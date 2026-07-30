Válka s Íránem se dál rozrůstá. Poprvé byl zasažen i Egypt

Libor Novák

30. července 2026 16:22

Egypt, ilustrační foto
Egypt, ilustrační foto Foto: Pixabay

Válka mezi Spojenými státy a Íránem se dál rozrůstá a postupně do svého víru vtahuje další země v regionu. Poprvé od vypuknutí konfliktu byla přímo zasažena egyptská infrastruktura, když bezpilotní letoun zaútočil na přístav Damieta. Terčem úderu se stal terminál na zkapalněný zemní plyn, kde hořela dvě plavidla, z nichž jedno vlastnila americká společnost. Egyptské úřady incident oficiálně potvrdily, k odpovědnosti se však zatím žádná ze stran nepřihlásila.

Podle bezpečnostních analytiků webu CNN může útok představovat varovný signál ze strany Teheránu, že je schopen rozsah konfliktu značně rozšířit. Odborníci se domnívají, že úder nemusel přijít přímo z Íránu, ale prostřednictvím některého z jeho regionálních spojenců v takzvané ose odporu. Útok na egyptský přístav zasažením plavidla Energos Winter ukazuje na snahu demonstrovat schopnost zasáhnout cíle daleko za hranicemi dosavadního bojiště.

Incident staví Káhiru do velmi složité pozice, neboť Egypt se dosud snažil udržovat v konfliktu neutralitu. Vedení země sice v minulosti odsuzovalo íránské útoky na státy v Perském zálivu a zároveň vyzývalo Ameriku k ukončení bojů, přímo se však nepřidalo ani k jedné ze stran. Analytici nepředpokládají okamžitou vojenskou odvetu Egypta, neboť tamní vláda přistupuje k jakýmkoliv útočným vojenským operacím tradičně velmi zdrženlivě.

Paralelně s událostmi v Egyptě dochází ke stupňování bojů i v dalších částech Blízkého východu. Saúdská Arábie se po měsících odmítání připojila ke Spojeným státům a podnikla společné údery na pozice íránských jednotek v Iráku. Tento krok značí zásadní posun v postoji Rijádu, který se dosud přímému zapojení do rozsáhlého ozbrojeného střetu vyhýbal.

Americká armáda zároveň spustila novou masivní vlnu leteckých úderů směřujících přímo na íránské území. Jedná se o reakci na úterní pokus Teheránu o útok na americké vojenské pozice v regionu. Jde o první přímé údery na cíle v samotném Íránu po několika dnech, přičemž výbuchy byly hlášeny z jižních oblastí země včetně přístavu Bandar Abbás a ostrovů Kiš a Kešm.

Americký prezident v návaznosti na operace prohlásil, že nyní přišla řada na reakci Washingtonu. Íránské Revoluční gardy v odvetě varovaly, že agresor bude za své činy potrestán ještě během dneška. Zároveň zopakovaly své odhodlání udržet Hormuzský průliv plně uzavřený do doby, dokud nepřestanou americké hrozby a zásahy do lodní dopravy v oblasti.

Přes pokračující íránské blokády a přísná opatření v Hormuzském průlivu však došlo k prvnímu výjimečnému posunu v námořní přepravě. Katarské plavidlo převážející zkapalněný zemní plyn prošlo touto strategickou úžinou poprvé po téměř třech týdnech. Podle íránských státních médií loď splnila veškerá pravidla a požadavky stanovené Teheránem pro průjezd vodní cestou.

Procházející katarský tanker představuje důležitý moment pro globální trhy s energonosiči. Katar patří k největším světovým vývozcům zkapalněného plynu a podílí se přibližně pětinou na celosvětovém exportu. Předchozí pokusy tankerů společnosti QatarEnergy o průjezd úžinou v minulých týdnech skončily neúspěšně a lodě se musely obrátit zpět.

Dlouhodobější blokáda Hormuzského průlivu vyvolává vážné obavy po celém světě, neboť již vedla k prudkému růstu cen ropy a průmyslových hnojiv. Analytici varují, že pokračování současného stavu by mohlo způsobit kritický nedostatek zkapalněného plynu v Evropě během nadcházející zimní sezóny. V sázce je tak energetická stabilita řady evropských i asijských ekonomik.

Současná krize dále komplikuje už tak napjatou diplomatickou architekturu v celém Blízkém východě. Přestože vztahy mezi Káhirou a Teheránem zůstávaly od íránské revoluce v roce 1979 chladné, v průběhu současného střetu docházelo k intenzivním kontaktům na úrovni ministrů zahraničí. Nejnovější útok na egyptský terminál však může tyto jemné diplomatické vazby vážně narušit.

včera

Válka, kterou nikdo nechtěl. Saúdská Arábie se půl roku snažila vyhnout konfliktu s Íránem, nepovedlo se

Související

Egypt, ilustrační foto

Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině

Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že Káhira již nebude přijímat zásilky obilí, které Rusko vyváží ze svých dočasně okupovaných ukrajinských území. Tuto informaci potvrdil Zelenskyj po rozhovoru se svým egyptským protějškem Abdulem Fattáhem as-Sísím.

Více souvisejících

Egypt Írán

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Egypt, ilustrační foto

Válka s Íránem se dál rozrůstá. Poprvé byl zasažen i Egypt

Válka mezi Spojenými státy a Íránem se dál rozrůstá a postupně do svého víru vtahuje další země v regionu. Poprvé od vypuknutí konfliktu byla přímo zasažena egyptská infrastruktura, když bezpilotní letoun zaútočil na přístav Damieta. Terčem úderu se stal terminál na zkapalněný zemní plyn, kde hořela dvě plavidla, z nichž jedno vlastnila americká společnost. Egyptské úřady incident oficiálně potvrdily, k odpovědnosti se však zatím žádná ze stran nepřihlásila.

před 1 hodinou

Donald Tusk

Polsko nebylo cílem ruské rakety, mírní napětí Tusk. EU incident ostře odsuzuje, USA jej chtějí prošetřit

Polský premiér Donald Tusk navštívil místo dopadu střely, která během nočního masivního ostřelování Ukrajiny narušila vzdušný prostor země a zřítila se na jejím území. Podle prvotních závěrů vyšetřování šlo o ruskou střelu s plochou dráhou letu typu Ch-101. Předseda vlády po obhlídce terénu potvrdil, že nic nenasvědčuje tomu, že by Polsko bylo přímým cílem tohoto útoku.

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Další extrémní počasí je tady. Jak zvládnout vedra? Inspirujte se u obyvatel tropických států

Vlny veder se v posledních letech stávají běžnou součástí i v oblastech, kde byla dříve vysoká horka výjimkou. Zatímco pro obyvatele střední Evropy mohou teploty přesahující třicet či čtyřicet stupňů Celsia znamenat výrazný zásah do denního režimu, v mnoha částech světa představují celoroční realitu. Lidé žijící v horkých podnebích si za generace vyvinuli efektivní strategie a návyky, jak se s extrémními teplotami vyrovnat bez nutnosti spoléhat se výhradně na energeticky náročnou klimatizaci. Poznatky obyvatel zemí, kde jsou extrémní teploty prakticky na denním pořádku, shromáždil server The Guardian.

před 3 hodinami

Indie, ilustrační foto

Jak se Rusko dostává ke klíčovým evropským technologiím? Sankce obchází skrze jeden asijský stát

Ruské zbrojní a bezpečnostní firmy využívají dodavatelské řetězce v Indii k dovozu tisíců položek citlivé technologie pocházející z Evropy. Analýza společnosti Strider Technologies ukazuje, že od zahájení invaze na Ukrajinu v únoru 2022 prošlo přes Indii do Ruska přibližně padesát tisíc položek regulovaného či citlivého zboží. Tento vývoj staví Spojené království i Evropskou unii do složité situace, neboť obě entity se s Novým Dillí snaží rozvíjet hlubší obchodní i bezpečnostní vztahy.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj se vypravil do Polska. Restartoval vztahy s Tuskem

Návštěvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Polsku a jeho setkání s tamním premiérem Donaldem Tuskem označil bývalý vysoký americký diplomat Daniel Fried za mimořádně zdařilý a strategicky významný krok. Obě země tímto jednáním vyslaly jasný signál k restartu vzájemných vztahů. Jednání se uskutečnilo v Lublinu po týdnech zvýšeného napětí, které pramenilo především z historických sporů i některých politických otázek týkajících se ukrajinských uprchlíků.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Benjamin Netanjahu a Donald Trump

Detaily schůzky zveřejněny: Netanjahu postupoval opatrně, snažil se Trumpa nenaštvat

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu při své nejnovější návštěvě Washingtonu zvolil vůči americké administrativě výrazně opatrnější přístup než v minulosti. Zatímco dříve otevřeně doporučoval konkrétní vojenské kroky a předkládal plány na rychlý pád teheránského režimu, tentokrát se omezil pouze na předávání informací a obecnější konzultace. Izraelská strana si je totiž dobře vědoma, že její pozice v Bílém domě i u americké veřejnosti v poslední době oslabila.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

raketový systém Patriot

Zásoby raket Patriot se tenčí. Na obzoru je unikátní trilaterální dohoda

Záměr vytvořit trilaterální dohodu mezi Polskem, Spojenými státy a Ukrajinou o společné výrobě střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot má podle odborníků potenciál výrazně urychlit posilování evropské odolnosti. O významu tohoto plánu hovořila ve vysílání stanice TVP World analytička z amerického think-tanku Atlantic Council Myroslava Gongadzeová, podle níž je takový krok v jednoznačném zájmu všech tří zúčastněných stran.

před 6 hodinami

Požár

Ohnivé peklo o síle atomových bomb. Požáry v Evropě jsou největší v historii, vytváří vlastní bouřky

Lesní požáry v jihozápadní Francii a Španělsku dosáhly v letošním roce dosud nevídané intenzity a podle odborníků definitivně odstartovaly novou éru evropských megapožárů. Extrémní žár ve francouzském departementu Gironde vytvořil dokonce pyrocumulonimbus, tedy bouřkový mrak vyvolaný samotným oněm. Tento vzácný a nebezpečný jev, který až dosud obvykle doprovázel pouze gigantické požáry v Kanadě nebo Spojených státech, způsobuje vlastní větrné bouře i blesky a mění ohniska v nepředvídatelné a samoudržující se ohnivé peklo.

před 7 hodinami

Trosky rakety CH-101

Desetimetrový kráter v Polsku způsobila ruská střela

Během nočního masivního útoku na Ukrajinu narušila vzdušný prostor Polska, které je členem Severoatlantické aliance, ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101. O události informoval ukraińský ministr zahraničí Andrij Sybiha s tím, že jde o další jednoznačný důkaz krizové situace. Šéf ukrajinské diplomacie na sociální síti X zdůraznil, že posílení protivzdušné obrany jeho země je v současnosti zcela klíčové pro bezpečnost celého euroatlantického společenství.

před 8 hodinami

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

V Polsku zněly sirény, do vzduchu vzlétly F-16. Neznámý objekt po sobě nechal desetimetrový kráter

Dramatická noc na východě Polska přinesla narušení vzdušného prostoru a rozsáhlé bezpečnostní manévry. V reakci na masivní ruský letecký úder proti sousední Ukrajině se v Lublinu a Krasnymstawu před čtvrtou hodinou ranní rozezněly sirény podléhající systému včasné výstrahy. Alarmy byly spuštěny na základě pokynu vládního centra pro bezpečnost, jelikož ruské raketové útoky probíhaly v těsné blízkosti polských hranic. Obyvatelé měst slyšeli po několika minutách opětovný signál ohlašující odvolání hrozby, přičemž představitelé samospráv apelovali na zachování klidu a sledování oficiálních zpráv.

před 9 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko provedlo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Mezi mrtvými jsou i děti

Rozsáhlý ruský útok pomocí balistických raket a dronů si během čtvrteční noci na Ukrajině vyžádal nejméně osm lidských životů. Mezi oběťmi masivního ostřelování, které zasáhlo několik regionů po celé zemi, jsou podle ukrajinských úřadů i dvě děti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom před možným úderem varoval již ve středu s tím, že Moskva chystá rozsáhlý útok, a vyzval obyvatele k přísnému dodržování vzdušných poplachů.

před 10 hodinami

Sucho

Tropické počasí prohloubí opakující se problém

Problémy se suchem se v Česku opakují už prakticky každý rok. Nedostatek vláhy panuje i nyní, přičemž právě začala další vlna tropických veder. Prognózy expertů z hydrometeorologického ústavu tak nejsou příznivé. 

včera

včera

Senát ČR

Senátoři jsou pro. Rodičovský příspěvek vzroste na 400 tisíc korun

Senát ve středu chválil návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO)  na zvýšení rodičovského příspěvku. Jeho celková výše má nově činit 400 000 korun, u dvojčat a vícerčat 800 000 korun. Navýšení se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027. Senátoři zároveň schválili úpravy parametrů dávky státní sociální pomoci (DSSP), které posílí podporu samoživitelů s dětmi do 15 let a lépe zohlední skutečné náklady na bydlení v jednotlivých regionech.

včera

Ilustrační fotografie.

Španělský tisk má jasno. Novým trenérem české reprezentace má být olympijský vítěz

Vypadá to, že příběh, který se v tuzemském fotbalovém prostředí roztočil po ostudném výkonu českého týmu na nedávném mistrovství světa v zámoří, dostává pomalu ale jistě jasný směr a cíl. Ve středu přišel totiž španělský deník AS s informací, že s největší pravděpodobností se novým trenérem českého fotbalového národního týmu stane španělský stratég Santi Denia. Dvaapadesátiletý trenér má za sebou řadu úspěchů především s mládežnickými španělskými reprezentacemi s tím, že na posledních letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024 vyhrál se Španělskem zlato.

včera

včera

včera

Nejtragičtější letecká havárie v Československu se stala před 50 lety

Na konci července roku 1976, přesně před 50 lety, vyrazilo ráno letadlo z Prahy a mířilo takřka plné do Bratislavy. Tam ovšem již nedoletělo. Nedaleko od letiště mělo nehodu, havarovalo. Skoro všichni pasažéři tehdy zahynuli.

Zdroj: Lucie Žáková

Další zprávy