Babybox zachránil život ve středních Čechách. Chlapec se jmenuje Libor

Babybox zachránil během prvního ryze červencového týdne další lidský život. V Kolíně někdo do schránky odložil chlapečka, který dostal jméno Libor. Dítě je podle dostupných informací v pořádku.
Libor je pátým odloženým dítětem v nemocnici ve středočeském Kolíně, informoval zakladatel Babyboxů Ludvík Hess. "Chlapeček měl na sobě modrobílé dupačky a dudlík. Ihned byl přemístěn na JIP, kde mi vlídná a vstřícná doktorka řekla, že je v pořádku," uvedl na webových stránkách.
Babybox je zařízení, do kterého mohou zejména matky zcela anonymně odložit své zpravidla novorozené děti. Jde o speciálně vybavenou schránku, která je umístěná na dobře přístupném místě, většinou v blízkosti zdravotnického zařízení. Matka má po odložení několik minut čas na bezpečný a anonymní odchod, až poté jsou informováni zdravotníci.
V Česku aktuálně funguje přes 80 babyboxů, které již zachránily život více než 280 novorozeným dětem.
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Zdroj: Libor Novák