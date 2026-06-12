Česko - Jižní Korea 1:2. Kapitán Krejčí skóroval, Korejci předvedli obrat

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. června 2026 6:02

Fotbal, ilustrační fotografie
Fotbal, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Češi v prvním zápase na letošním mistrovství světa ve fotbale sahali po bodovém zisku, proti Jižní Koreji dokonce několik minut vedli. Nakonec ale nezískali ani bod, protože reprezentaci asijské země se podařilo skóre otočit. Národní tým tak bude doufat, že vyhraje alespoň jeden ze dvou zbývajících zápasů ve skupině. 

Češi nastoupili do druhého ze dvou utkání v rámci prvního hracího dne světového šampionátu, kam se vrátili po dvaceti letech. V mexické Guadalajaře je čekala Jižní Korea, pravidelný účastník mistrovství světa. Trenér Miroslav Koubek, který tým převzal před úspěšnou jarní baráží proti Irsku a Dánsku, překvapil zejména výběrem plzeňského Alexandra Sojky do základní sestavy. Sojka nastoupil v záloze po boku Tomáše Součka.

Reprezentanti měli poměrně dobrý vstup do zápasu, ale po několika minutách převzali iniciativu Jihokorejci a otěže pevně drželi v rukou po zbytek utkání. Národní tým s míčem většinou nakládal tak, že ho nakopával dopředu, ale často šlo o nepřesné přihrávky. Největší nebezpečí pro jihokorejskou branku představovaly standardní situace či dlouhé auty. 

První poločas proběhl víceméně bez šancí a skončil bez branek. Když po přestávce sílila optická převaha asijských zástupců, padl první gól do jejich sítě. Na dlouhý aut si naběhl kapitán Ladislav Krejčí a otevřel skóre. 

Vedení ale reprezentaci vydrželo pouhých osm minut. Korejci předvedli pohlednou kombinaci ve středu pole, finální přihrávkou uvolnili Hwanga, jenž si počínal mazácky a chytrým zakončením překonal jinak dobře chytajícího Kováře.

Čeští fanoušci se nicméně dočkali další radosti, která měla jen krátké trvání. V 77. minutě rozehrával Sadílek přímý kop po faulu na Hložka a míč posadil na hlavu Tomáše Součka, který rozvlnil síť. Pomezní rozhodčí ale správně zvedl praporek, takže branka nebyla uznána.

Koubkovi svěřenci navíc o tři minuty později nezachytili soupeře při dalším útočném výpadu, na jehož konci se Oh Hyeon-Gyu zbavil Hranáče a i se štěstím dostal balon za Kovářova záda. Závěrečné minuty nabídly spíše křeč, ale i nadějné příležitosti Hložka a Sadílka. Ani jednomu se ale vyrovnat nepodařilo. 

Češi tak k šanci na postup budou potřebovat vítězství v jednom ze dvou zbývajících zápasů skupinové fáze. Příští týden ve čtvrtek od 18:00 vyzvou Jihoafrickou republiku, která včera večer prohrála své úvodní utkání 0:2. Národní tým se utká také se spolupořadatelským Mexikem. 

Česko - Jižní Korea 1:2 

59. Krejčí - 67. Hwang In-Beom, 80. Oh Hyeon-Gyu

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