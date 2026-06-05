Audit odhalil podivné výdělky bývalého prince Andrewa. Exministr ho zepsul

Lucie Podzimková

5. června 2026 20:28

Bývalý princ Andrew
Bývalý princ Andrew Foto: Wikimedia Commons

Britská královská rodina se podrobila auditu, přičemž se prověřovalo nakládání jejích členů s nemovitostmi. Zjištění opět vedla ke kritice bývalého prince Andrewa. Pustil se do něj bývalý ministr, který považuje jedno z odhalení za skandální. O zprávě auditorů informovala BBC

Národní auditní kancelář vypracovala první zprávu o královských rezidencích po 20 letech. Mluvčí Buckinghamského paláce konstatoval, že královská rodina tak naplňuje závazek být transparentní. Ukázaly se každopádně zajímavé věci.

Například vyšlo najevo, že král Karel III. platí nájem za princezny Eugenie a Beatrice, dcery jeho mladšího bratra, které nejsou pracujícími členkami rodiny. Bývalý princ Andrew, jeho nejbližší a zaměstnanci mají podle zprávy k dispozici celkem 12 nemovitostí, které jsou ve vlastnictví monarchie.

Auditoři také zjistili, že Andrew Mountbatten-Windsor si přišel na blíže neurčené množství peněz pronájmem trojice nemovitostí ve vlastnictví královské rodiny. Kritizoval to bývalý ministr Norman Baker, který takové jednání bývalého prince označil za "skandální". 

Bývalý princ Andrew se v průběhu února kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby na půl dne ocitl v rukou policistů. Již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.

Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě v souvislosti s kauzou amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. 

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