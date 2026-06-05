Češi před MS zvládli americkou generálku s Guatemalou. Přes počáteční chyby vyhráli 3:1

Česká fotbalová reprezentace se navnadila na blížící se světový šampionát nejlepším možným způsobem. Ve svém posledním přípravném zápase v New Jersey totiž přehrála Guatemalu 3:1. Svěřenci kouče Miroslava Koubka šli jako první do vedení, když se už po jedenácti minutách hry trefil Schick. Na poločasovou pauzu se sice šlo do kabin za nerozhodného stavu 1:1, ale o vítěznou trefu se postaralo duo slávistických hříšníků Douděra-Chorý, aby jistotu výhry zpečetil svým presinkem při rozehrávce Guatemalců Višinský.
Právě tento zápas s Guatemalou měl sloužit k tomu, aby si v něm realizační tým v čele s Miroslavem Koubkem vyzkoušeli tu základní sestavu, se kterou vyrukují za týden proti Jihokorejcům. A tak bylo jistě zajímavé sledovat, jak se tato sestava promění oproti předešlému přípravnému duelu s Kosovem. Stejně jako proti Kosovu, tak i tentokrát proti Guatemale nastoupila identická trojice stoperů a to i s kapitánem Krejčím. Nouze nebylo v mužstvu, které nastoupilo od první minuty na trávník v New Jersey ani o Schicka, Šulce, Provoda nebo Součka.
Jakkoli prostředí tomu moc nenahrávalo, byli to Češi, kteří od úvodních minut tahali za delší konec provazu a určovali tak, jakým směrem se tento duel bude ubírat. Proto nikoho ani nemohlo překvapit, že takováto hra vedla k relativně prvnímu otevíracímu góly, který padl už po jedenácti minutách. To se míč po ztrátě ze strany Guatemaly dostal na kopačky Schicka, ten si ještě před velkým vápnem míč navedl do středu hřiště tak, aby mohl zakončovat levou nohou, což nakonec tak učinil a jeho střela tak zamířila přesně ke vzdálenější tyči, 1:0 pro Česko.
Guatemalci, jejichž styl hry měl podle českých hráčů a trenérů připravit český tým především na Mexiko, hráli po většinu zápasu v hlubokém bloku a čas od času zahrozili rychlými protiakcemi. Jedna taková přišel ve 20. minutě, kdy se před gólmanem Kovářem zjevil osamocený Rovales, aby pak ve své příležitost zakončil jen těsně vedle. Za chvíli tu byl se svou šancí pro změnu Herrera, ale ani jeho střela z úhlu nebyla úspěšná, když ji Kovář vyrazil. Následně se do průběhu zápasu promítla nejistota v české defenzivě. Nejprve Chaloupek poslal nedůrazný balon ke Kovářovi, což ještě Gutemala potrestat nedokázala, ale ve 40. minutě už další trable české obrany. Opět byl u toho nepřesvědčivý Chaloupek, kterému opět nevyšla spolupráce s brankářem Kovářem podle představ, Kovář následně míč ztratil tak, že se k němu před šestnáctkou dostal Fajardo a ten svým přízemním zakončením snadno vyrovnal na 1:1.
Kouč Koubek tušil, že potřebuje hra českého týmu oživit a proto nasadil do druhé půli řadu náhradníků. Jako by snad věděl, že právě tento krok tento duel rozhodne. O lepší výkon mužstva se měli ve druhé pětačtyřicetiminutovce nově postarat Holeš, Zelený, Darida a Hložek. Skutečně jako by to český tým nastartovalo a o tři minuty později vše mohlo vyvrcholit druhým českým gólem. To by ovšem Schick nemohl pálit nad guatemalskou branku, kam se snažil umístit odražený balon. A tak se Koubek rozhodl v 62. minutě na hrací plochu vyslat další čerstvé síly v podobě hned šesti následujících hráčů – Zimy, Douděry, Červa, Sojky, Višinského a Chorého.
Byl to chytrý tah v době, kdy na straně Guatemalců začali pomalu ale jistě docházet síly. Toho využili při své spolupráci v 72. minutě stále ještě slávističtí fotbalisté Douděra s Chorým, nechvalně proslulými hráči z posledního derby pražských „S“. První nacentroval zprava tomu druhému tak přesně na hlavu, že Chorý neměl problém zapsat se do střelecké listiny, 2:1 pro Česko.
Vedení nemuselo trvat nikterak dlouho, neboť záhy zahrozil z další protiakce Ordóňez, avšak ten nakonec svým pokusem zpoza šestnáctky jen těsně minul. V 79. minutě definitivně český tým uklidnil Višinský, který využil guatemalského nedorozumění při rozehrávce, při níž brankáři Guatemaly Moránovi utekl balon tak nešťastně, že pro Višinského nebyl problém ho dorazit do sítě, 3:1. V případě Višinského se navíc jednalo o jeho první reprezentační gól v kariéře. Poté mohl ještě zvýšit na 4:1 Chorý, ale tehdy ho gólman Morán dokázal vychytat.
Skóre se tak tedy do závěrečného hvizdu už nezměnilo a Češi se tak nyní mohou těšit na to, co jim jejich fotbaloví reprezentanti předvedou postupně proti Jižní Koreji (12.6. od 4:00), Jihoafrické republice (18.6. od 18:00) a domácímu Mexiku (25.6. od 3:00) v rámci skupiny A ukážou.
Konečný výsledek přípravného zápasu na MS ve fotbale (5.6.2026):
Česko – Guatemala 3:1
Branky: 11. Schick, 72. Chorý, 79. Višinský – 40. Fajardo. Rozhodčí: Lauziere (Kan.) – Cortez-Elliott (USA), Raymondová (Kan.). ŽK: Hernández (Guatemala)
Česko: Kovář – Chaloupek (46. Holeš), Hranáč (62. Zima), Krejčí (46. Zelený) – Coufal (62. Douděra), M. Sadílek (46. Darida), Souček (62. Červ), D. Jurásek (62. Sojka) – Provod (62. Višinský), Šulc (46. Hložek) – Schick (62. Chorý). Trenér: Koubek
Guatemala: Morán – Herrera, Hernández, Samayoa, Pinto, Morales – Santis (60. Evans), Franco, Rosales (80. Castellanos), Fajardo (60. Escobar) – Méndez (60. Ordóňez). Trenér: Tena
Související
Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty
Princ William odložil dekorum. Záběry z fotbalu obletěly celý svět
Aktuálně se děje
před 1 minutou
Konec Knihovny Václava Havla ještě nemusí být definitivní, naznačil člen správní rady
před 44 minutami
Policie má podezřelého z vraždy cizince. Dopadla ho elitní pražská mordparta
před 1 hodinou
Češi před MS zvládli americkou generálku s Guatemalou. Přes počáteční chyby vyhráli 3:1
před 2 hodinami
Tragické úmrtí dítěte na Příbramsku. Zasáhl ho elektrický proud
před 2 hodinami
Černý scénář se naplnil. Kvůli válce s Íránem trpí hlady miliony lidí
před 3 hodinami
Libanonský lídr se tvrdě pustil do Íránu. Teherán obvinil ze zneužívání
před 4 hodinami
Macron zvažuje, že pro upevnění vztahů s Trumpem vytáhne eso z rukávu
před 5 hodinami
Co způsobí super El Niño? Asie se chystá na devastační dopady extrémního počasí
před 6 hodinami
Ukrajina požádala EU, aby vyloučila muže v branném věku z programů dočasné ochrany
před 7 hodinami
Úřad vlády vstoupil do historicky první stávky. Babiše to prý mrzí
před 7 hodinami
Izrael během války s Íránem tajně rozmístil elitní vojenské jednotky v Ázerbájdžánu
před 8 hodinami
Vědci neskrývají nadšení. AI vytvořila vakcínu chránící před celou plejádou virů
před 9 hodinami
Celé znění Zelenského dopisu Putinovi
před 10 hodinami
Zelenskyj poslal Putinovi dopis. Vyzval ho k osobnímu setkání
před 11 hodinami
USA navzdory Trumpovi schválily rozsáhlý balík pomoci Ukrajině a tvrdé sankce proti Rusku
před 12 hodinami
Víkendové počasí bude nejteplejší na jihu Moravy
včera
Novinky z vyšetřování bývalého prince Andrewa. Řeší se i případ z roku 2002
včera
Influencer skončil pro podezření z obchodování s lidmi ve vazbě
včera
Dagmar Havlová následuje mecenáše. Od Knihovny Václava Havla dává ruce pryč
včera
Vítkovi ve Francii nařídili zbourat obří vilu. Už potřetí
Vážný problém řeší jeden z českých miliardářů. Francouzský nejvyšší soud posvětil dřívější rozhodnutí odvolacího soudu a potvrdil nařízenou demolici vily v obci Gordes. Místní média sice neuvádějí jméno boháče, ale podle dřívějších zjištění serveru Investigace jde o Radovana Vítka.
Zdroj: Jan Hrabě