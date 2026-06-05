Novinky v případu nálezu části těla na Sokolovsku. Padlo obvinění z vraždy

Policie po čtvrtečním nálezu části lidského těla na Sokolovsku obvinila zadrženou osobu z vraždy. V případu hrozí až výjimečný trest, soud bude rozhodovat o vazebním stíhání podezřelého člověka.
"Zadrženou osobu dnes kriminalisté obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest," uvedla policie v pátek s tím, že státnímu zástupci byl předložen návrh na vzetí obviněné do vazby.
Policie o nálezu části lidského těla v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku poprvé informovala ve čtvrtek dopoledne. Spustila se rozsáhlá pátrací akce v okolí místa, zapojilo se několik desítek policistů i se psovody a služebními psy. Již včera odpoledne pak došlo k zadržení osoby podezřelé z násilného trestného činu.
Policisté také vzkázali místním, že není důvod se čehokoliv obávat. "Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí," zdůraznili strážci zákona.
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