera
Dnes v noci velmi tvrdě udeříme na Írán. Převezmeme ostrov Charg, pohrozil Trump. O hodinu později vše zrušil
včera
Fotbalové MS plné nových pravidel. Jaké novinky týmy i fanoušky čekají?
včera
Amerika zůstane bezbranná? Rakety bleskově dochází, Trumpa čeká ostrá debata se zbrojaři
včera
Tchajwanská armáda cvičně odpálila rakety směrem k Číně z amerických zařízení
včera
Obavy vědců se naplnily. El Niño je tady, může dosáhnout historické síly a působit miliardové škody
včera
Evropští lídři chtějí na summitu G7 přesvědčit Trumpa k obnovení mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem
včera
Polsko spustí unikátní program. Statisícům lidí poskytne kurzy přežití
včera
Neřeší Ukrajinu, Írán ani Trumpa. Státy EU se bouří proti Kallasové
včera
Americe se nelíbí, že ji Netanjahu neposlouchá. Prosazuje zájmy které se neshodují s USA, prohlásil Vance
včera
Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Útoky USA zlikvidovaly příměří, tvrdí
včera
Musk podnítil nepokoje v Belfastu. Odhalil slabinu sociálních sítí
včera
Rok od tragického zřícení letu AI171: Jediný přeživší se dodnes potýká s problémy. Stále neví, proč letadlo spadlo
včera
Spojené státy a dalších 20 zemí včetně Česka varují před útoky Íránu v Evropě
včera
Policie v Severním Irsku nasadila proti demonstrantům vodní děla
včera
Mašínová si zachovala pevný charakter, ocenil prezident Pavel
včera
Útoky slibované Trumpem přišly. Írán tvrdí, že opět uzavřel Hormuzský průliv
včera
K dešti se přidají bouřky, vyplývá z předpovědi počasí na dnešek
10. června 2026 21:57
Česká cesta do vesmíru míří k úspěchu. Svoboda by mohl letět na ISS
10. června 2026 21:09
Malou propustili z nemocnice. Zítra už by měla opět šéfovat poslancům ANO
Šéfka poslanců vládního hnutí ANO Taťána Malá byla ve středu propuštěna z nemocnice, kde strávila poslední dny. Podle svých slov se zítra zúčastní jednání Poslanecké sněmovny, její rekonvalescence ale bude nadále pokračovat.
Zdroj: Jan Hrabě