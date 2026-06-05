Policie má podezřelého z vraždy cizince. Dopadla ho elitní pražská mordparta

Jan Hrabě

Jan Hrabě

5. června 2026 18:59

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Policie zásadním způsobem pokročila s případem středeční vraždy cizince v Praze. Obětí je údajně vlivný izraelský podnikatel. Pražská mordparta ve čtvrtek zadržela podezřelého muže. Další informace nejsou v tuto chvíli k dispozici. 

Pražská policie o případu podezřelé smrti pětapadesátiletého zahraničního občana poprvé informovala ve čtvrtek odpoledne na sociální síti X. "Kriminalisté se zabývají úmrtím cizince (1971), ke kterému došlo včera v Seifertově ulici v Praze 3," uvedli strážci zákona s tím, že šetřením bylo zjištěno, že se na smrti dotyčného podílela další osoba. 

Policistům se ji již podařilo najít a dopadnout. "Detektivové z 1. oddělení včera vypátrali a zadrželi muže, který je podezřelý z vraždy čtyřiašedesátiletého cizince," oznámila policie v pátek dopoledne. 

V případu byly již ve čtvrtek zahájeny úkony trestního řízení. Kriminalisté v tuto chvíli nebudou poskytovat další informace. 

Podle informací webu Seznam Zprávy je zavražděnou osobou izraelský podnikatel Tony Bargig, jenž několik let podnikatel v oblasti hazardních her. Přímo v Praze vlastnil několik kasin, v byznysu byl považován za vlivnou osobu. 

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Zdroj: Jan Hrabě

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