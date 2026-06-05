Víkendové počasí bude nejteplejší na jihu Moravy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

5. června 2026 7:00

Letní počasí, ilustrační foto
Letní počasí, ilustrační foto Foto: Pixabay

První červnový a tím pádem i ryze letní víkend klepe na dveře. Rozhodně ale nebude tropický. Nejtepleji bude v neděli na jihu Moravy, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). I ve volných dnech ale může zapršet. 

Sobota má být zpočátku slunečná, ráno se mohou lokálně vyskytovat mlhy. Přes den bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, takže později večer může v Čechách i místy zapršet. Maxima vyšplhají nanejvýše na 25 °C.

Tropických hodnot na teploměru se nedočkáme ani v neděli, kdy nicméně odpolední teploty vystoupají na jižní Moravě až na 28 °C. Jinde se zastaví v rozmezí od 19 do 24 °C. Během druhého víkendového dne bude převažovat polojasno. Více oblačnosti se vyskytne hlavně na severu a severovýchodě republiky, kde i místy zaprší, zejména ráno a dopoledne.

včera

Počasí jako na houpačce má vysvětlení. Meteorologové prozradili, co za ním stojí

Související

Více souvisejících

Počasí Léto ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Andrej Babiš

Úřad vlády vstoupil do historicky první stávky. Babiše to prý mrzí

Ve Strakově akademii vypukla historicky první stávka tamních zaměstnanců. Téměř šest desítek pracovníků Úřadu vlády tímto způsobem vyjádřilo svůj nesouhlas s plánovanou reorganizací, kterou kabinet schválil v průběhu letošního května s platností od prvního července. Chystané změny počítají s přesunem klíčových nadresortních agend, jako jsou lidská práva, rovnost žen a mužů, problematika závislostí či duševní zdraví, pod jednotlivá ministerstva. Odborová organizace Straka varuje, že tento krok povede k rozpadu odborného zázemí, propouštění a celkovému oslabení státní služby.

před 2 hodinami

Izraelská armáda

Izrael během války s Íránem tajně rozmístil elitní vojenské jednotky v Ázerbájdžánu

Izrael během války s Íránem tajně rozmístil své elitní vojenské a zpravodajské jednotky v Ázerbájdžánu, což bylo součástí širší sítě utajených stanovišť po celém Blízkém východě usnadňujících operace proti Teheránu. Podle zdrojů CNN obeznámených se situací působily tyto síly na několika místech v jižním Ázerbájdžánu v bezprostřední blízkosti íránských severních hranic. Nejbližší z těchto bodů se nacházel pouhých 60 mil od íránského města Tabríz, které se během konfliktu stalo terčem izraelských úderů.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Celé znění Zelenského dopisu Putinovi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zaslal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k osobnímu setkání s cílem ukončit válečný konflikt. Dopis přináší Zelenského pohled na čtyřletý střet a poukazuje na to, že zatímco odhodlání Ukrajinců zůstává nezlomené, většina Rusů je již důsledky války unavena a přeje si mír.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj poslal Putinovi dopis. Vyzval ho k osobnímu setkání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v otevřeném dopise obrátil přímo na ruského vůdce Vladimira Putina a vyzval ho k osobnímu jednání o ukončení válečného konfliktu. Tento veřejný apel představuje vůbec první přímý dopis, který Zelenskyj Putinovi adresoval od zahájení plnohodnotné ruské invaze v roce 2022. Text listu zároveň obsahuje rozsáhlou kritiku dosavadního šestadvacetiletého působení ruského prezidenta u moci a reaguje na měnící se mezinárodní situaci.

před 5 hodinami

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)

USA navzdory Trumpovi schválily rozsáhlý balík pomoci Ukrajině a tvrdé sankce proti Rusku

Americká Sněmovna reprezentantů schválila rozsáhlý balík pomoci pro Ukrajinu spojený s tvrdými sankcemi proti Rusku, čímž více než tucet republikánských zákonodárců vystoupil proti vůli vlastního vedení i prezidenta Donalda Trumpa. Výsledné hlasování v poměru 226 ku 195 hlasům představuje první velké proukrajinské opatření během Trumpova druhého funkčního období. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson přitom ještě před hlasováním naléhal na členy své strany, aby návrh odmítli a poskytli prezidentovi prostor pro vyjednávání s Ruskem.

před 6 hodinami

Letní počasí, ilustrační foto

Víkendové počasí bude nejteplejší na jihu Moravy

První červnový a tím pádem i ryze letní víkend klepe na dveře. Rozhodně ale nebude tropický. Nejtepleji bude v neděli na jihu Moravy, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). I ve volných dnech ale může zapršet. 

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Influencer skončil pro podezření z obchodování s lidmi ve vazbě

Policie v těchto dnech potvrdila, že stíhá několik osob, které jsou podezřelé z obchodování s lidmi. Podle médií v případu figuruje i známý influencer Adam Kajumi, jenž je v opravdu velkých problémech. Právě jemu totiž policisté věnují největší pozornost. 

včera

včera

Radovan Vítek

Vítkovi ve Francii nařídili zbourat obří vilu. Už potřetí

Vážný problém řeší jeden z českých miliardářů. Francouzský nejvyšší soud posvětil dřívější rozhodnutí odvolacího soudu a potvrdil nařízenou demolici vily v obci Gordes. Místní média sice neuvádějí jméno boháče, ale podle dřívějších zjištění serveru Investigace jde o Radovana Vítka. 

včera

včera

včera

Petr Pavel na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. (12.3.2024)

Pavel se kvůli summitu NATO osobně zúčastní jednání vlády

Prezident Petr Pavel se v nadcházejícím pondělí osobně zúčastní schůze vlády, což oficiálně potvrdil Pražský hrad. Hlavním důvodem jeho návštěvy má být projednání koordinace a zastoupení nejvyšších ústavních činitelů na jednáních mezinárodních organizací. Hlava státu o svém záměru osobně informovala premiéra Andreje Babiše na začátku tohoto týdne.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Trump potvrdil, že označil Netanjahua za šíleného. Experti popsali, co se děje v Bílém domě

Americký prezident Donald Trump se stal dalším šéfem Bílého domu, který se dostal do ostrého sporu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Důvodem jejich neshody jsou vojenské akce Izraele v Libanonu, které uvrhly americkou diplomacii vůči Íránu do hluboké krize. Teherán totiž v reakci na izraelské údery pohrozil úplným přerušením rozhovorů se Spojenými státy, což by pro Trumpa znamenalo zásadní komplikaci v jeho snaze vymanit se z nepopulární války.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy