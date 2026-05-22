Žena, která přežila hantavirus, promluvila o nesnesitelných bolestech. Nezvládla ani sáhnutí na vlasy

Libor Novák

22. května 2026 8:29

Lékaři, ilustrační foto Foto: Pixabay

Američanka Shaina Montiel, která v současnosti pracuje jako učitelka speciálního vzdělávání v předměstí Los Angeles, promluvila o své zkušenosti s hantavirusem. Tímto onemocněním se nakazila v roce 1993, když jí bylo pouhých pět let a navštěvovala mateřskou školu. Tehdy se jednalo o extrémně vzácnou nemoc a lékařům trvalo dlouho, než dokázali určit správnou diagnózu.

Onemocnění u ní začalo příznaky, které zpočátku připomínaly běžnou chřipku. Lékař jí předepsal antibiotika, ale Shaina byla den ode dne slabší. Situace se dramaticky zhoršila, když začala nekontrolovatelně zvracet a trpět silným krvácením do konečníku. V nemocnici strávila více než týden, přičemž lékaři u ní nejprve testovali možnou meningitidu nebo leukémii.

Správnou diagnózu nakonec určil lékař, který se krátce předtím vrátil ze semináře o hantaviru. Následně byla Shaina převezena do dětské nemocnice, kde se potvrdilo, že má hemoragický kmen tohoto viru. Trpěla také krevní vyrážkou pod kůží a celkovou extrémní citlivostí těla na dotek, kdy podle vzpomínek její matky bylo bolestivé i pouhé sáhnutí na vlasy. Celkově byla v kritickém stavu přibližně dva týdny.

Přesný zdroj nákazy se nikdy nepodařilo stoprocentně určit. Předpokládá se však, že se dívka mohla nakazit ze zvířecích exkrementů, když si hrála na dvorku svého tehdejšího venkovského domova. Po propuštění z nemocnice musela Shaina docházet další dva roky na pravidelné lékařské kontroly, protože o této chorobě bylo tehdy známo jen velmi málo informací a hrozilo riziko trvalého poškození zraku nebo ledvin.

Přestože Shaina Montiel nemá žádné trvalé fyzické následky, prožité trauma v ní zanechalo celoživotní úzkost o vlastní zdraví. Vyvinula se u ní obava, že by mohla zemřít na nějakou vzácnou chorobu, a také trpí strachem ze zvracení. V dětství i dospělosti kvůli tomu často četla knihy o infekčních onemocněních, aby lépe pochopila, co vlastně prodělala.

K veřejnému sdílení svého příběhu se osmatřicetiletá žena rozhodla poté, co se o hantaviru začalo znovu mluvit v médiích kvůli nákaze na nizozemské výzkumné lodi MV Hondius. Tento případ se týká kmene Andes, u kterého je možný přenos z člověka na člověka. Informace o tomto kmeni Shainu podle jejích slov vyděsila, protože jí v dětství bylo řečeno, že virus přenášejí výhradně hlodavci. Shaina dodala, že poprvé po více než třiceti letech viděla v televizi jiného člověka, který hantavirus přežil.

USA se jednoduše rozhodly, že epidemii eboly nezastaví, varují experti

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že spolu s Hygienickou služba ČR pozorně sledují výskyt hantaviru Andes, jehož ohnisko se nedávno objevilo na palubě lodi Hondius v zahraničí. Podle aktuálních dat Světové zdravotnické organizace (WHO) i Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je však riziko pro obyvatele České republiky v současné době velmi nízké. Na lodi se totiž nenacházel žádný český občan.

