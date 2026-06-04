Influencer skončil pro podezření z obchodování s lidmi ve vazbě

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. června 2026 21:01

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Policie v těchto dnech potvrdila, že stíhá několik osob, které jsou podezřelé z obchodování s lidmi. Podle médií v případu figuruje i známý influencer Adam Kajumi, jenž je v opravdu velkých problémech. Právě jemu totiž policisté věnují největší pozornost. 

Obvinění podle policie tvořili organizovanou skupinu a předem připravenou lstí a manipulacemi měli zneužívat nezralosti, neznalosti, důvěřivosti a nepříznivé socioekonomické situace mladých dívek, jimž často bylo čerstvě 18 let.

"Po získání důvěry měli obvinění zlákat dívky k vyváření erotických fotografií a videí, přičemž následně dívky měly s obviněnými uzavřít smlouvy o zastoupení umělce na různých sociálních sítích, nejčastěji OnlyFans. K založeným profilům s osobními údaji dívek však samy poškozené zpravidla neměly přístup," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. 

Fotografie a videa se prodávaly předplatitelům. "Za účelem maximalizace finančního prospěchu měli obvinění psychickým nátlakem ve formě hrozby smluvních pokut nebo hrozbou nevyplacení odměny postupně a proti svobodné vůli dívek požadovat explicitnější, odvážnější, pro předplatitele lákavější a prodejnější erotický obsah," popsal mluvčí. 

Policisté zjistili, že skupina si svou činností přišla nejméně na 3,6 milionu korun. Poškozených dívek mají být desítky. Centrála zároveň vyzvala další poškozené či svědky výše uvedeného jednání, aby emailem kontaktovali policejní orgán. 

Podle webu novinky.cz, který se odkazuje na dřívější informace v médiích, se případ týká společnosti navázané na influencera Adama Kajumiho. Potvrdil to i server extra.cz, jenž dokonce píše, že Kajumi jako jediný z podezřelých skončil ve vazební věznici. 

Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám tresty odnětí svobody v rozmezí od pěti do dvanácti let. Jeden obviněný byl vzat do vazby, ostatní jsou stíháni na svobodě. Během realizace úkonů trestního řízení se u obviněných podařilo zajistit majetek v celkové hodnotě 9 milionů Kč. 

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