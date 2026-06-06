Trump: Írán na dohodu o ukončení války nepřistoupil, ale nebude mít jinou možnost

Libor Novák

6. června 2026 15:50

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro pořad Meet the Press televizní stanice NBC News prohlásil, že íránští představitelé zatím nepřistoupili na dohodu o ukončení války, protože jsou silní a hrdí. Podle jeho slov však Teherán nakonec nebude mít jinou možnost než na ujednání kývnout. Rozhovor se uskutečnil ve městě Chippewa Falls ve státě Wisconsin v době, kdy vyjednávání mezi oběma stranami trvají již několik týdnů.

Válečný konflikt mezi Spojenými státy a Íránem vstoupil minulý týden do svého čtvrtého měsíce. Ačkoliv obě země v dubnu odsouhlasily příměří, které následně několikrát prodloužily, napětí v posledních dnech opět vzrostlo. Důvodem byly vzájemné vojenské údery v blízkosti strategického Hormuzského průlivu, které narušily dosavadní relativní klid zbraní.

Ministr zahraničí Marco Rubio před členy Sněmovny reprezentantů uvedl, že americká vojenská operace s názvem Epic Fury již skončila. Nedávné útoky v oblasti průlivu označil za čistě defenzivní reakci na íránské aktivity. Spojené státy podle něj musely chránit své síly a zaměřily se nejen na samotné bezpilotní letouny, ale také na místa, odkud byly tyto drony proti lodím odpalovány.

V důsledku konfliktu Írán před několika měsíci zcela uzavřel Hormuzský průliv, který představuje klíčovou námořní trasu pro přepravu ropy. Tento krok vyvolal celosvětový nárůst cen ropy a výrazné zdražení pohonných hmot v samotných Spojených státech. Situace vytváří silný ekonomický tlak na Trumpovu administrativu a republikánské lídry, kteří čelí výzvám k rychlému vyřešení krize.

Donald Trump v rozhovoru ostře kritizoval ty, kteří na něj naléhají, aby s Íránem uzavřel dohodu co nejdříve. Upozornil, že podobná diplomatická jednání běžně trvají celé roky. Íránské představitele zároveň obvinil z toho, že již 47 let bojují proti Američanům a stojí za mnoha případy úmrtí a těžkých zranění amerických vojáků.

Prezident následně srovnal délku současného tažení s válkou ve Vietnamu, která podle něj trvala devatenáct let. Zdůraznil, že pod jeho vedením postupují Spojené státy velmi rychle, jelikož operace trvá teprve tři měsíce. Dodal, že pokud by byl demokratickým prezidentem, nikdo by se ho na rychlost dosažení vítězství takto neptal.

Podle Trumpova hodnocení se americké armádě podařilo zcela zničit íránské vojenské kapacity. Přesto uznal, že Teherán stále disponuje určitým počtem raket a bezpilotních letounů. Většina íránských továren na výrobu dronů, odpalovacích ramp i výrobních hal pro raketový program však byla podle šéfa Bílého domu úspěšně zlikvidována.

Íránu v současné době zbývá přibližně 21 až 22 procent raketového arzenálu v porovnání se stavem na začátku konfliktu. Prezident sice toto množství označil za stále vysoké, ale podotkl, že jde o zlomek původní síly. Že Írán tyto zbraně stále dokáže použít, však ukázaly útoky v Perském zálivu z tohoto týdne, které zasáhly i mezinárodní letiště v Kuvajtu.

Dlouhodobě kritický postoj Donalda Trumpa vůči Íránu sdílejí i další vládní představitelé. Washington a Izrael zahájily válku sérií preventivních úderů, které měly podle oficiálního vyjádření zabránit tamnímu režimu v dokončení vývoje jaderné zbraně. Trump vnímá vojenský tlak jako nezbytný krok k zajištění bezpečnosti celého regionu.

V dřívějším rozhovoru pro podcast Pod Force One deníku New York Post americký prezident naznačil, že námořní blokáda Íránu pravděpodobně skončí ještě před zářijovým svátkem Labor Day. Připustil však také možnost, že k žádné oficiální dohodě s íránským vedením nakonec nedojde. V takovém případě bude muset Washington zvolit jinou cestu, kterou Trump popsal jako velmi nepříjemnou.

včera

USA navzdory Trumpovi schválily rozsáhlý balík pomoci Ukrajině a tvrdé sankce proti Rusku

Související

Prezident Trump hostí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona

Macron zvažuje, že pro upevnění vztahů s Trumpem vytáhne eso z rukávu

Francouzský prezident Emmanuel Macron zvažuje, že pro upevnění vztahů se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem využije jeden z nejvýznamnějších diplomatických nástrojů. Během nadcházejícího summitu zemí G7 plánuje uspořádat soukromou večeři pro dva v honosném prostředí paláce ve Versailles. 
Donald Trump

Trump potvrdil, že označil Netanjahua za šíleného. Experti popsali, co se děje v Bílém domě

Americký prezident Donald Trump se stal dalším šéfem Bílého domu, který se dostal do ostrého sporu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Důvodem jejich neshody jsou vojenské akce Izraele v Libanonu, které uvrhly americkou diplomacii vůči Íránu do hluboké krize. Teherán totiž v reakci na izraelské údery pohrozil úplným přerušením rozhovorů se Spojenými státy, což by pro Trumpa znamenalo zásadní komplikaci v jeho snaze vymanit se z nepopulární války.

Více souvisejících

Donald Trump Írán

Aktuálně se děje

před 52 minutami

Bernadette Chiracová

Francie v slzách. Zemřela Bernadette Chiracová

Ve věku devadesáti tří let zemřela Bernadette Chiracová, bývalá první dáma Francie a vdova po exprezidentovi Jacquesi Chiracovi. Tato politička byla po více než půl století pevnou oporou svého chotě při jeho vzestupu do nejvyšších pater státní správy. Smutnou zprávu potvrdil současný francouzský prezident Emmanuel Macron, který společně se svou manželkou Brigitte vyjádřil hlubokou lítost nad odchodem ženy, jež se nesmazatelně zapsala do národní historie a prostřednictvím charity pomohla milionům pacientů.

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump: Írán na dohodu o ukončení války nepřistoupil, ale nebude mít jinou možnost

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro pořad Meet the Press televizní stanice NBC News prohlásil, že íránští představitelé zatím nepřistoupili na dohodu o ukončení války, protože jsou silní a hrdí. Podle jeho slov však Teherán nakonec nebude mít jinou možnost než na ujednání kývnout. Rozhovor se uskutečnil ve městě Chippewa Falls ve státě Wisconsin v době, kdy vyjednávání mezi oběma stranami trvají již několik týdnů.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Ebola, ilustrační fotografie

Oficiální statistiky eboly klesají. Pozitivní to ale není

Oficiální statistiky ohledně epidemie eboly v Demokratické republice Kongo zaznamenaly výrazný pokles, což na první pohled vypadá jako nadějná zpráva, avšak situace je mnohem komplikovanější. Zatímco ještě nedávno úřady hovořily o více než tisíci podezřelých případů a téměř 250 úmrtích, aktuálně Kongo hlásí přibližně 380 potvrzených nakažených a 60 zemřelých, ke kterým se přidává dalších 15 potvrzených případů a jedna oběť v sousední Ugandě.

před 5 hodinami

Petrohrad

Nevycházejte ven, slyšeli obyvatelé Petrohradu. Město čelí masivnímu ukrajinskému útoku

Obyvatelé Petrohradu byli v sobotu ráno vyzváni místními úřady, aby nevycházeli ze svých domovů a připravili se na možné výpadky mobilního internetu. Druhé největší ruské město se totiž stalo terčem masivního ukrajinského náletu bezpilotních letounů, který podle gubernátora Alexandra Beglova demonstruje rostoucí schopnost Kyjeva zasahovat cíle hluboko ve vnitrozemí.

před 6 hodinami

před 8 hodinami

bosna a hercegovina

Mezi EU a USA bují spor o Bosnu a Hercegovinu. Odhaluje skutečné americké motivy na Balkáně

Prohlubující se rozpor mezi Spojenými státy a evropskými státy ohledně budoucnosti Bosny a Hercegoviny vyústil v otevřený spor o obsazení klíčového administrativního postu. Americké velvyslanectví v Sarajevu pohrozilo přehodnocením své role v mezinárodních mírových silách poté, co evropské země odmítly podpořit kandidáta prosazovaného Washingtonem na pozici nového vysokého představitele pro mezinárodní společenství.

před 9 hodinami

Írán zasáhl základnu páté flotily amerického námořnictva v Bahrajnu

Americké síly zaútočily na íránské radarové stanice, Teherán vyslal balistické rakety

Křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem čelí další zatěžkávací zkoušce poté, co si obě strany v oblasti Perského zálivu vyměnily sérii vojenských úderů. Americké síly nejprve zneškodnily íránské bezpilotní letouny a následně zaútočily na radarové stanice na jihoasijském pobřeží. Teherán na tento krok reagoval masivní raketovou odvetou namířenou proti americkým vojenským základnám v regionu. Podle dostupných informací byly do pohotovosti uvedeny obranné systémy v několika sousedních státech, což vyvolalo vážné obavy z opětovného rozhoření plnohodnotného konfliktu.

před 10 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Vybraní svěřenci Miroslava Koubka už jsou v USA. Vedle povinností zažívají i radosti

Než česká fotbalová reprezentace odletěla do zámoří, kde se od 11. června účastní letošního světového šampionátu, musel velezkušený fotbalový stratég Miroslav Koubek rozhodnout, kteří tři čeští reprezentanti přijdou o start na velké fotbalové akci. Jednalo se o nejtěžší moment v jeho bohaté trenérské kariéře, jak sám říkal. Nakonec se rozhodl, že s sebou do USA a Mexika nevezme záložníky Pavla Buchu a Tomáše Ladru a útočníka Christopha Kabonga. Češi už jsou od pondělí v Americe a nejenže stihli trénink, ale také navštívili baseballový zápas či generální konzulát v New Yorku, kde se představitelé reprezentace setkali s českým velvyslancem Miloslavem Staškem.

včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Češi před MS zvládli americkou generálku s Guatemalou. Přes počáteční chyby vyhráli 3:1

Česká fotbalová reprezentace se navnadila na blížící se světový šampionát nejlepším možným způsobem. Ve svém posledním přípravném zápase v New Jersey totiž přehrála Guatemalu 3:1. Svěřenci kouče Miroslava Koubka šli jako první do vedení, když se už po jedenácti minutách hry trefil Schick. Na poločasovou pauzu se sice šlo do kabin za nerozhodného stavu 1:1, ale o vítěznou trefu se postaralo duo slávistických hříšníků Douděra-Chorý, aby jistotu výhry zpečetil svým presinkem při rozehrávce Guatemalců Višinský.

včera

včera

Ilustrační foto

Černý scénář se naplnil. Kvůli válce s Íránem trpí hlady miliony lidí

Válečný konflikt v Íránu má drtivé dopady na globální zásobování potravinami a miliony lidí kvůli němu čelí akutnímu hladu. Světový potravinový program (WFP) Organizace spojených národů oznámil, že naplno nastává krizový scénář, před kterým organizace varovala již v březnu. Tehdy analytici odhadovali, že pokud blízkovýchodní konflikt povede k prudkému růstu cen ropy, může do stavu akutního nedostatku jídla upadnout až 45 milionů obyvatel planety.

včera

Joseph Aoun

Libanonský lídr se tvrdě pustil do Íránu. Teherán obvinil ze zneužívání

Libanonský prezident Joseph Aoun podrobil v exkluzivním rozhovoru pro stanici CNN ostré kritice Írán, který obvinil ze zneužívání své země jako pouhého vyjednávacího nástroje v konfliktu se Spojenými státy a Izraelem. Vůdce válkou zmítaného státu rázně vyzval Teherán, aby okamžitě přestal zasahovat do libanonských vnitřních záležitostí. Podle prezidentových slov jsou obyvatelé Libanonu již unaveni neustálými boji mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh, které disponuje masivní íránskou podporou a funguje jako stát ve státě.

včera

Prezident Trump hostí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona

Macron zvažuje, že pro upevnění vztahů s Trumpem vytáhne eso z rukávu

Francouzský prezident Emmanuel Macron zvažuje, že pro upevnění vztahů se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem využije jeden z nejvýznamnějších diplomatických nástrojů. Během nadcházejícího summitu zemí G7 plánuje uspořádat soukromou večeři pro dva v honosném prostředí paláce ve Versailles. 

včera

Co způsobí super El Niño? Asie se chystá na devastační dopady extrémního počasí

Organizace spojených národů varovala, že se svět musí připravit na blížící se návrat klimatického jevu El Niño, který s sebou přináší nárůst globálních teplot a extrémní výkyvy počasí. Světová meteorologická organizace (WMO) uvedla, že pravděpodobnost vzniku tohoto silného přírodního jevu do září je 80% a do listopadu stoupá až na 90 %. Odborníci vyjadřují znepokojení zejména proto, že El Niño přichází v době probíhající změny klimatu způsobené člověkem, což může výrazně zesílit jeho dopady. Jedním z nejvíce ohrožených regionů bude Asie, kde intenzivní vlny veder a sucha vystaví obrovskému tlaku tamní zemědělství, energetické sítě a zásoby vody.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy