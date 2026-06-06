Oficiální statistiky eboly klesají. Pozitivní to ale není

Libor Novák

6. června 2026 13:19

Ebola, ilustrační fotografie
Ebola, ilustrační fotografie Foto: Pixmac

Oficiální statistiky ohledně epidemie eboly v Demokratické republice Kongo zaznamenaly výrazný pokles, což na první pohled vypadá jako nadějná zpráva, avšak situace je mnohem komplikovanější. Zatímco ještě nedávno úřady hovořily o více než tisíci podezřelých případů a téměř 250 úmrtích, aktuálně Kongo hlásí přibližně 380 potvrzených nakažených a 60 zemřelých, ke kterým se přidává dalších 15 potvrzených případů a jedna oběť v sousední Ugandě.

Tento zásadní rozdíl v číslech ovšem nevyjadřuje ústup nemoci, ale změnu metodiky, kdy úřady začaly uvádět pouze laboratorně ověřené případy namísto dřívějších odhadů. Pokles je tedy důsledkem zpřesnění dat, protože laboratoře dokázaly u mnoha pacientů s horečkou vyloučit ebolu a potvrdit jiné diagnózy, například malárii, která je v zemi velmi rozšířená.

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že virus měl na začátku obrovský náskok, ale zásahové týmy ztrátu postupně dohánějí. Jedním z největších problémů však zůstává vyhledávání kontaktů, kdy se v současnosti daří sledovat pouze 45 procent lidí, kteří byli v přímém styku s nakaženými.

Důvodem je především to, že se ohnisko nákazy nachází v oblastech zasažených válečným konfliktem, přičemž WHO pro úspěšné zvládnutí epidemie vyžaduje trasování alespoň 90 procent kontaktů. Další vážnou komplikací je hluboká nedůvěra místních komunit, která tento týden vyvrcholila útokem na pohřební tým v provincii Jižní Kivu, což donutilo zdravotníky opustit rakev a vyvolalo obavy z dalšího šíření nákazy. Tradiční pohřby v této oblasti totiž zahrnují omývání a dotýkání se těla zesnulého za účasti velkých skupin lidí, což představuje extrémní riziko u viru, který se šíří tělesnými tekutinami.

Podle šéfa WHO je vybudování důvěry obyvatel klíčovým faktorem pro zastavení epidemie, která je koncentrovaná do tří provincií ve východním Kongu. Tato odlehlá, převážně venkovská a těžko přístupná oblast dosahuje rozlohy Spojeného království a patří k nejméně stabilním regionům v Africe kvůli působení mnoha ozbrojených skupin. Současnou krizi navíc způsobuje specifický kmen Bundibugyo, který se v historii objevil pouze dvakrát. Vzhledem k jeho vzácnosti pro něj zatím neexistuje schválená vakcína ani ověřená léčba, přestože na jejich vývoji vědecké týmy intenzivně pracují.

Tedros Adhanom Ghebreyesus v rozhlasovém vysílání BBC apeloval na ministry zahraničí, kteří plánují zvyšovat výdaje na obranu, aby nezapomínali na tohoto neviditelného nepřítele. Připomněl, že pandemie covidu-19 stála životy zhruba 20 milionů lidí, což daleko převyšuje oběti jakéhokoli nedávného válečného konfliktu. Zároveň ale zdůraznil, že celosvětové šíření eboly neočekává, protože virus se na rozdíl od koronaviru nepřenáší vzduchem. WHO proto hodnotí riziko jako velmi vysoké přímo v Kongu, kde jde již o sedmnáctou epidemii od objevení viru před padesáti lety, jako vysoké v okolním regionu a jako nízké z globálního hlediska.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že bez silných zdravotnických zásahů by současný růst mohl dosáhnout nebo dokonce překonat rozsah ničivé epidemie v západní Africe z let 2014 až 2016. Spojené státy v reakci na to oznámily poskytnutí dodatečných 38 milionů dolarů na boj s nákazou, čímž jejich přímá finanční pomoc přesáhla 200 milionů dolarů.

Britská vláda naopak vyloučila zavedení plošných kontrol teploty cestujících na letištích pro lety zasažených regionů, protože toto opatření má prokazatelně nízkou účinnost. Během krize v roce 2014 sice prošlo screeningem na pěti britských letištích přes 12 tisíc pasažérů, avšak tehdy se nepodařilo zachytit jediný importovaný případ nakažené zdravotní sestry Pauline Cafferkeyové.

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