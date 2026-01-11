Trump sliboval miliardové investice do Venezuely. Ropné firmy se ale zdráhají

Lucie Podzimková

11. ledna 2026 8:26

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americké plány s Venezuelou získávají první vážnou trhlinu. Donald Trump sice sliboval miliardové investice ropných společností, jenže těm se zatím do jihoamerického státu nechce. Podnikatelé požadují zásadní změny před případným vstupem na venezuelský trh. 

Šéf Bílého domu Donald Trump uspořádal setkání se zástupci amerických ropných společností, které požádal o investice ve Venezuele za nejméně sto miliard dolarů. Šéfové firem připustili, že jihoamerická země představuje zajímavou podnikatelskou příležitost, ale podotkli, že jsou nutné zásadní změny, aby se jednalo o opravdu atraktivní investici. 

"Dvakrát nám tam zabavili majetek, takže si dokážete představit, že další návrat by vyžadoval poměrně významné změny oproti tomu, co jsme v minulosti viděli a jaký je současný stav," řekl šéf Exxonu Darren Woods podle BBC. "Dnes se tam nedá investovat," zdůraznil. 

Američané se během minulého víkendu v rámci operace ve Venezuele zmocnili jejího prezidenta Nicolase Madura a odvezli ho ze země do Spojených států amerických, kde již politik stanul před soudem. 

Trump přitom již na tiskové konferenci, kde oznamoval zadržení Madura, nastínil, jaká bude bezprostřední budoucnost jihoamerického státu, přičemž nezapomněl zmínit její ropné bohatství. 

"Povedeme tu zemi do té chvíle, kdy budeme moci provést bezpečné, opravdové a spravedlivé předání moci," sdělil. "Jak ví každý, ropný průmysl ve Venezuele je již dlouhou dobu na mizině. Naše velké americké ropné společnosti tam vstoupí, utratí miliardy dolarů, opraví těžce poškozenou infrastrukturu a začnou pro zemi vydělávat peníze," poznamenal. Zatím to však nevypadá, že by se jeho slova měla naplnit. 

včera

Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi

Související

Donald Trump

Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina

Americký prezident Donald Trump odpovídal na novinářský dotaz, zda Američané nezopakují svůj majstrštyk s únosem prezidenta jiného státu v případě ruského vůdce Vladimira Putina. Podle Trumpa to nebude nutné. Šéf Bílého domu stále věří v diplomatické řešení války na Ukrajině, která trvá už téměř čtyři roky. 
Donald Trump Komentář

Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu

Spojené státy zahájily ozbrojenou operaci proti Venezuele a krok obhajují bojem proti narkoterorismu. Washington přitom obviňuje prezidenta Nicoláse Madura z vedení drogového kartelu, což je de facto účelová záminka. O to problematičtější je tento zásah ve světle toho, jak tvrdě USA odsuzují ruskou agresi proti Ukrajině a samy současně zasahují do suverenity jiného státu.

Více souvisejících

Donald Trump ropa Exxon Mobil Venezuela USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 16 minutami

před 1 hodinou

včera

včera

včera

včera

Tenis, ilustrační fotografie

Venus Williamsová se v 45 letech vrací na kurty. Chce hrát Australian Open

Na blížícím se letošním ročníku tenisového grandslamu Australian Open se představí i sedminásobná držitelka grandslamových titulů Američanka Venus Williamsová. Ta se tak může ve svých 45 letech stát nejstarší účastnicí tohoto turnaje v jeho historii. K tomu, aby se tohoto turnaje mohla Williamsová zúčastnit, dostala od pořadatelů divokou kartu.

včera

včera

včera

Donald Trump

Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina

Americký prezident Donald Trump odpovídal na novinářský dotaz, zda Američané nezopakují svůj majstrštyk s únosem prezidenta jiného státu v případě ruského vůdce Vladimira Putina. Podle Trumpa to nebude nutné. Šéf Bílého domu stále věří v diplomatické řešení války na Ukrajině, která trvá už téměř čtyři roky. 

včera

Donald Trump

Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu

Spojené státy zahájily ozbrojenou operaci proti Venezuele a krok obhajují bojem proti narkoterorismu. Washington přitom obviňuje prezidenta Nicoláse Madura z vedení drogového kartelu, což je de facto účelová záminka. O to problematičtější je tento zásah ve světle toho, jak tvrdě USA odsuzují ruskou agresi proti Ukrajině a samy současně zasahují do suverenity jiného státu.

včera

včera

Tým mistrů světa z Prahy 2024.

Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček

Dlouho očekávaná nominace českých hokejových reprezentantů na blížící se Zimní olympijské hry, které se letos budou konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo i za účasti hráčů z kanadsko-americké NHL, byla odtajněna ve středu trenérem Radimem Rulíkem. Ten už dříve, konkrétně v červnu, oznámil šestici hráčů z NHL, kteří se olympiády v reprezentačním dresu zúčastní. Nyní k nim přidal zbývající jména, například veterána Romana Červenku, ale i překvapení, jakými jsou obránci Jiří Ticháček a Tomáš Kundrátek či útočník Jakub Flek.

včera

Venezuela

Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi

Americká invaze do Venezuely ukázala tvrdou realitu, že moderní zbraně samy o sobě válku nevyhrávají. Přestože Caracas disponoval ruskými systémy S-300, Buk či stíhačkami Su-30, rozhodující chvíli nezvládl. Spojené státy nejprve paralyzovaly komunikaci, velení a radary, takže protivzdušná obrana zůstala slepá a roztříštěná. Rychlá technologická dominance ale neznamená konečné vítězství. Venezuela má kapacitu přejít k asymetrickému odporu, který může proměnit vojenský úspěch Washingtonu v dlouhodobé politické břemeno.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Počasí o víkendu: Do Česka se po lehkém oteplení vrátí silné mrazy

Víkendové počasí v Česku ovlivní příliv velmi chladného vzduchu, který přinese nejen sněžení, ale také extrémní mrazy a nepříjemný vítr. Podle aktuální předpovědi ČHMÚ.cz bude sobota ve znamení zatažené až oblačné oblohy. Na většině území se setkáme s občasným sněžením nebo přeháňkami, které začnou ustávat až později odpoledne od severu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy