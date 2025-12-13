Kmoníček má nahradit Pojara. Babiš oslovil i dalšího člověka

13. prosince 2025 18:31

Český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček předal prezidentu Donaldu Trumpovi pověřovací listiny (24. dubna 2017)
Český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček předal prezidentu Donaldu Trumpovi pověřovací listiny (24. dubna 2017), foto: Účet Hynka Kmoníčka Foto: Twitter Kmoníček, Hynek

Česko se až v pondělí dočká kompletní nové vlády, ačkoliv Andrej Babiš (ANO) byl jmenován premiérem už v úterý. Jednotliví ministři ale budou uvedeni do úřadů až na začátku příštího týdne. Obsazení některých důležitých pozic ale zůstává nejasné. 

Jde například o pozici poradce pro národní bezpečnost, kterou během úřadování Fialovy vlády poměrně výrazně zastával Tomáš Pojar. Podle informací Echo24 by na jeho práci mohl navázat známý a respektovaný diplomat Hynek Kmoníček, který by Babišovi radil především v zahraničních otázkách. 

Kmoníček je momentálně českým velvyslancem ve Vietnamu, mezi lety 2017 až 2022 byl nejdůležitějším českým diplomatem ve Spojených státech amerických. Předtím byl ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky v době, kdy na Pražském hradě seděl Miloš Zeman. 

Hledat se má i poradce pro národní bezpečnost, osloven měl být poslanec hnutí ANO Robert Králíček. Podle zmíněného webu se ale zdráhá nabídku přijmout, protože by se kvůli funkci musel vzdát mandátu získaného v říjnových sněmovních volbách. 

Babiš dnes ve videu na sociální síti připomněl lidem, že fakticky ještě není u moci. "Chtěl jsem vám říct, že my nevládneme, jak si někteří myslíte. Já se stanu plnohodnotným premiérem až v pondělí po jmenování nové vlády," zdůraznil. 

Předseda hnutí ANO je premiérem od úterý, kdy jej na Pražském hradě jmenoval prezident. V pondělí bude v sídle hlavy státu následovat akt, při němž budou jmenováni ostatní členové nové vlády. 

Hynek Kmoníček Andrej Babiš Vláda ČR

