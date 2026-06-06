Trump: Írán na dohodu o ukončení války nepřistoupil, ale nebude mít jinou možnost

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro pořad Meet the Press televizní stanice NBC News prohlásil, že íránští představitelé zatím nepřistoupili na dohodu o ukončení války, protože jsou silní a hrdí. Podle jeho slov však Teherán nakonec nebude mít jinou možnost než na ujednání kývnout. Rozhovor se uskutečnil ve městě Chippewa Falls ve státě Wisconsin v době, kdy vyjednávání mezi oběma stranami trvají již několik týdnů.
Válečný konflikt mezi Spojenými státy a Íránem vstoupil minulý týden do svého čtvrtého měsíce. Ačkoliv obě země v dubnu odsouhlasily příměří, které následně několikrát prodloužily, napětí v posledních dnech opět vzrostlo. Důvodem byly vzájemné vojenské údery v blízkosti strategického Hormuzského průlivu, které narušily dosavadní relativní klid zbraní.
Ministr zahraničí Marco Rubio před členy Sněmovny reprezentantů uvedl, že americká vojenská operace s názvem Epic Fury již skončila. Nedávné útoky v oblasti průlivu označil za čistě defenzivní reakci na íránské aktivity. Spojené státy podle něj musely chránit své síly a zaměřily se nejen na samotné bezpilotní letouny, ale také na místa, odkud byly tyto drony proti lodím odpalovány.
V důsledku konfliktu Írán před několika měsíci zcela uzavřel Hormuzský průliv, který představuje klíčovou námořní trasu pro přepravu ropy. Tento krok vyvolal celosvětový nárůst cen ropy a výrazné zdražení pohonných hmot v samotných Spojených státech. Situace vytváří silný ekonomický tlak na Trumpovu administrativu a republikánské lídry, kteří čelí výzvám k rychlému vyřešení krize.
Donald Trump v rozhovoru ostře kritizoval ty, kteří na něj naléhají, aby s Íránem uzavřel dohodu co nejdříve. Upozornil, že podobná diplomatická jednání běžně trvají celé roky. Íránské představitele zároveň obvinil z toho, že již 47 let bojují proti Američanům a stojí za mnoha případy úmrtí a těžkých zranění amerických vojáků.
Prezident následně srovnal délku současného tažení s válkou ve Vietnamu, která podle něj trvala devatenáct let. Zdůraznil, že pod jeho vedením postupují Spojené státy velmi rychle, jelikož operace trvá teprve tři měsíce. Dodal, že pokud by byl demokratickým prezidentem, nikdo by se ho na rychlost dosažení vítězství takto neptal.
Podle Trumpova hodnocení se americké armádě podařilo zcela zničit íránské vojenské kapacity. Přesto uznal, že Teherán stále disponuje určitým počtem raket a bezpilotních letounů. Většina íránských továren na výrobu dronů, odpalovacích ramp i výrobních hal pro raketový program však byla podle šéfa Bílého domu úspěšně zlikvidována.
Íránu v současné době zbývá přibližně 21 až 22 procent raketového arzenálu v porovnání se stavem na začátku konfliktu. Prezident sice toto množství označil za stále vysoké, ale podotkl, že jde o zlomek původní síly. Že Írán tyto zbraně stále dokáže použít, však ukázaly útoky v Perském zálivu z tohoto týdne, které zasáhly i mezinárodní letiště v Kuvajtu.
Dlouhodobě kritický postoj Donalda Trumpa vůči Íránu sdílejí i další vládní představitelé. Washington a Izrael zahájily válku sérií preventivních úderů, které měly podle oficiálního vyjádření zabránit tamnímu režimu v dokončení vývoje jaderné zbraně. Trump vnímá vojenský tlak jako nezbytný krok k zajištění bezpečnosti celého regionu.
V dřívějším rozhovoru pro podcast Pod Force One deníku New York Post americký prezident naznačil, že námořní blokáda Íránu pravděpodobně skončí ještě před zářijovým svátkem Labor Day. Připustil však také možnost, že k žádné oficiální dohodě s íránským vedením nakonec nedojde. V takovém případě bude muset Washington zvolit jinou cestu, kterou Trump popsal jako velmi nepříjemnou.
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Zdroj: Libor Novák