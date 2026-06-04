Pavel se kvůli summitu NATO osobně zúčastní jednání vlády

Prezident Petr Pavel se v nadcházejícím pondělí osobně zúčastní schůze vlády, což oficiálně potvrdil Pražský hrad. Hlavním důvodem jeho návštěvy má být projednání koordinace a zastoupení nejvyšších ústavních činitelů na jednáních mezinárodních organizací. Hlava státu o svém záměru osobně informovala premiéra Andreje Babiše na začátku tohoto týdne.
Očekává se však, že klíčové rozhodnutí o definitivním složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře na tomto zasedání ještě nepadne. Podle informací webu Novinky z vládních kruhů plánuje premiér Andrej Babiš celou záležitost odložit a definitivně rozseknout až 22. června. Předseda vlády chce totiž vyčkat na výsledky speciálních jednání ministrů Evropské unie a na schůzku, kterou má v polovině měsíce absolvovat ministr obrany Jaromír Zůna.
Dosavadní plán kabinetu počítal s tím, že Česko budou na aliančním summitu reprezentovat výhradně premiér, ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna. S tímto formátem ovšem prezident Pavel nesouhlasí a trvá na své osobní účasti. Pokud by vláda hlavu státu z delegace definitivně vynechala, ústavní právník Jan Kysela předpokládá, že by prezident mohl reagovat podáním kompetenční žaloby.
Napětí mezi Hradem a Černínským palácem navíc vyhrotilo vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky. Ten se proti Pavlově cestě ostře vymezil a v médiích nepřímo pohrozil, že by hlavě státu v případě vládního schválení nemusel nechat vystavit potřebnou diplomatickou akreditaci. Šéf diplomacie přiznal, že by ho takový scénář sice postavil do velmi složité situace, zároveň však dodal, že by v takovém kroku mohl najít potřebnou odvahu.
Babiš v sobotu čelil dotazům novinářů, zda je možné, že prezident Pavel nakonec poletí do Ankary. "Já pana prezidenta respektuju, byl zvolen občany, velkým počtem lidí. Já si myslím, že se (k úřadu prezidenta) chováme slušně," reagoval předseda vlády.
Vláda má podle premiéra o konečném složení české delegace, která pojede na červencové setkání představitelů členských zemí aliance, rozhodnout na zasedání v pondělí 8. června. Pavel v uplynulých dnech sdělil, že má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že nebude součástí delegace.
Prezident také dříve napsal premiérovi dopis, v němž mu sdělil, že hodlá jet do Ankary. Argumentoval dlouhodobými zvyklostmi či zajištěním kontinuity české zahraniční a bezpečnostní politiky.
"S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády," pokračoval.
"Závěrem v souladu s principem vzájemné loajální spolupráce ústavních orgánů Vás žádám o zajištění potřebné součinnosti ze strany vlády a dalších státních orgánů," dodala hlava státu.
Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii.
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Zdroj: Libor Novák