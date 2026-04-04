Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že Káhira již nebude přijímat zásilky obilí, které Rusko vyváží ze svých dočasně okupovaných ukrajinských území. Tuto informaci potvrdil Zelenskyj po rozhovoru se svým egyptským protějškem Abdulem Fattáhem as-Sísím.
Podle vyjádření ukrajinského prezidenta na síti Telegram projevila Káhira naopak značný zájem o navýšení dovozu legitimního obilí přímo z Ukrajiny. Pro Egypt, který je největším světovým importérem pšenice, jde o velmi významné rozhodnutí. Jen v roce 2025 přitom země nakoupila od Ruska více než 8 milionů tun obilí, jak nedávno uvedl ruský velvyslanec v Egyptě.
Kromě potravinové bezpečnosti byla tématem hovoru obou státníků také aktuální situace na Blízkém východě a probíhající válka v tomto regionu. Zelenskyj a as-Sísí diskutovali především o dopadech těchto konfliktů na globální trh s ropou, který je v současné době velmi nestabilní. Tato ekonomická témata jsou pro obě země strategicky klíčová.
Součástí jednání byla rovněž nabídka vojensko-technické spolupráce, kterou Kyjev Káhiře předložil. Obě strany se dohodly, že v rozhovorech o této formě partnerství budou i nadále pokračovat. Tento krok naznačuje snahu Ukrajiny prohloubit vazby s klíčovými hráči v regionu nad rámec pouhého obchodu se zemědělskými komoditami.
Změna egyptského postoje k ruskému vývozu z okupovaných oblastí představuje pro Moskvu citelnou diplomatickou i ekonomickou ránu. Egypt se tímto krokem jasně vymezil proti legalizaci výnosů z obsazených území. Zároveň se tím otevírá prostor pro posílení ukrajinské pozice na africkém trhu s pšenicí.
Rozhodnutí Káhiry přichází v době, kdy se světové trhy potýkají s nestabilitou v důsledku konfliktů na Ukrajině i na Blízkém východě. Egypt jako klíčový spotřebitel pšenice tímto krokem vysílá signál o důležitosti dodržování mezinárodních pravidel obchodu. Pro Ukrajinu je pak příslib zvýšeného exportu důležitým impulsem pro její válečným stavem zkoušené zemědělství.
Zelenskyj zdůraznil, že Egypt je pro Ukrajinu důležitým partnerem a že koordinace v otázkách potravinové i energetické bezpečnosti bude pokračovat. Tento dialog je vnímán jako snaha o vytvoření stabilnějších dodavatelských řetězců, které nebudou závislé na kontroverzních ruských zdrojích. Aktuální dohoda tak může výrazně překreslit mapu exportních cest v Černomoří.
Odborníci očekávají, že tento posun v egyptské strategii ovlivní i další země regionu, které se potýkají s podobnými morálními a ekonomickými dilematy ohledně dovozu surovin. Egyptská volba upřednostnit ukrajinské obilí před ruskými dodávkami z okupovaných zón může sloužit jako precedent. Vztahy mezi Kyjevem a Káhirou se tak dostávají do nové, mnohem těsnější fáze.
Závěrem rozhovoru oba prezidenti vyjádřili vůli k dalšímu posilování vzájemných vazeb. Diskuse o vojenské spolupráci a ropných trzích ukazují, že partnerství mezi Ukrajinou a Egyptem se stává komplexnějším. Právě odmítnutí nelegálně vyváženého obilí se v tomto kontextu jeví jako klíčový symbolický i faktický bod jejich sblížení.
Zdroj: Libor Novák