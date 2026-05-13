Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že spolu s Hygienickou služba ČR pozorně sledují výskyt hantaviru Andes, jehož ohnisko se nedávno objevilo na palubě lodi Hondius v zahraničí. Podle aktuálních dat Světové zdravotnické organizace (WHO) i Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je však riziko pro obyvatele České republiky v současné době velmi nízké. Na lodi se totiž nenacházel žádný český občan.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrdil, že resort situaci vyhodnocuje v úzké spolupráci se Státním zdravotním ústavem i zahraničními partnery. Zdůraznil, že v tuto chvíli není nutné zavádět pro veřejnost žádná mimořádná opatření. Úřady pracují s dostupnými informacemi z repatriací cestujících a monitoringem kontaktů, který může v nejbližších dnech v různých zemích odhalit další podezřelé případy.
Hlavní hygienička ČR Barbora Macková již podnikla preventivní kroky a rozeslala krajským hygienickým stanicím i lékařům odborné instrukce. Tyto materiály obsahují doporučené postupy pro případ, že by se v ordinacích objevilo podezření na importovanou nákazu. Lékaři by se měli zaměřit především na podrobnou cestovatelskou anamnézu pacientů a dodržování standardních izolačních a hygienických pravidel.
Ačkoliv je hantavirus Andes specifický tím, že se jako jediný svého druhu může přenášet z člověka na člověka, odborníci uklidňují, že k tomu dochází jen výjimečně. Takový přenos obvykle vyžaduje velmi blízký nebo dlouhodobý kontakt s infikovanou osobou. Virus se nešíří vzduchem tak snadno jako například chřipka nebo covid-19, a proto je širší komunitní šíření považováno za vysoce nepravděpodobné.
Dalším uklidňujícím faktorem pro evropský region je skutečnost, že se zde běžně nevyskytují hlodavci, kteří jsou v Jižní Americe přirozenými přenašeči tohoto typu viru. Ministerstvo zdravotnictví přesto ujišťuje, že monitoring bude pokračovat i v dalších dnech. O jakékoli změně situace nebo případném zvýšení rizika budou zdravotnická zařízení i široká veřejnost okamžitě informovány.
