Počasí příští týden tropické teploty nepřinese, hrozí ale bouřky

Český hydrometeorologický ústav vydal novou předpověď počasí na nadcházející týden, která slibuje velmi proměnlivý ráz. První polovina týdne přinese znatelné ochlazení a dešťové srážky, zatímco během víkendu se teploty začnou opět pomalu vracet k letním hodnotám.
Pondělí odstartuje převážně slunečným charakterem, kdy bude zpočátku jasno až polojasno. Teprve během odpoledních a večerních hodin začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, srážky se však ještě neočekávají. Noční teploty klesnou na 12 až 8 °C, na západním území může rtuť teploměru sestoupit až k 6 °C. Přes den se dočkáme nejvyšších teplot mezi 23 až 27 °C při slabém proměnlivém nebo jihovýchodním větru s rychlostí do 4 m/s.
V úterý již musíme počítat s deštivým počasím a oblohou zataženou až oblačnou. Od západu se postupně na většině území rozšíří občasný déšť nebo přeháňky, přičemž ojediněle, na východě pak místy, hrozí také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě polojasno. Nejnižší noční teploty se udrží mezi 16 až 12 °C, na východě kolem 10 °C. Denní maxima dosáhnou 17 až 22 °C, pouze na Moravě a ve Slezsku se budou pohybovat kolem čtyřiadvacítky. Vítr bude foukat slabý, k večeru přechodně mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 7 m/s a úhrn srážek může ojediněle dosáhnout až 20 mm.
Středa přinese deštivé počasí zejména do jihovýchodní poloviny našeho území, kde meteorologové očekávají déšť nebo přeháňky, zatímco na zbytku území se srážky objeví jen ojediněle. Obloha zůstane zatažená až oblačná. V noci teploty poklesnou na 14 až 9 °C, na západě bude chladněji s minimy do 7 °C. Přes den se teploty vyšplhají na pouhých 15 až 20 °C. Vát bude jen slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Čtvrteční den bude doprovázet oblačná až zatažená obloha, přičemž se na mnoha místech opět vyskytne déšť nebo přeháňky a ojediněle se mohou zformovat i bouřky. Noční minima se budou pohybovat v rozmezí 12 až 8 °C, na západě území mohou spadnout k 6 °C. Nejvyšší denní teploty zůstane v rozmezí 16 až 20 °C. Slabý západní až severozápadní vítr během dne přechodně zesílí na mírný o rychlosti 2 až 6 m/s a nejvíce srážek se očekává na východě, kde může napršet až 10 mm.
Víkendový výhled od pátku do neděle naznačuje postupné zlepšování situace, kdy bude převládat oblačná až polojasná obloha, i když přechodně může být stále až zataženo. Místy musíme nadále počítat s přeháňkami a ojedinělými bouřkami. Nejnižší noční teploty budou v pátek ještě poměrně nízké mezi 12 až 7 °C, ale v dalších dnech budou postupně stoupat na 15 až 11 °C. Denní maxima potěší vzestupem na příjemnějších 19 až 24 °C.
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Česká fotbalová reprezentace se navnadila na blížící se světový šampionát nejlepším možným způsobem. Ve svém posledním přípravném zápase v New Jersey totiž přehrála Guatemalu 3:1. Svěřenci kouče Miroslava Koubka šli jako první do vedení, když se už po jedenácti minutách hry trefil Schick. Na poločasovou pauzu se sice šlo do kabin za nerozhodného stavu 1:1, ale o vítěznou trefu se postaralo duo slávistických hříšníků Douděra-Chorý, aby jistotu výhry zpečetil svým presinkem při rozehrávce Guatemalců Višinský.
Zdroj: David Holub