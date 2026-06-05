Tragické úmrtí dítěte na Příbramsku. Zasáhl ho elektrický proud

Tragédie se stala ve čtvrtek večer v obci Chotilsko na Příbramsku. Zemřelo tam dítě, které vylezlo na stožár elektrického vedení a dostalo zásah elektrickým proudem. Případem se zabývá policie.
K tragédii došlo ve čtvrtek po 20. hodině u samoty Kobylníky u slapské přehrady na řece Vltavě. Na místo po přijetí oznámení vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři povolali i vrtulník.
"Na místě se nacházelo zatím neupřesněné množství dětí, které se pohybovaly u stožáru elektrického vedení. Jedno z nich mělo na stožár vylézt, kdy bylo následně zasaženo elektrickým proudem a na místě zemřelo," řekla policejní mluvčí Michaela Richterová webu novinky.cz.
Tragickým případem se zabývá policie, která bude prověřovat okolnosti smutné události. Na místě zasahovali krizoví interventi, aby poskytli psychologickou pomoc lidem, kteří si prošli traumatem.
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Zdroj: Libor Novák