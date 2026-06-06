Putin se vyjádřil k nabídce Zelenského na osobní setkání

Libor Novák

6. června 2026 10:56

Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19.12.2025)
Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19.12.2025) Foto: Kremlin.ru

Ruský prezident Vladimir Putin odmítl nabídku ukrajinského protějšku Volodmyra Zelenského na osobní setkání a potvrdil, že Rusko hodlá dosáhnout všech svých válečných cílů včetně úplného ovládnutí Donbasu.

Na ekonomickém fóru v Petrohradu označil Putin otevřený dopis se zprostředkovaným návrhem za hrubý a odmítl v projevu vůbec vyslovit Zelenského jméno, když o něm hovořil pouze jako o autorovi textu. Na dotaz ohledně možných rozhovorů o ukončení konfliktu odpověděl, že v nich zatím nevidí žádný smysl. Dopis, který byl zveřejněn ve čtvrtek, navrhoval schůzku ve třetí zemi, například ve Švýcarsku nebo Turecku, přičemž Kyjev vyjadřoval ochotu k plnému příměří během vyjednávání s tím, že diplomacie by měla vycházet ze současné linie fronty.

Ukrajinský návrh zároveň narážel na nedávné vojenské neúspěchy Moskvy a rostoucí nedostatek paliva na Krymu způsobený ukrajinskými údery na zásobovací trasy. Jen několik hodin před zahájením petrohradského fóra zasáhly ukrajinské drony tamní ropný terminál, což Putin bagatelizoval a zopakoval, že územní požadavky Kremlu se nemění. Prohlásil, že Rusko kontroluje celou Luhanskou oblast, což Kyjev popírá, a více než 85 % Doněcké oblasti, přičemž nadále požaduje, aby se Ukrajina vzdala také Chersonské a Záporožské oblasti. Volodymyr Zelenskyj ve svém večerním videoposelství reagoval slovy, že ruské odmítnutí jasně ukazuje neochotu Kremlu ukončit konflikt a představuje slabou reakci, která zklame mnoho lidí na světě.

Ruský prezident připustil potřebu posílit protivzdušnou obranu, ale zlehčoval úspěchy ukrajinských útoků na strategické cíle, mezi něž patřil i noční zásah pěti ruských nákladních lodí v okupovaných přístavech Mariupol a Berďansk a v Azovském moři. Podle ukrajinské armády tato plavidla převážela vojenské palivo a ukradené ukrajinské obilí, přičemž při operaci zahynulo pět námořníků z Ázerbájdžánu. Zelenského mírová iniciativa sice získala podporu klíčových spojenců včetně Donalda Trumpa či Emmanuela Macrona, avšak pozorovatelé naznačují, že dopis byl sepsán hlavně s cílem popíchnout Putina připomínkou z historie, že když Rusko ochabne, přichází změna. Ukrajinský prezident má o dalším postupu jednat v Londýně s britským premiérem Keirem Starmerem, francouzským prezidentem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Na petrohradském fóru byla přítomna také americká delegace vedená Rodneym Mimsem Cookem Jr., který má na starosti projekt tanečního sálu v Trumpově Bílém domě. Cook přímo z první řady předal Putinovi pozdravy od amerického prezidenta a pochválil vzhled jeho rodného města. Ruský vůdce ve svém hlavním projevu odmítl tvrzení, že se ruská ekonomika kvůli vysokým válečným nákladům hroutí, přestože čelí obrovskému tlaku v podobě rostoucích cen, zvyšování daní a nejvyšších nákladů na půjčky za poslední dvě desetiletí. Ruské hospodářství vykázalo v prvním čtvrtletí roku 2026 pokles o 0,2 %, což je první čtvrtletní propad za poslední tři roky způsobený dopady války a západních sankcí.

Putin přirovnal současný stav ruské ekonomiky k úrovni, ve které v posledních letech žijí země eurozóny, a s odkazem na citát Marka Twaina prohlásil, že zprávy o ruské smrti jsou značně přehnané. Intenzivnější ukrajinské útoky na energetickou infrastrukturu, ropné sklady a rafinérie sice ohrožují nejvýznamnější příjmový proud Moskvy, ruský prezident však kontroval tvrzením, že západní národy zmrazením ruských státních rezerv nevratně poškodily důvěryhodnost vlastních měn, jako jsou dolar a euro. Podle jeho slov nyní kterákoliv jiná země riskuje, že kvůli západním finančním a platebním systémům ztratí přístup ke svému legitimnímu majetku.

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Zdroj: Libor Novák

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