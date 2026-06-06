USA nepustily do země klíčové členy íránské fotbalové reprezentace. Teherán vyzval FIFA, aby zasáhla

Íránské velvyslanectví v Turecku obvinilo Spojené státy americké z politicky motivovaného zasahování do sportu poté, co Washington odmítl udělit vstupní víza klíčovým členům realizačního týmu íránské fotbalové reprezentace. K tomuto kroku došlo jen několik hodin poté, co americké úřady oficiálně potvrdily schválení víz pro samotné íránské fotbalisty a nejnutnější doprovodný personál. Národní tým asijské země má přitom odehrát svůj úvodní zápas nadcházejícího mistrovství světa patnáctého června v Los Angeles.
Představitelé Spojených států své rozhodnutí zdůvodnili tím, že Teheránu nebude umožněno zneužít sportovní systém k tomu, aby pod falešnou záminkou propašoval na americké území teroristy. Íránská diplomatická mise naopak označila toto prohlášení za pouhé zastírací manévry a uvedla, že záměrné a diskriminační zacházení s jejich fotbalovou delegací tímto krokem dosáhlo nejvyšší možné úrovně. Podle íránských státních médií byl vstup do země odepřen velké části manažerského, výkonného i technického štábu, a to včetně šéfa tamní fotbalové federace a jeho zástupce.
Íránští diplomaté v reakci na vzniklou situaci oficiálně vyzvali mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, aby do celého sporu neprodleně zasáhla. Celá situace je o to napjatější, že letošní světový šampionát, který společně pořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko, se stane vůbec prvním turnajem v historii, kdy hostitelská země na svém území přivítá reprezentaci státu, se kterým se nachází ve válečném stavu. Íránská reprezentace si přitom postup na mistrovství zajistila vítězstvím ve své kvalifikační skupině již v březnu roku 2025, tedy téměř rok před vypuknutím samotného ozbrojeného konfliktu.
Vzhledem k přetrvávajícím komplikacím a napjatým vztahům s americkými úřady přesunul íránský národní tým koncem května svou tréninkovou základnu z arizonského Tucsonu do sousedního Mexika.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio již dříve před zákonodárci jasně deklaroval, že v oficiální fotbalové delegaci nesmí figurovat žádné osoby jakkoli propojené s Islámskými revolučními gardami, které jsou vlivnou složkou íránských ozbrojených sil. Tato podmínka je pro tým problematická i z toho důvodu, že několik samotných hráčů v minulosti u těchto gard absolvovalo povinnou vojenskou službu.
Kromě úvodního měření sil v Los Angeles čekají íránský výběr v základní skupině ještě další dva zápasy na americké půdě. V rámci turnajového programu se mají fotbalisté utkat s Belgií v Kalifornii a následně odehrát zápas proti Egyptu v Seattlu.
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Zdroj: Libor Novák