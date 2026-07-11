Babybox zachránil život ve středních Čechách. Chlapec se jmenuje Libor

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. července 2026 9:12

BabyBox, ilustrační fotografie.
BabyBox, ilustrační fotografie. Foto: Roman Veselý / INCORP images

Babybox zachránil během prvního ryze červencového týdne další lidský život. V Kolíně někdo do schránky odložil chlapečka, který dostal jméno Libor. Dítě je podle dostupných informací v pořádku. 

Libor je pátým odloženým dítětem v nemocnici ve středočeském Kolíně, informoval zakladatel Babyboxů Ludvík Hess. "Chlapeček měl na sobě modrobílé dupačky a dudlík. Ihned byl přemístěn na JIP, kde mi vlídná a vstřícná doktorka řekla, že je v pořádku," uvedl na webových stránkách.

Babybox je zařízení, do kterého mohou zejména matky zcela anonymně odložit své zpravidla novorozené děti. Jde o speciálně vybavenou schránku, která je umístěná na dobře přístupném místě, většinou v blízkosti zdravotnického zařízení. Matka má po odložení několik minut čas na bezpečný a anonymní odchod, až poté jsou informováni zdravotníci. 

V Česku aktuálně funguje přes 80 babyboxů, které již zachránily život více než 280 novorozeným dětem. 

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