Separatistická správa samozvané Luhanské lidové republiky spustila na svém webu katalog, v němž nabízí k „adopci“ ukrajinské děti z okupovaných území. Databáze umožňuje filtrovat podle vzhledu a zveřejňuje detailní popisy osobnosti, vývoje i fotografie, což vedoucí Institutu pro výzkum evropské bezpečnosti Hlib Fishchenko pro EuroZprávy.cz označil za moderní formu obchodování s lidmi a válečný zločin s prvky genocidy.
Ministerstvo školství a vědy samozvané Luhanské lidové republiky (LLR) spustilo na svých oficiálních stránkách online katalog, v němž nabízí k adopci ukrajinské děti z okupovaných území. Databáze umožňuje vyhledávání podle fyzických znaků, například barvy očí či vlasů, a obsahuje podrobné popisy povahy, chování i fyzického vývoje každého dítěte – včetně údajů, které běžně patří k přísně chráněným osobním informacím.
Šokující inzeráty
EuroZprávy.cz web separatistického ministerstva prověřily a zjistily, že se na něm skutečně nacházejí silně znepokojivé informace o dětech, které působí doslova jako inzeráty. Texty popisující konkrétní děti působí na první pohled neutrálně, místy až laskavě, ale právě to vytváří mrazivý kontrast s faktem, že jde o nezletilé osoby, které byly odtrženy od svých domovů a rodin v důsledku války a okupace.
Například o patnáctileté dívce Natalii píše ministerstvo následující: „Dívka se učí na průměrné úrovni. Ve třídě pozorně poslouchá učitele, domácí úkoly dělá samostatně. K dospělým se chová s úctou. Dívka pravidelně a adekvátně komunikuje se spolužáky. Úroveň slovní zásoby odpovídá věkové normě. Tělesný vývoj odpovídá věku. Je hodná, odvážná, usměvavá.“
Dalším je čtrnáctiletý chlapec Vadim: „Přátelský a aktivní. Oblíbeným předmětem je tělesná výchova. Snaží se svědomitě plnit společenské úkoly. Ve třídě se snaží zaujmout vedoucí pozici. K svěřeným úkolům přistupuje pozitivně, začaté věci dotahuje do konce.“
Obdobně web popisuje patnáctiletého Ilju. „Komunikativní, společenský s dospělými. S dětmi vychází dobře. Zájmy: sport, kreslení. Reaguje na připomínky. Pracovní schopnosti v normě. Samostatnost v běžných činnostech odpovídá věku. Fyzicky zdatný. Pracovní a společenské úkoly plní ochotně.“
Šok přichází teprve u dívenky Olgy, které je teprve jeden rok a ministerstvo zveřejnilo dokonce její fotografii: „Klidná a plachá holčička. Při hře a komunikaci s dospělými reaguje pozitivně, úsměvem nebo smíchem. Ráda si hraje s kostkami, skládá hračky. Na hudbu reaguje tanečními pohyby.“
Moderní forma obchodování s lidmi
Hlib Fishchenko, vedoucí Institutu pro výzkum evropské bezpečnosti, přístup Rusů pro EuroZprávy.cz tvrdě zkritizoval. „Rusko páchá rozsáhlou a systematickou trestnou činnost na ukrajinských dětech, přičemž používá metody, které se přímo podobají moderní formě obchodování s lidmi. Okupační správa tzv. LLR spustila internetový katalog, kde jsou děti unesené z dočasně okupovaných území nabízeny k ‚adopci‘,“ nastínil.
Jak připomněl, databáze obsahuje podrobné popisy vzhledu, povahy, úrovně fyzického a duševního vývoje, dokonce i fotografie. „Nejedná se o péči, ale o cynický pokus legalizovat deportaci a nucenou asimilaci, což je hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva včetně Ženevské úmluvy,“ zdůraznil Fishchenko.
Upozornil, že se Rusové dopouštějí zločinného chování s genocidními prvky. „Používání vřelých, ‚pečujících‘ popisů je součástí ruské propagandy, která se snaží zakrýt skutečnost: děti jsou násilně vytrhávány ze svých rodin, zbavovány rodného jazyka, kultury a občanství. Mnohým z nich jsou vydávány nové ruské doklady, které ztěžují nebo znemožňují návrat. Takové jednání lze kvalifikovat jako válečný zločin a prvek genocidy, neboť je zaměřeno na zničení ukrajinské identity prostřednictvím záměny státní příslušnosti,“ shrnul expert.
Fishchenko vyzval k okamžité reakci mezinárodního společenství prostřednictvím sankcí, mezinárodních tribunálů a mechanismů pro návrat dětí. „Každé unesené dítě je nejen tragédií pro rodinu, ale také ranou pro budoucnost celého národa. Jejich návrat na Ukrajinu je absolutní prioritou,“ doplnil.
Za jedno s ním je Mykola Kuleba, generální ředitel organizace Save Ukraine. „Způsob, jakým popisují naše děti, se neliší od katalogu otroků. Jedná se o obchodování s dětmi ve 21. století a svět musí okamžitě zasáhnout, aby tomu zabránil. Databáze je součástí snahy o zlepšení systému tváří v tvář klesající poptávce po adopcích,“ zdůraznil podle serveru Kyiv Independent.
Nejde o běžný adopční proces chránící práva dítěte, ale dehumanizaci a instrumentalizaci těch nejzranitelnějších. Způsob, jakým okupantská správa zveřejňuje fotografie, detaily osobností, a dokonce preferované hry či školní výsledky, připomíná katalog zboží, nikoliv péči o lidské bytosti. Ve světle mezinárodního práva to navíc vyvolává vážná podezření na nezákonný přesun dětí z okupovaných území – což je považováno za válečný zločin.
„Většina dětí v tomto katalogu se narodila v Luhanské oblasti před ruskou okupací a měla ukrajinské občanství. Rodiče některých z nich byli zabiti okupačními úřady, jiným byly jednoduše vydány ruské doklady totožnosti, aby bylo možné jejich únos legitimizovat,“ podotkl Kuleba.
