Černý scénář se naplnil. Kvůli válce s Íránem trpí hlady miliony lidí

Válečný konflikt v Íránu má drtivé dopady na globální zásobování potravinami a miliony lidí kvůli němu čelí akutnímu hladu. Světový potravinový program (WFP) Organizace spojených národů oznámil, že naplno nastává krizový scénář, před kterým organizace varovala již v březnu. Tehdy analytici odhadovali, že pokud blízkovýchodní konflikt povede k prudkému růstu cen ropy, může do stavu akutního nedostatku jídla upadnout až 45 milionů obyvatel planety.
Nová zpráva WFP podrobně mapuje, jakým způsobem krize dopadá na nejzranitelnější regiony světa. Podle aktuálních dat se kvůli tomuto konfliktu potýká se zásadními potížemi při zajišťování základní obživy dalších 2,5 milionu lidí v Somálsku, 2,3 milionu v Afghánistánu a 1,3 milionu na Srí Lance. Tyto chudé populace jsou často zatlačovány do extrémních podmínek, přestože se nacházejí geograficky velmi daleko od samotného centra dění.
Ředitel služby pro analýzu potravinové bezpečnosti a výživy WFP Jean-Martin Bauer v této souvislosti upozornil, že včasná varování mají smysl pouze tehdy, pokud na ně mezinárodní společenství adekvátně reaguje.
Lidstvo nyní podle něj v přímém přenosu sleduje, jak nejtěžší následky válečného stavu doléhají na ty vůbec nejchudší rodiny. Humanitární organizace navíc předpokládá, že devastující vedlejší účinky této krize budou v nadcházejících měsících nadále sílit, a to i v případě, že by na Blízkém východě došlo k okamžité deeskalaci napětí.
Bauer upozornil, že nejhůře jsou zasaženy nejchudší rodiny nacházející se daleko od centra samotného konfliktu. Negativní vlivy navíc budou sílit i v případě, že by na Blízkém východě došlo k okamžité deeskalaci, protože zemědělci nyní kvůli drahé naftě a nedostatku hnojiv omezují setbu.
To nevratně poškodí budoucí sklizeň a povede k dalšímu růstu cen potravin v následujících měsících. Konflikt navíc ochromuje samotný globální humanitární systém, který čelí trojímu tlaku v podobě rostoucích potřeb, vyšších nákladů na dopravu a klesajícího množství financí od dárců. WFP odhaduje, že kvůli tomu v tomto roce poskytne pomoc o jeden a půl milionu méně lidem, než plánoval, a při pokračování bojů může o podporu přijít přes devět milionů osob.
V Somálsku, které již dříve vyčerpalo dlouhotrvající sucho a vnitřní konflikty, hrozí ztráta schopnosti pořídit základní potraviny pro dalších dva a půl milionu obyvatel. Podíl domácností, které nedokážou uspokojit své základní potřeby, tak letos vzroste na téměř 60 % oproti loňským 47 %. Země je extrémně zranitelná vůči globálním cenovým výkyvům, protože dováží veškerou svou ropu a 90 % obilovin.
Na Srí Lance, která se teprve zotavuje z dlouhé hospodářské krize, je nově ohroženo až 1,3 milionu lidí nad rámec stávajících 4,7 milionu strádajících. Tento ostrovní stát je na Blízkém východě závislý z 63 % v oblasti energií, směřuje tam 45 % jeho exportu čaje a téměř polovina finančních remisí od občanů pracujících v zahraničí pochází právě z oblasti Perského zálivu.
V Afghánistánu, kde byly podvýživa a hlad vážným problémem již před vypuknutím nynější krize, hrozí propad do potravinové nejistoty pro dalších 2,3 milionu obyvatel. Tato nová vlna by se přičetla ke zhruba 14 milionům lidí, kteří kritickým nedostatkem jídla trpěli již dříve.
Situaci v zemi by dramaticky zhoršilo případné dlouhodobé uzavření hranic s Pákistánem spojené s dalším vyostřením blízkovýchodního konfliktu. Celková zranitelnost Afghánistánu je navíc umocněna jeho přímou obchodní závislostí na samotném Íránu, kam směřuje 60 % afghánského exportu a odkud pochází polovina veškerého dovozu do země.
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Írán , hladomor , Afghanistán
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Zdroj: Libor Novák