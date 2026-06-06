Nevycházejte ven, slyšeli obyvatelé Petrohradu. Město čelí masivnímu ukrajinskému útoku

Obyvatelé Petrohradu byli v sobotu ráno vyzváni místními úřady, aby nevycházeli ze svých domovů a připravili se na možné výpadky mobilního internetu. Druhé největší ruské město se totiž stalo terčem masivního ukrajinského náletu bezpilotních letounů, který podle gubernátora Alexandra Beglova demonstruje rostoucí schopnost Kyjeva zasahovat cíle hluboko ve vnitrozemí.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana zneškodnila celkem 376 ukrajinských dronů, z nichž 141 bylo sestřeleno nad obklopující Leningradskou oblastí. Přestože nebyly hlášeny žádné oběti, nová vlna úderů představuje pro Vladimira Putina citelnou ránu v jeho snaze prezentovat konflikt jako vzdálenou událost, která běžný život Rusů nijak neovlivňuje.
Sobotní ofenzíva navázala na středeční útok, který způsobil požár tamního ropného terminálu a zasáhl blízkou námořní základnu jen několik hodin před zahájením Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu dopoledne na sociální síti X potvrdil, že armádní drony urazily vzdálenost přibližně tisíc kilometrů, aby zasáhly nepřátelské námořní arzenály a základnu v Kronštadtu.
Ve svém prohlášení zdůraznil, že nastal čas válku ukončit, ale vládce Ruska chce dál bojovat, a proto jsou tyto vojenské sankce nezbytné. Doplnil, že ukrajinské kapacity dlouhého doletu zasáhly také ropný sklad v pět set kilometrů vzdáleném Krasnodarském kraji v jižním Rusku, což potvrdily i tamní úřady v městě Usť-Labinsk.
Nová eskalace přichází bezprostředně poté, co Vladimir Putin odmítl Zelenského otevřený dopis s návrhem na osobní setkání ve třetí zemi a vyjádřil vděčnost Donaldu Trumpovi, avšak pro schůzku s ukrajinským vůdcem nevidí důvod. Podle Zelenského tato reakce jasně dokazuje, že Kreml nemá zájem na míru, což vyvolá zklamání po celém světě.
Mezitím britská ministryně vnitra Yvette Cooperová ostře odsoudila nové ruské sankce uvalené na britské novináře a sedmnáctiletého školáka Alexandera Browdera, který zkoumal údajné moskevské praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn. Tyto kroky označila za zoufalé a slíbila, že Londýn v reakci na potlačování svobody médií své vlastní sankční režimy vůči Moskvě ještě více zpřísní.
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Zdroj: Libor Novák