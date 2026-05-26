Praktici budou předepisovat více léků. Novinka začne platit od července

Pacientům, kteří potřebují například léky na cukrovku nebo srdeční selhání, se ulehčí život. Od letních prázdnin nebudou muset zbytečně obíhat specialisty kvůli pouhému receptu. Změnu prosadilo ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem (ANO).
Vojtěch oznámil novinku na sociální síti X. Praktičtí lékaři budou moci předepisovat více léků od 1. července. Změna se bude týkat více než 1 000 přípravků, u kterých dnes pacienti často musí ke specialistovi. Jde například o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin.
"Cíl je jednoduchý: méně administrativy, rychlejší dostupnost léčby a větší komfort pro pacienty. Praktici své pacienty dlouhodobě znají a u stabilizovaných chronických onemocnění mohou převzít větší roli," napsal ministr zdravotnictví.
Vojtěch zdůraznil, že novinka je plně v souladu s programovým prohlášením Babišovy vlády, která si jako jednu z priorit stanovila posílení kompetencí praktických lékařů v rámci reformy primární péče. "Specialisté se díky tomu budou moci více věnovat komplikovanějším pacientům, kteří jejich péči potřebují nejvíce," vysvětlil člen vlády.
"Moderní zdravotnictví má být dostupnější, jednodušší a více orientované na pacienta. Tohle je konkrétní krok tímto směrem," dodal ministr zdravotnictví.
