Volby na Ukrajině by byly výzvou. Experti upozorňují na několik problémů

Reálněji než kdy dřív se jeví možnost konání voleb na Ukrajině. Pod tlakem Američanů je totiž připustil Volodymyr Zelenskyj. Samotné volby by ale v současnosti byly velkou výzvou. Experti upozorňují hned na několik zásadních problémů. 

"Jsem připraven na volby," řekl Zelenskyj novinářům, když v týdnu opouštěl Itálii po jednáních s premiérkou a papežem. "Nejenom to, já žádám - a otevřeně to deklaruji - Spojené státy americké, aby mi pomohly, společně s našimi evropskými spojenci, se zajištěním bezpečnosti těchto voleb," vzkázal podle CNN. Reagoval tak na kritiku amerického prezidenta Trumpa, který prohlásil, že ukrajinské politické vedení používá válku jako výmluvu pro nekonání voleb. 

Zelenskyj zdůraznil, že jeho zásadní obavou ohledně voleb vždy byla bezpečnost. "Jak to může proběhnout během raketových útoků na naši armádu. Otázkou je, jak budou (její příslušníci) volit?" poukázal na problém. Přesto měl požádat zákonodárce, aby připravily legislativní návrhy, které by umožnily konání voleb během stanného práva.

"Volby vždycky zahrnují davy," podotkl politický analytik Volodymyr Fesenko pro NBC News. "Co uděláte s leteckými poplachy a volebními dokumenty? Pokud se spustí siréna, tak prostě jen vezmete volební protokoly a utečete do krytu? Jen těžko si umím představit, jak to bude fungovat," nechal se slyšet. 

Kyjev by v případě voleb musel řešit i otázku, jak odevzdají hlas tisíce vojáků na frontě. Nabízela by se rotace některých jednotek do bezpečnějších oblastí, ale riskovala by se už tak kritická situace na bojišti. Zelenskyj proto vyzval k příměří během voleb. Kreml ale zastavení bojů odmítá. 

Volby by komplikoval i fakt, že miliony ukrajinských občanů odešly ze země a žijí v zahraničí. Další miliony lidí sice zůstaly na Ukrajině, ale dnes se nacházejí daleko od původního místa bydliště. Jde i o Ukrajince z oblastí okupovaných Ruskem. Podle zářijového šetření Kyjevského mezinárodního sociologického institutu si navíc 63 procent lidí myslí, že volby se mají konat až po dosažení konečné mírové dohody. 

Bílý dům zároveň neodpověděl na dotaz stanice NBC News, jak by Američané mohli Kyjevu pomoci s uspořádáním voleb. 

Zelenskyj byl jasně zvolen ukrajinským prezidentem v roce 2019. Původní pětiletý mandát mu vypršel loni v květnu, připomněl zmíněný web. Podle průzkumů veřejného mínění by současný prezident mohl mít šanci na znovuzvolení. Popularita hlavy státu už sice nedosahuje čísel z úvodních měsíců konfliktu, ale nadále s ním sympatizuje více než polovina Ukrajinců. 

Podle ukrajinské ústavy je nicméně konání jakýchkoliv voleb během vyhlášeného stanného práva nemožné, proto je Zelenskyj nadále právoplatným prezidentem. 

Mnozí Ukrajinci jsou po dalším ruském útoku bez vody a elektřiny

