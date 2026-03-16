Ceny ropy po víkendovém útoku na ostrov Charg letí opět strmě vzhůru

Libor Novák

16. března 2026 12:57

Ropná rafinerie Foto: Pixabay

Ceny ropy na světových trzích v pondělí opět zamířily vzhůru. Reagují tak na víkendovou eskalaci násilí na Blízkém východě, zejména na americké údery proti klíčovému íránskému exportnímu uzlu na ostrově Charg. Severomořská ropa Brent si během ranního obchodování připsala 1,8 % a vyšplhala se na 104,98 dolaru za barel, což prohlubuje obavy o stabilitu globálních dodávek energií.

Prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že americké nálety ostrov Charg „naprosto zdemolovaly“. V rozhovoru pro stanici NBC News dokonce uvedl, že armáda by mohla na toto místo zaútočit „ještě několikrát, jen tak pro zábavu“. Ostrov Charg je pro íránskou ekonomiku naprosto zásadní, protože přes něj běžně protéká 90 % veškerého exportu ropy z této země.

Ačkoliv Trump na sociálních sítích tvrdil, že se z „důvodů slušnosti“ vyhnul úderům přímo na ropnou a energetickou infrastrukturu a cílil pouze na vojenské objekty, trhy tyto zprávy neuklidnily. Charg byl během prvních dvou týdnů operací víceméně ušetřen, a jeho nynější zasažení vnímají investoři jako signál dalšího vyostření konfliktu, který už tak ochromil dopravu v Hormuzském průlivu.

Prezident o víkendu rovněž prohlásil, že „mnoho zemí“ vyšle své lodě, aby pomohly průliv znovu otevřít. Ačkoliv nejmenoval konkrétní státy, veřejně vyzval Francii, Japonsko, Jižní Koreu, Velkou Británii a také Čínu, aby se zapojily do společného úsilí o ochranu tankerů. Reakce spojenců je však zatím velmi vlažná a opatrná.

Velká Británie například připravuje plány na vyslání odminovacích dronů, místo aby do oblasti poslala válečné lodě. Londýn se totiž obává, že vyhovění Trumpovu požadavku na přímou námořní přítomnost by mohlo krizi dále eskalovat. Podobně zdrženlivá je i Jižní Korea, která pouze uvedla, že prověřuje různá opatření z mnoha úhlů pohledu.

Ceny ropy překonaly hranici 100 dolarů za barel poprvé od ruské invaze na Ukrajinu před čtyřmi lety. Zatímco akcie velkých ropných společností díky tomu dosahují historických maxim, běžní spotřebitelé po celém světě pociťují rostoucí náklady. V USA vzrostla průměrná cena benzínu za poslední měsíc o 62 centů na 3,70 dolaru za galon, což vyvolává mezi občany značnou frustraci.

Donald Trump se pokouší riziko dlouhodobě vysokých cen paliv zlehčovat. Pro NBC uvedl, že věří v brzký pokles cen na úroveň nižší, než byla před válkou. „Je tam venku tolik ropy a plynu,“ prohlásil prezident. „Jen je to teď trochu ucpané, ale velmi brzy se to uvolní.“

Situace však zůstává napjatá i na evropském trhu s plynem, kde ceny v pondělí ráno vzrostly kvůli narušení exportu zkapalněného zemního plynu (LNG). Benchmarkový nizozemský kontrakt na plyn s dodáním v příštím měsíci posílil o 1,82 EUR na 51,94 EUR za megawatthodinu. Evropské akciové trhy na tento vývoj reagovaly smíšeně s mírnými poklesy v Německu, Francii či Itálii.

Válka v Íránu uvrhla globální energetické trhy do stavu nejistoty, která může vyhnat ceny ropy nad historické maximum z roku 2008, kdy barel stál 147,50 dolarů. Hlavním ohniskem napětí se stal korálový ostrov Charg, přes který proudí devět z deseti barelů íránské ropy.  

Dosavadní údery sice mířily primárně na vojenské cíle a ropná zařízení prozatím ušetřily, přesto trhy reagují prudkými výkyvy. Skutečné nebezpečí totiž nespočívá jen v samotném poškození infrastruktury, ale v nutnosti zcela uzavřít ropná pole. Kvůli blokádě průlivu nemají těžaři v Perském zálivu jak vyvážet surovinu. Jakmile se naplní skladovací kapacity a potrubí, nezbude producentům nic jiného než zastavit těžbu, což by mohlo z trhu vymazat miliony barelů denně.

Kritická situace již nastala v Saúdské Arábii, kde bylo tento týden uzavřeno pole Safaniya, největší offshore naleziště na světě. Podobné kroky musel podniknout i Irák nebo Kuvajt, které na rozdíl od Saúdské Arábie nemají dostatečnou kapacitu ropovodů k tomu, aby Hormuzský průliv obešly. Podle Mezinárodní energetické agentury by kombinace poškozené infrastruktury a nucených odstávek mohla snížit světovou produkci o závratných 10 milionů barelů denně.

Obnova těžby po takovém uzavření polí je navíc technicky nesmírně náročný a zdlouhavý proces. Odborníci varují, že návrat k původní kapacitě může trvat týdny i měsíce, a u starších ložisek existuje riziko, že se produkci už nikdy nepodaří plně obnovit. To znamená, že ceny ropy mohou zůstat na extrémně vysokých úrovních pro domácnosti i firmy po velmi dlouhou dobu, i kdyby se válečný konflikt podařilo brzy ukončit.

Válka nezasáhla pouze ropný trh, ale drtivě dopadá i na dodávky plynu. Katar, který zajišťuje pětinu světového námořního obchodu se zkapalněným zemním plynem (LNG), musel po íránských útocích na své terminály zastavit výrobu. Ceny plynu v Evropě v reakci na to vyskočily o 80 %. Katarský ministr energetiky varoval, že návrat k běžným dodávkám bude trvat měsíce a že současná krize má potenciál srazit na kolena světovou ekonomiku.

Saúdskoarabská společnost Aramco se sice snaží situaci stabilizovat přesměrováním ropy do přístavu Yanbu v Rudém moři, ale ani tato cesta není spásná. Kapacity ropovodů jsou omezené a Saúdské Arábii zbývá podle analytiků zhruba týden, než se její zbývající sklady definitivně zaplní. Pro státy jako Irák, kterým zbývá méně než pět dní skladovacích kapacit, je situace ještě zoufalejší. Právě tyto nucené odstávky jsou nyní hlavním motorem, který žene ceny pohonných hmot vzhůru.

před 2 hodinami

IEA uvolňuje historicky rekordní množství barelů ropy. Proč ale ceny paliv neklesají?

Související

Ilustrační foto

IEA uvolňuje historicky rekordní množství barelů ropy. Proč ale ceny paliv neklesají?

Mezinárodní energetická agentura (IEA) se dohodla na historicky největším uvolnění strategických ropných rezerv, aby čelila prudkému nárůstu cen vyvolanému válkou mezi USA, Izraelem a Íránem. Celkem 32 členských států uvolní na trh 400 milionů barelů ropy, přičemž největší podíl ponesou Spojené státy. Navzdory tomuto rekordnímu kroku však ceny suroviny neklesají a trhy zůstávají v napětí.

Více souvisejících

ropa pohonné hmoty

Aktuálně se děje

před 9 minutami

Filip Turek, Alena Schillerová, Petr Macinka

Vláda zakázala prodej HHC, řešila novelu cizineckého zákona

Vláda premiéra Andreje Babiše na svém pondělním zasedání schválila několik zásadních legislativních změn, které se dotknou každodenního života v Česku. Mezi hlavní body patřila rozsáhlá novela cizineckého zákona a nová pravidla pro spotřebitelské úvěry. Ministři se rovněž zabývali regulací návykových látek a transformací stavebního řízení.

před 56 minutami

před 1 hodinou

Prezident Trump promluvil na společném zasedání Kongresu

Trump vyzval Čínu, aby mu pomohla s odblokováním Hormuzského průlivu. Jinak za Si Tin-pchingem nepojede

Prezident Donald Trump dva týdny před plánovanou cestou do Pekingu přitvrdil v diplomatické hře a stanovil si novou podmínku: Čína musí pomoci s odblokováním Hormuzského průlivu. Podle analýzy CNN je však nepravděpodobné, že by na tuto hru Peking přistoupil. Trump dokonce pohrozil, že pokud Čína neposkytne součinnost, mohl by svou návštěvu a summit s vůdcem Si Tin-pchingem odložit.

před 2 hodinami

Izraelská armáda

Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v Libanonu

Izraelské obranné síly (IDF) oznámily zahájení „omezené a cílené“ pozemní operace v jižním Libanonu. Cílem této akce jsou klíčové bašty hnutí Hizballáh, přičemž jednotky mají za úkol zlikvidovat teroristickou infrastrukturu a vytlačit bojovníky hnutí dále od hranic. Armáda tak reaguje na útoky Hizballáhu, které začaly začátkem tohoto měsíce v souvislosti s probíhající válkou s Íránem.

před 4 hodinami

Donald Trump

Pokud nepomůžete s Íránem, bude to mít velmi negativní dopad na NATO, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump stupňuje diplomatický tlak na své spojence i globální mocnosti v souvislosti s krizí v Hormuzském průlivu. V rozhovoru pro Financial Times varoval, že pokud členské státy NATO nepomohou Spojeným státům zajistit tuto klíčovou námořní cestu, bude to mít velmi negativní dopad na budoucí fungování celé Aliance. Podle Trumpa je nezbytné, aby se na ochraně podíleli ti, kteří z bezpečného průjezdu přímo profitují.

před 4 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Vyhráli jsme, tvrdil Trump o Íránu minulý týden. Proč nyní potřebuje pomoc s Hormuzským průlivem?

Prezident USA Donald Trump ještě před týdnem tvrdil Británii, že vysílání lodí na Blízký východ není nutné, protože válku s Íránem již vyhrál. Navzdory těmto prohlášením o totálním vítězství se však situace na místě zdá být odlišná. Nyní se Bílý dům obrací na své spojence v NATO i na Čínu s žádostí o námořní pomoc při otevírání Hormuzského průlivu.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Orbán a Magyar rozdělili Maďarsko. Za oba tábory vyrazily do ulic statisíce lidí

Maďarsko zažilo v neděli zásadní střet politických sil. Jen čtyři týdny před klíčovými parlamentními volbami svolali premiér Viktor Orbán a jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar do ulic Budapešti konkurenční shromáždění. Stovky tisíc lidí v hlavním městě demonstrovaly sílu obou táborů v souboji, který rozhodne o dalším směřování země.

včera

Abbás Arakčí

Rusko a Čína poskytují Íránu v probíhající válce vojenskou podporu, tvrdí Teherán

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí v sobotním rozhovoru pro stanici MS NOW potvrdil, že Rusko a Čína poskytují Teheránu v probíhajícím válečném konfliktu se Spojenými státy a Izraelem „vojenskou spolupráci“. Arákčí označil obě mocnosti za strategické partnery Íránu a zdůraznil, že jejich kooperace se odehrává nejen v politické a ekonomické rovině, ale zahrnuje i úzké vazby mezi armádami.

včera

SMS, ilustrační fotografie

Jak Íránci obcházejí informační blackout? Hitem je „spojovací překupník“

Válka se Spojenými státy a Izraelem uvrhla Írán do hluboké izolace, a to nejen fyzické, ale i digitální. Úřady v zemi během bojů drasticky omezily internet i telefonní sítě, což statisíce lidí odřízlo od jejich rodin v zahraničí. Íránci se však nevzdávají a hledají kreativní, byť extrémně drahé způsoby, jak informační blokádu obejít.

včera

Íránská státní televize takto odvysílala první projev nového ájatolláha Modžtaby Chameneího

Modžtaba Chámeneí byl ruským letadlem převezen na operaci do Moskvy, píše blízkovýchodní tisk

Kolem zdravotního stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího se množí znepokojivé nejasnosti. Podle nejnovějších zpráv byl klíčový muž teokratického režimu tajně převezen do Ruska, kde měl podstoupit naléhavou operaci. Informace přinesl kuvajtský deník Al-Jarida a katarský server Al-Džazíra, které s odvoláním na zdroje blízké vedení země tvrdí, že transport proběhl za přísného utajení na palubě ruského vojenského letadla.

včera

F-16 Israel Defense Forces

Ceny paliv jen tak neklesnou. Izrael neukončí nálety na Írán ještě několik týdnů

Izraelská armáda potvrdila, že její operace v Íránu zdaleka nekončí a bude trvat nejméně další tři týdny. Podle vyjádření pro stanici CNN zůstávají na íránském území „tisíce cílů“, na které se izraelské síly hodlají v nadcházejících dnech zaměřit. Tato zpráva přichází v době, kdy obě země pokračují ve vzájemných úderech a americký prezident Donald Trump prohlásil, že v tuto chvíli není připraven s Teheránem vyjednávat o dohodě, která by válku ukončila.

včera

Íránský ostrov Charg

Útok na ostrov Charg může pohřbít poslední naděje na zlevnění pohonných hmot

Válka v Íránu uvrhla globální energetické trhy do stavu nejistoty, která může vyhnat ceny ropy nad historické maximum z roku 2008, kdy barel stál 147,50 USD. Hlavním ohniskem napětí se stal korálový ostrov Charg, přes který proudí devět z deseti barelů íránské ropy. Americký prezident Donald Trump nařídil o víkendu útok na toto strategické centrum, což označil za odvetu za íránskou blokádu Hormuzského průlivu. Trump navíc v rozhovoru pro NBC News varoval, že pokud Teherán průliv neotevře, může na ostrov udeřit znovu „jen tak pro radost“.

včera

Teroristé Hamásu

Izraelská armáda zabila vysoké představitele Hamásu

Izraelský útok v jiholibanonské oblasti Sidon zabil v neděli brzy ráno vysokého představitele hnutí Hamás. Informaci potvrdil agentuře AFP zdroj z tohoto palestinského ozbrojeného hnutí, který si přál zůstat v anonymitě. 

včera

Alena Schillerová

Hádka kvůli ropě: Okamura prosazuje nákupy z Ruska, Schillerová připustila zásah do cen pohonných hmot

V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS se rozhořela ostrá debata o energetické bezpečnosti České republiky v souvislosti s aktuální krizí na Blízkém východě. Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura přišel s návrhem, aby se stát v případě prohlubující se ropné krize nebál nákupu ruské ropy. Jako příklad uvedl postup Slovenska a Maďarska, které tuto cestu využívají k udržení nižších cen pro své občany.

včera

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Írán má zájem o jednání, tvrdí Trump. Dohodu s Teheránem ale odmítá

Americký prezident Donald Trump v sobotním telefonickém rozhovoru pro stanici NBC News prohlásil, že Spojené státy zatím nejsou připraveny uzavřít dohodu s Íránem. Přestože Teherán podle něj o vyjednávání usiluje, současné podmínky považuje šéf Bílého domu za nedostatečné. Trump zdůraznil, že jakákoli budoucí dohoda musí obsahovat jasný závazek Íránu k úplnému ukončení jaderných ambicí.

včera

včera

Írán hrozí po Trumpově prohlášení další eskalací války

Napětí na Blízkém východě o víkendu prudce vzrostlo poté, co Írán pohrozil další eskalací válečného konfliktu. Teherán varoval, že se zaměří na jakékoli zařízení v regionu, které má vazby na Spojené státy. Tato reakce přišla poté, co americký prezident Donald Trump předpověděl, že „mnoho zemí“ vyšle své válečné lodě, aby podpořily americkou snahu o silové otevření Hormuzského průlivu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy