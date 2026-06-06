Nejvíce vodáků sice vyrazí na řeky až o letních prázdninách, ale sezóna už probíhá. V poslední době ji ale komplikovalo sucho. Uplynulé dny však byly na srážky relativně bohaté, takže se situace před prvním červnovým víkendem zlepšila.
Ještě v posledním květnovém týdnu platilo, že situace na tuzemských řekách je poměrně kritická. Několik deštivých dnů ale přineslo zlepšení. "Suchých" vodočetných profilů je momentálně jen asi pět procent.
"V Čechách je aktuálně sjízdná např. Vltava z Vyššího Brodu, Ohře, Berounka, Jizera, Orlice a střední Sázava. Na splavnost Vltavy nad Lipnem však ani deště z posledních dnů nepomohly a k vytouženým 50 cm na vodočtu Soumarský most chybí stále několik centimetrů," uvedli hydrologové.
Horší je situace na Moravě, kde je to se splavností komplikovanější. "Sjízdný je třeba úsek Moravy od Postřelmova, Dyje od Znojma nebo dolní Opava," sdělil hydrometeorologický ústav.
Předpověď na víkend jinak slibuje příjemné počasí s maximálními teplotami v rozmezí od 21 do 25 stupňů.
Související
Víkendové počasí bude nejteplejší na jihu Moravy
Počasí jako na houpačce má vysvětlení. Meteorologové prozradili, co za ním stojí
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Putin se vyjádřil k nabídce Zelenského na osobní setkání
před 1 hodinou
Mezi EU a USA bují spor o Bosnu a Hercegovinu. Odhaluje skutečné americké motivy na Balkáně
před 2 hodinami
Americké síly zaútočily na íránské radarové stanice, Teherán vyslal balistické rakety
před 4 hodinami
Předpověď počasí pro vodáky. Poslední dny zlepšily situaci
včera
Novinky v případu nálezu části těla na Sokolovsku. Padlo obvinění z vraždy
včera
Vybraní svěřenci Miroslava Koubka už jsou v USA. Vedle povinností zažívají i radosti
včera
Audit odhalil podivné výdělky bývalého prince Andrewa. Exministr ho zepsul
včera
Konec Knihovny Václava Havla ještě nemusí být definitivní, naznačil člen správní rady
včera
Policie má podezřelého z vraždy cizince. Dopadla ho elitní pražská mordparta
včera
Češi před MS zvládli americkou generálku s Guatemalou. Přes počáteční chyby vyhráli 3:1
včera
Tragické úmrtí dítěte na Příbramsku. Zasáhl ho elektrický proud
včera
Černý scénář se naplnil. Kvůli válce s Íránem trpí hlady miliony lidí
včera
Libanonský lídr se tvrdě pustil do Íránu. Teherán obvinil ze zneužívání
včera
Macron zvažuje, že pro upevnění vztahů s Trumpem vytáhne eso z rukávu
včera
Co způsobí super El Niño? Asie se chystá na devastační dopady extrémního počasí
včera
Ukrajina požádala EU, aby vyloučila muže v branném věku z programů dočasné ochrany
včera
Úřad vlády vstoupil do historicky první stávky. Babiše to prý mrzí
včera
Izrael během války s Íránem tajně rozmístil elitní vojenské jednotky v Ázerbájdžánu
včera
Vědci neskrývají nadšení. AI vytvořila vakcínu chránící před celou plejádou virů
včera
Celé znění Zelenského dopisu Putinovi
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zaslal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k osobnímu setkání s cílem ukončit válečný konflikt. Dopis přináší Zelenského pohled na čtyřletý střet a poukazuje na to, že zatímco odhodlání Ukrajinců zůstává nezlomené, většina Rusů je již důsledky války unavena a přeje si mír.
Zdroj: Libor Novák