Rusko je ochotno opět jednat s USA. Míč je ale na straně Američanů, tvrdí

Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum se letos neslo v odlišném duchu než v minulých letech. Optimismus, který v zemi zavládl po srpnovém summitu ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým protějškem Donaldem Trumpem na Aljašce, vystřídala realita patové situace na ukrajinském bojišti i v mírových rozhovorech.
Atmosféru v Putinově rodném městě navíc silně ovlivnily ukrajinské drony. Ty byly k vidění nejen jako výstavní exponáty v konferenčních halách, ale útočily také v samotném regionu, což vyvolalo značné obavy mezi místními obyvateli. Situaci Kremlu komplikuje i postoj Washingtonu, kde Sněmovna reprezentantů schválila nový balík pomoci pro Ukrajinu a další sankce proti Moskvě. Rusko se zároveň potýká s ekonomickými důsledky konfliktu mezi Íránem, Izraelem a USA, který pohání inflaci a prohlubuje nedostatek pohonných hmot v zemi.
Ruský prezident během fóra odmítl žádost ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského o osobní setkání s tím, že taková schůzka nemá v tuto chvíli smysl. Podle Putina musí nejprve experti obou stran vypracovat konkrétní podklady, které by teprve poté mohly hlavy států podepsat. Ruský lídr zároveň zpochybnil Zelenského legitimitu jako vyjednavače kvůli odložení ukrajinských prezidentských voleb.
Ruská strana naopak vyjádřila otevřenost vůči Spojeným státům. Vicepremiér Alexander Novak prohlášením, že míč je nyní na americké straně, potvrdil ochotu Moskvy k novým vztahům. Zástupce Kremlu Kirill Dmitrijev navíc uvedl, že je v neustálém kontaktu s americkým zmocněncem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, kteří mají za úkol přispět k ukončení konfliktu. Podle Dmitrijeva americká strana podmiňuje bezpečnostní záruky stažením ukrajinských sil z Donbasu.
Vojenský konflikt, který v únoru vstoupil do svého čtvrtého roku, dopadá také na ruské podnikatelské prostředí. Miliardář Vladimir Jevtushenkov v rozhovoru přiznal, že západní sankce mají na ekonomiku tvrdý dopad a přirovnal současnou situaci Ruska k dlouhodobé izolaci Íránu. Ruské firmy sice vyšší příjmy z ropy částečně chrání a podniky se novým podmínkám přizpůsobily, země však stále čelí nedostatku pracovních sil a rostoucím nákladům. Přesto Jevtushenkov vyjádřil naději, že se konflikt blíží ke svému konci, po němž bude následovat nový hospodářský růst.
Zahraniční zastoupení na letošním petrohradském fóru odráželo proměnu globálních vztahů, kdy evropské a americké hosty nahradily delegace z Číny, Íránu a partnerské Saúdské Arábie. Mezi účastníky se objevil například americký herec Steven Seagal nebo šéf americké Komise pro jemná umění Rodney Mims Cook Jr., který se stal prvním představitelem USA na této akci po téměř deseti letech. Sám Vladimir Putin se snažil prezentovat ruské hospodářství v pozitivním světle, přičemž vyzdvihoval nízkou nezaměstnanost a pokrok v oblasti umělé inteligence. Přestože připustil možný nárůst rozpočtového deficitu, tvrdil, že tempo inflace v zemi vykazuje výrazné zpomalení.
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Zdroj: David Holub