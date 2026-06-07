OBRAZEM: Velkou cenu Monaka ovládl italský mladík Kimi Antonelli, stal se nejmladším vítězem závodu

Libor Novák

7. června 2026 20:28

Velká cena Monaka 2026
Prohlédněte si 33 fotografií Velká cena Monaka 2026 Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Italský mladík Kimi Antonelli dominantním způsobem ovládl letošní Velkou cenu Monaka a připsal si již páté vítězství v řadě. Devatenáctiletý pilot týmu Mercedes si na městském okruhu v Monte Carlu suverénně poradil se všemi nástrahami chaotického závodu, který musel být kvůli nehodám a poškození trati dvakrát přerušen výjezdem bezpečnostního vozidla a následně dokonce vyvěšením červených vlajek. Antonelli, který se dnes stal nejmladším vítězem Velké ceny Monaka, si tímto triumfem upevnil vedení v šampionátu a před druhým Lewisem Hamiltonem má nyní náskok 66 bodů.

Pro italského jezdce bylo klíčové, že si poprvé v letošní sezóně dokázal po startu z pole position udržet vedoucí pozici. Zatímco jeho soupeř Max Verstappen z týmu Red Bull hned na startovní čáře doplatil na selhání motoru a po pomalém odjetí prvního kola musel ze závodu odstoupit, Antonelli okamžitě nasadil strhující tempo. Už po dvou kolech vedl před druhým Hamiltonem o téměř tři sekundy a po deseti kolech svůj náskok navýšil na více než pět sekund. Drobnou komplikací bylo pouze krátkodobé přehřívání brzd, kvůli kterému musel na chvíli zvolnit, ale následně začal soupeřům opět unikat.

V době, kdy do konce zbývalo osmnáct kol, měl lídr závodu na čele pohodlný náskok více než dvaceti sekund. Klidný průběh však narušil Lance Stroll, který se svým monopostem Aston Martin havaroval v poslední zatáčce a na trať musel vyjet safety car. Antonelli sice kvůli pozdní reakci týmu napoprvé minul vjezd do boxové uličky, hned v následujícím kole však pneumatiky úspěšně vyměnil a první příčku si bez problémů pohlídal.

Skutečně bizarní situace nastala ve chvíli, kdy se celé startovní pole připravovalo na restart závodu. Na stejném místě a naprosto identickým způsobem jako Stroll totiž ještě před odmávnutím restartu havaroval domácí favorit Charles Leclerc s Ferrari. Tento incident vedl k okamžitému vyvěšení červených vlajek, protože pořadatelé museli detailně prozkoumat a opravit drolící se povrch vozovky v zatáčce Antony Noghes.

Po nucené pauze následoval na šedesátém osmém kole pevný restart, do kterého Antonelli opět vyrazil bez zaváhání z první pozice a zbývajících deset kol do cíle si již pohlídal. Za ním jedoucí Lewis Hamilton na Ferrari se musel spokojit s druhým místem, z něhož se radoval i před zraky své partnerky Kim Kardashianové, která jeho úspěch sledovala přímo z paddocku. Sedminásobný mistr světa se díky tomuto výsledku posunul na průběžné druhé místo v celkovém hodnocení šampionátu.

Obrovským zklamáním skončil víkend pro druhého pilota Mercedesu George Russella. Ten nejprve doplatil na penalizaci za překročení rychlosti v pit lane, kterou navíc jeho tým nedokázal správně provést během zastávky v boxech. Po restartu závodu tak musel absolvovat přísnější trest v podobě průjezdu boxovou uličkou, což ho srazilo na samotný chvost startovního pole. Russell nakonec dokončil závod na nebodovaném třináctém místě, a navíc musel skousnout potupu, když ho jeho vlastní týmový kolega Antonelli v padesátém čtvrtém kole předjel o celé jedno kolo.

Konečné pořadí na stupních vítězů výrazně ovlivnily tresty za překročení rychlosti v boxové uličce, kterých komisaři udělili nezvykle vysoké množství – celkem šest. Původně třetí Pierre Gasly z týmu Alpine dostal penalizaci ihned po projetí cílem, což ho odsunulo až na sedmou příčku. Na bronzový stupínek se tak poprvé v kariéře posunul Isack Hadjar s Red Bullem, kterému k úspěchu pomohlo i strategické rozhodnutí týmu nestavět během prvního safety caru. Čtvrté místo obsadil Oscar Piastri z McLarenu, jehož tým v Monaku oslavil jubilejní 1 000. velkou cenu.

Během monackého klání nebyla nouze ani o týmovou režii a taktické hry. Úřadující mistr světa Lando Norris, který se potýkal s technickými problémy a závod nakonec nedokončil, dostal od inženýrů pokyn záměrně zpomalovat jedoucí vlak aut a blokovat Russella, aby pomohl svému kolegovi Piastrimu. Podobný příkaz obdržel do rádia i Alex Albon ve Williamsu, který však toto počínání nevybíravě zkritizoval s tím, že se tým snaží být až příliš chytrý. Albon nakonec projel cílem jako osmý. Elitní desítku uzavřel Fernando Alonso s Aston Martinem, který tak pro sebe i svůj tým získal vůbec první mistrovský bod v letošní sezóně.

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Zdroj: Libor Novák

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