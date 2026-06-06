Americký lékař nakažený ebolou byl propuštěn z nemocnice

Americký lékař Peter Stafford byl v sobotu propuštěn z berlínské nemocnice Charité, kde se úspěšně léčil z nákazy virem ebola. Stafford se virem nakazil během své práce pro misionářskou skupinu v Demokratické republice Kongo. Podle zpráv médií mu úřady ve Washingtonu odmítly povolit návrat do Spojených států, načež německá vláda souhlasila s přijetím lékaře i s jeho manželkou a čtyřmi dětmi.
Do speciálního izolačního centra nemocnice Charité, které je největším zařízením svého druhu v Německu, byl pacient přijat 20. května a následné testy u něj potvrdily přítomnost viru Bundibugyo.
Členové jeho rodiny se ebolou nenakazili, přesto museli v Berlíně zůstat v karanténě. Ta jim byla místním zdravotním úřadem zrušena až v sobotu po uplynutí povinné jednadvacetidenní lhůty od posledního kontaktu s virem.
Ředitel kliniky pro infekční lékařství a intenzivní péči v Charité Leif Erik Sander označil výsledek za významný terapeutický úspěch, přičemž stav pacienta byl již na konci května hodnocen velmi pozitivně, ačkoliv při příjezdu do Německa byl lékař značně zesláblý.
Průběh léčby osobně sledovala i německá ministryně zdravotnictví Nina Warken, která nemocnici navštívila 27. května. Stafford po svém propuštění poděkoval personálu za prvotřídní péči a zmínil, že během pobytu dostával také experimentální léky.
V současné době zůstává nejasné, kdo uhradí náklady na náročnou lékařskou péči a zda se Stafford se svou rodinou vrátí k rozdělané práci v Kongu.
Samotný lékař po opuštění nemocnice dodal, že v těchto chvílích myslí především na obyvatele afrického Konga, kteří k takto pokročilé a kvalitní zdravotní péči nemají přístup.
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Zdroj: Libor Novák