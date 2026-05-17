Hantavirus se potvrdil u dalšího člověka z paluby MV Hondius

U Kanaďana, který se plavil na hantavirovou infekcí zasažené lodi MV Hondius, se potvrdila nákaza. Informovala o tom BBC. Jde o jedenáctý potvrzený případ, přičemž tři lidé podlehli neobvyklému onemocnění.
Kanada se po evakuaci lodě ujala čtyř osob, které byly izolovány na ostrově Vancouver Island, aby se nedostaly do styku s veřejností. U jedné z osob se projevily mírné příznaky infekce. Páteční vyšetření předběžně potvrdilo hantavirus, ještě je však nutné potvrzení ze strany národní mikrobiologické laboratoře.
"Samozřejmě to není něco, v co jsme doufali, ale jsme na to připraveni," uvedla zástupkyně zdravotnických úřadů Bonnie Henryová pro CBC. Na palubě bylo celkem šest Kanaďanů, dva se samoizolují ve svém domě v Ontariu. Žádné z dalších pěti osob zatím nevyšel test pozitivně.
Celkem se do této chvíle potvrdilo jedenáct případů infekce mezi pasažéry. Tři lidé zemřeli, konkrétně nizozemský pár a jedna německá občanka. Experti navzdory tomu ubezpečili veřejnost, že riziko pro globální zdraví je nízké. Odmítli tak přirovnání k pandemii nemoci covid-19.
Specifická léčba hantavirových infekcí není dostupná a není k dispozici ani účinná vakcína. Nákaza běžně nejvíce hrozí osobám, které se pohybují v místech výskytu hlodavců – např. lidé tábořící v přírodě, vojáci, lesníci, myslivci, osoby bez domova, lidé zasaženi přírodními katastrofami a podobně.
V riziku se mohou ocitnout také lidé, kteří uklízejí zanedbané sklepy, kůlny či sklady krmiv, kde dochází ke zvíření prachu kontaminovaného výměšky hlodavců. Při podobných rizikových aktivitách je proto vhodná ochrana dýchacích cest účinným respirátorem.
