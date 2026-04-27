Babišova vláda schválila rozpočtovou strategii na další roky

Vláda na pondělním jednání především rozhodla o vydání nového opatření obecné povahy a cenového výměru, kterým prodloužila mimořádné kroky přijaté začátkem dubna kvůli vysokým cenám pohonných hmot. To ale není vše. Schválila také návrh na zřízení meziresortní skupiny k problematice psychoaktivních látek, návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2025 nebo rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2027 až 2029.
Vláda na základě požadavku Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí schválila zřízení meziresortní skupiny k problematice psychoaktivních látek. Meziresortní skupina pod vedením ministra vnitra má připravit návrh nezbytných doporučení pro efektivnější postup proti nezákonnému nakládání s psychoaktivními látkami, včetně návrhů na případné nutné změny legislativy.
V pracovní skupině budou zástupci ministerstev vnitra, financí, průmyslu a obchodu, zdravotnictví a zemědělství a zástupci dalších dotčených institucí, jako jsou třeba Česká obchodní inspekce, Státní zdravotní ústav, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a samozřejmě Policie ČR a Celní správa. Cílem je zlepšit efektivitu správních kontrol nakládání s psychoaktivními látkami, jako jsou například kratom nebo konopné produkty.
Kabinet schválil rovněž návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2025, jenž shrnuje výsledky hospodaření státu, samospráv, státních fondů, zdravotních pojišťoven nebo důchodového pojištění. Odsouhlasil také rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2027 až 2029, která je základním východiskem pro sestavování státního rozpočtu na příští rok, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů.
Vláda do Parlamentu poslala také návrh novely chemického zákona, který v návaznosti na nové unijní předpisy ukládá oznamovací povinnost výrobců a dovozců zubního amalgámu a odpovídající kompetence Ministerstva životního prostředí a nastavuje sankční mechanismus, pokud tito dovozci novou povinnost nebudou plnit.
