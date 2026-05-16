Babiš věří, že podpora rodin je klíčem k řešení nízké porodnosti v Česku

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek ve Strakově akademii zúčastnil odborné konference, která se zaměřila na aktuální demografický vývoj v Česku a možnosti jeho řešení. Diskuse odborníků, zástupců veřejné správy i dalších institucí nabídla komplexní pohled na příčiny nízké porodnosti i na opatření, která mohou vytvořit příznivější podmínky pro zakládání rodin.
Konference reagovala na aktuální demografický vývoj a zaměřila se na hledání cest, jak vytvořit příznivější podmínky pro zakládání rodin. V roce 2025 se v České republice narodilo 77,6 tisíce dětí, což potvrzuje klesající trend porodnosti. Ten ovlivňuje kombinace demografických, ekonomických i sociálních faktorů, například rostoucí životní náklady, nedostupnost bydlení či nejistota na pracovním trhu.
"Děti jsou smyslem našich životů. Musíme vytvořit takové podmínky, aby se mladí lidé rodinu nebáli založit," uvedl ve svém úvodním vystoupení premiér Andrej Babiš.
Program konference měl několik tematických bloků, které se věnovaly například dostupnosti bydlení, službám péče o děti, slaďování pracovního a rodinného života, roli zaměstnavatelů či kvalitě porodní péče. Na základě výstupů z konference vzniknou jednotlivá doporučení pro efektivní veřejné politiky podporující rodiny i pro zlepšení podmínek při rozhodování o rodičovství.
Premiér Babiš zdůraznil, že řešení nízké porodnosti musí být komplexní a dlouhodobé. Vláda proto klade důraz zejména na dostupné bydlení, stabilní a předvídatelnou rodinnou politiku a rozvoj veřejných služeb. Mezi konkrétní opatření patří například zvýšení rodičovského příspěvku, podpora dostupného bydlení nebo rozšíření podpory pro rodiny s dětmi. "Rodiny musí mít jistotu, že stát stojí na jejich straně. Bez dostupného bydlení, kvalitních služeb a stabilního prostředí se porodnost nezlepší," doplnil premiér.
Konference potvrdila, že pokles porodnosti není možné řešit jednotlivými opatřeními, ale vyžaduje koordinovaný přístup napříč oblastmi veřejné politiky i spolupráci státu, odborníků a dalších aktérů.
