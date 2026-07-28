Netanjahu se v Bílém domě setkal s Trumpem. Neexistuje jiná možnost, než další údery proti Íránu, tvrdí

Mezi izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem proběhlo v Oválné pracovně Bílého domu jednání, které izraelský představitel označil za velmi dobré a pozitivní. Uvedl to server Times of Israel.
Obě strany během setkání projednaly aktuální vývoj na všech frontách s primárním zaměřením na Írán. Zástupci obou zemí současně potvrdili svůj společný závazek zabránit teheránskému režimu v získání jaderných zbraní.
Jednání proběhlo v souvislosti se širšími diplomatickými rozhovory ve Washingtonu, během nichž se očekává, že americký prezident učiní zásadní rozhodnutí o dalším směrování své politiky na Blízkém východě.
Izraelská delegace zdůraznila, že na americkou administrativu netlačí, avšak detailně představila svůj pohled na bezpečnostní situaci v regionu. Premiér Netanjahu předal prezidentu Trumpovi nejnovější poznatky izraelských zpravodajských služeb týkající se íránských vojenských i jaderných aktivit.
Izraelský premiér podle informací z premiérova doprovodu zastává stanovisko, že v současné situaci neexistuje jiná možnost než přistoupit k dalším vojenským úderům proti Íránu.
Zástupci Izraele prosazují provedení rozsáhlých útoků zaměřených na íránská jaderná zařízení, obnovené vojenské kapacity a dosud nezasažené cíle. Podle izraelského vyhodnocení by tyto zásahy měly potenciál zásadně narušit stabilitu stávajícího teheránského režimu.
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