Počasí jako na houpačce má vysvětlení. Meteorologové prozradili, co za ním stojí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. června 2026 17:30

Letní příroda
Letní příroda Foto: Roman Veselý / INCORP images

Nevyzpytatelné je počasí v posledních dnech, kdy se střídají slunečné dny s deštivými. Podle meteorologů se situace zlepší až o víkendu, kdy se očekává oteplení. Na některých místech se teploty přiblíží třicítce, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Počasí v Česku je v posledních dnech jako na houpačce, kdy se slunečno střídá s velkou oblačností, kterou doprovázejí srážky, místy i vydatné. "Důvodem je, že po přechodu front se do střední Evropy velmi rychle rozšiřují oblasti vyššího tlaku vzduchu, přičemž dochází k rychlému úbytku srážek a taktéž i oblačnosti," vysvětlili meteorologové.

Podle předpovědi se ani v nejbližších dnech nemá situace změnit. Už dnes postoupí do Česka další fronta, která přinese déšť nejprve do Čech a v pátek i na Moravu a do Slezska. 

"V noci na pátek bude zataženo až oblačno, zpočátku v západní polovině, postupně na celém území Čech s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší teploty poklesnou na 15 až 10 °C," uvedli odborníci.

Během pátečního dne se očekává oblačno až zataženo. Pršet bude především na východě republiky, ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky. Odpoledne budou od západu srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat. Večer se může vyjasnit. 

"Víkend přinese už slunečnější počasí a mírné oteplení. V neděli se na jihu Moravy teploty opět dostanou až na 28 °C," upozornili meteorologové. 

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Zdroj: Libor Novák

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