Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot, které vstupují v platnost pro úterý. Maximální povolená cena benzinu byla stanovena na 42,55 koruny za litr, zatímco u nafty nesmí cena překročit 43,63 koruny za litr.
Ministerstvo financí zavedlo plošnou regulaci cen pohonných hmot na celém území České republiky na základě vládního rozhodnutí z počátku dubna. Toto opatření, jehož podrobnosti jsou každý den zveřejňovány formou ministerského sdělení, má za cíl omezit případy nepřiměřeně vysokých marží u čerpacích stanic. Vláda se k tomuto kroku uchýlila zejména kvůli situaci na dálničních tazích, kde někteří prodejci marže navyšovali až k sedmi korunám na litr benzinu.
Pro úterý je stanovena maximální přípustná maloobchodní cena benzinu na 42,55 koruny za litr včetně daně z přidané hodnoty. U motorové nafty nesmí cena překročit 43,63 koruny za litr, a to rovněž včetně DPH. Tato regulace je součástí širšího komplexu opatření, který zahrnuje také snížení spotřební daně u nafty o 1,939 koruny na litr, což v konečném vyúčtování s DPH představuje úsporu 2,35 koruny na litr.
Způsob výpočtu maximální ceny je dán součtem průměru velkoobchodních denních indexů společností ČEPRO, ORLEN a MOL, ke kterému se připočítává velkoobchodní cena vycházející z denní kotace burzovní organizace Platts včetně spotřební daně. K tomuto základu se následně přičítá pevně stanovená marže ve výši 2,5 koruny na litr a odpovídající daň z přidané hodnoty. Ministerstvo financí zároveň vydalo výzvu provozovatelům, aby tuto maximální hranici využívali pouze ve zcela výjimečných případech a snažili se udržet cenovou hladinu pod tímto stropem.
Bez tohoto zásahu by se ceny na trhu pohybovaly výrazně výše. Hypotetická cena benzinu by bez regulace marží dosahovala 48 korun za litr. U nafty by se pak cena bez započtení snížení spotřební daně a bez regulace marží dostala až na hodnotu 50,82 koruny za litr.
Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot
