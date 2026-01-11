Trump sliboval miliardové investice do Venezuely. Ropné firmy se ale zdráhají

Americké plány s Venezuelou získávají první vážnou trhlinu. Donald Trump sice sliboval miliardové investice ropných společností, jenže těm se zatím do jihoamerického státu nechce. Podnikatelé požadují zásadní změny před případným vstupem na venezuelský trh.
Šéf Bílého domu Donald Trump uspořádal setkání se zástupci amerických ropných společností, které požádal o investice ve Venezuele za nejméně sto miliard dolarů. Šéfové firem připustili, že jihoamerická země představuje zajímavou podnikatelskou příležitost, ale podotkli, že jsou nutné zásadní změny, aby se jednalo o opravdu atraktivní investici.
"Dvakrát nám tam zabavili majetek, takže si dokážete představit, že další návrat by vyžadoval poměrně významné změny oproti tomu, co jsme v minulosti viděli a jaký je současný stav," řekl šéf Exxonu Darren Woods podle BBC. "Dnes se tam nedá investovat," zdůraznil.
Američané se během minulého víkendu v rámci operace ve Venezuele zmocnili jejího prezidenta Nicolase Madura a odvezli ho ze země do Spojených států amerických, kde již politik stanul před soudem.
Trump přitom již na tiskové konferenci, kde oznamoval zadržení Madura, nastínil, jaká bude bezprostřední budoucnost jihoamerického státu, přičemž nezapomněl zmínit její ropné bohatství.
"Povedeme tu zemi do té chvíle, kdy budeme moci provést bezpečné, opravdové a spravedlivé předání moci," sdělil. "Jak ví každý, ropný průmysl ve Venezuele je již dlouhou dobu na mizině. Naše velké americké ropné společnosti tam vstoupí, utratí miliardy dolarů, opraví těžce poškozenou infrastrukturu a začnou pro zemi vydělávat peníze," poznamenal. Zatím to však nevypadá, že by se jeho slova měla naplnit.
