Česko se až v pondělí dočká kompletní nové vlády, ačkoliv Andrej Babiš (ANO) byl jmenován premiérem už v úterý. Jednotliví ministři ale budou uvedeni do úřadů až na začátku příštího týdne. Obsazení některých důležitých pozic ale zůstává nejasné.
Jde například o pozici poradce pro národní bezpečnost, kterou během úřadování Fialovy vlády poměrně výrazně zastával Tomáš Pojar. Podle informací Echo24 by na jeho práci mohl navázat známý a respektovaný diplomat Hynek Kmoníček, který by Babišovi radil především v zahraničních otázkách.
Kmoníček je momentálně českým velvyslancem ve Vietnamu, mezi lety 2017 až 2022 byl nejdůležitějším českým diplomatem ve Spojených státech amerických. Předtím byl ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky v době, kdy na Pražském hradě seděl Miloš Zeman.
Hledat se má i poradce pro národní bezpečnost, osloven měl být poslanec hnutí ANO Robert Králíček. Podle zmíněného webu se ale zdráhá nabídku přijmout, protože by se kvůli funkci musel vzdát mandátu získaného v říjnových sněmovních volbách.
Babiš dnes ve videu na sociální síti připomněl lidem, že fakticky ještě není u moci. "Chtěl jsem vám říct, že my nevládneme, jak si někteří myslíte. Já se stanu plnohodnotným premiérem až v pondělí po jmenování nové vlády," zdůraznil.
Předseda hnutí ANO je premiérem od úterý, kdy jej na Pražském hradě jmenoval prezident. V pondělí bude v sídle hlavy státu následovat akt, při němž budou jmenováni ostatní členové nové vlády.
Související
Kmoníček bude velvyslancem ve Vietnamu, Chalupecký v Kataru
Kmoníčka má na postu velvyslance v USA vystřídat Stašek
Hynek Kmoníček , Andrej Babiš , Vláda ČR
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Kupka tepe Babiše, který nechce dát Ukrajincům už ani korunu
před 2 hodinami
Kmoníček má nahradit Pojara. Babiš oslovil i dalšího člověka
před 2 hodinami
Slavia hrála v Londýně sympaticky, kvalita soupeře ale byla jinde. Tottenham vyhrál 3:0
před 3 hodinami
Přes deset událostí. Na západě Čech se zase otřásá země
před 4 hodinami
Turek je stále kandidátem na ministra, tvrdí Motoristé
před 4 hodinami
Česko za Babiše nehodlá financovat Ukrajinu. Nebudeme tam dávat peníze, řekl
před 5 hodinami
Válku na Ukrajině lze vyřešit, ale ne rychle. Důkazem je příběh Německa po první světové válce
před 6 hodinami
Mnozí Ukrajinci jsou po dalším ruském útoku bez vody a elektřiny
před 7 hodinami
Konečná přežila volební debakl. Komunisté nic měnit nebudou
před 8 hodinami
Trumpa znovu ukázali na fotkách s Epsteinem. Hoax, obořil se Bílý dům na Demokraty
před 9 hodinami
Další člen Babišovy vlády doplatil na zákon střetu zájmů
před 9 hodinami
Dlouhá historie vánočního koření. Sloužilo i jako lék
před 10 hodinami
Česko na prahu epidemie chřipky. Do vývoje se může promítnout nový subtyp infekce
před 11 hodinami
Tragédie v pražské ZOO. Populární orangutan Kawi nešťastně zahynul
před 12 hodinami
Policie hledá dvanáctiletého Marka. Už ve čtvrtek nedorazil do školy
před 13 hodinami
Počasí se příští týden výrazně ochladí. Během dne bude i mrznout
včera
Nezvládli krize, inklinují k neonacismu a chtějí Česko odklonit od Západu. Vžene nás nová vláda do náručí Kremlu?
včera
EU zmrazila ruská aktiva natrvalo, aby obešla veto Maďarska a Slovenska ohledně pomoci Ukrajině
včera
Machadové pomohla utéct americká armáda. Z Venezuely se dostala v přestrojení
včera
VIDEO: Rvačky, alkohol, vulgarity, ponižování žen. Ostudné zasedání parlamentu, jaké Slovensko nepamatuje
Čtvrteční zasedání slovenského parlamentu, které pokračovalo dlouho do noci, se zvrhlo v divoký sled hádek, vulgarismů a fyzických potyček. Mnozí komentátoři i opoziční poslanci se shodují, že jednání přesáhlo veškeré meze důstojnosti, jakou si málokdo pamatuje i z dob mečiarismu. Den poté, v pátek, už poslanci začali jednání výzvami k omluvě, které žádá jak koaliční Smer, tak opoziční Hnutie Slovensko.
Zdroj: Libor Novák