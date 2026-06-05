Víkendové počasí bude nejteplejší na jihu Moravy

První červnový a tím pádem i ryze letní víkend klepe na dveře. Rozhodně ale nebude tropický. Nejtepleji bude v neděli na jihu Moravy, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). I ve volných dnech ale může zapršet.
Sobota má být zpočátku slunečná, ráno se mohou lokálně vyskytovat mlhy. Přes den bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, takže později večer může v Čechách i místy zapršet. Maxima vyšplhají nanejvýše na 25 °C.
Tropických hodnot na teploměru se nedočkáme ani v neděli, kdy nicméně odpolední teploty vystoupají na jižní Moravě až na 28 °C. Jinde se zastaví v rozmezí od 19 do 24 °C. Během druhého víkendového dne bude převažovat polojasno. Více oblačnosti se vyskytne hlavně na severu a severovýchodě republiky, kde i místy zaprší, zejména ráno a dopoledne.
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Zdroj: Libor Novák