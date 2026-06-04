Izrael a Libanon se dohodly na obnovení křehkého příměří

Libor Novák

4. června 2026 8:26

izraelská vlajka, ilustrační fotografie
izraelská vlajka, ilustrační fotografie Foto: unsplash.com

Izrael a Libanon se dohodly na obnovení křehkého příměří a na vytvoření několika takzvaných pilotních bezpečnostních zón uvnitř Libanonu. Podle oznámení Ministerstva zahraničí USA v těchto zónách budou mít operativci hnutí Hizballáh zakázaný přístup. 

Tato dohoda je nicméně podmíněna úplným zastavením útoků ze strany ozbrojené skupiny Hizballáh, kterou podporuje Írán, a obsahuje i další podmínky. K ujednání dochází poté, co izraelské údery v jižním Libanonu zabily nejméně devět lidí a Hizballáh v reakci na to odpálil rakety do severního Izraele, čímž vystavil zkoušce předchozí částečné příměří.

Obě země ve společném prohlášení odmítly jakýkoli pokus jakéhokoli státního či nestátního aktéra držet budoucnost Libanonu jako rukojmí. K dohodě se dospělo po čtvrtém kole rozhovorů ve Washingtonu, které zprostředkovaly Spojené státy, a dalším požadavkem je evakuace všech příslušníků Hizballáhu z oblasti ovládané Izraelem v jižním Libanonu, konkrétně od řeky Lítání až po hranici.

Spojené státy mají podle prohlášení pomoci vést proces vytváření pilotních zón, ve kterých libanonské ozbrojené síly převezmou exkluzivní kontrolu nad územím a vyloučí z něj veškeré nestátní aktéry. Žádné další podrobnosti o tom, jak přesně budou tyto zóny fungovat, však vládní zdroje neposkytly.

Oznámení navazuje na předchozí částečné příměří, o kterém Libanon tvrdil, že v něm Izrael slíbil upustit od bombardování Bejrútu výměnou za to, že Hizballáh nebude útočit na izraelské území. Obě země se znovu sejdou k dalším rozhovorům za účelem dosažení komplexní dohody, přičemž samotné hnutí Hizballáh se k tomuto vývoji zatím oficiálně nevyjádřilo.

Člen politické rady Hizballáhu Mahmúd Qamatí ovšem již dříve uvedl, že žádná skutečná dohoda o příměří neexistovala a šlo pouze o ochranu bejrútského předměstí Dahíja. Qamatí zároveň zdůraznil, že se hnutí nebude řídit žádnými závazky, které vzejdou z libanonsko-izraelských rozhovorů ve Washingtonu, protože tyto vyjednávání z principu odmítají a neuznávají jejich výsledky.

Podle údajů libanonského ministerstva zdravotnictví bylo od začátku konfliktu v zemi zabito nejméně 3 516 lidí, přičemž statistiky nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty. OSN navíc uvádí, že v Libanonu se registroval více než milion vnitřně vysídlených osob, jelikož izraelské evakuační příkazy pokrývají více než osminu celého území státu.

Libanonská strana v uplynulých dnech informovala o řadě izraelských úderů na jihu země, které zasáhly mimo jiné i zdravotnické záchranáře a vozidla nebo příslušníky libanonské armády. Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti obvinilo izraelskou armádu z pohrdání mezinárodním humanitárním právem, které specificky chrání zdravotnický personál, na což Izrael v minulosti reagoval tvrzením, že sanitky jsou využívány k vojenským účelům.

Částečné příměří původně oznámil americký prezident Donald Trump, který potvrdil, že k dohodě přispěl jeho ostrý telefonát s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem kvůli bombardování libanonského hlavního města. Netanjahu následně souhlasil se zastavením úderů na Bejrút, avšak zdůraznil, že izraelská armáda bude v operacích v jižním Libanonu i nadále pokračovat.

Írán předtím varoval Spojené státy, že jakékoli regionální příměří musí zahrnovat také situaci v Libanonu, a íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí deklaroval připravenost ozbrojených sil pokračovat ve válce, pokud bude izraelská agrese proti Bejrútu trvat. Americký prezident Donald Trump nicméně později vyjádřil záměr oddělit rozhovory mezi USA a Íránem od vyjednávání o konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu.

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