Vybraní svěřenci Miroslava Koubka už jsou v USA. Vedle povinností zažívají i radosti

Než česká fotbalová reprezentace odletěla do zámoří, kde se od 11. června účastní letošního světového šampionátu, musel velezkušený fotbalový stratég Miroslav Koubek rozhodnout, kteří tři čeští reprezentanti přijdou o start na velké fotbalové akci. Jednalo se o nejtěžší moment v jeho bohaté trenérské kariéře, jak sám říkal. Nakonec se rozhodl, že s sebou do USA a Mexika nevezme záložníky Pavla Buchu a Tomáše Ladru a útočníka Christopha Kabonga. Češi už jsou od pondělí v Americe a nejenže stihli trénink, ale také navštívili baseballový zápas či generální konzulát v New Yorku, kde se představitelé reprezentace setkali s českým velvyslancem Miloslavem Staškem.
„Asi nejhorší okamžik mé trenérské kariéry,“ začal Koubek nedělní nominační tiskovku krátce po poslední domácí přípravě s Kosovem, nad kterým Češi vyhráli 2:1, a žádal novináře o to, aby se neptali na důvody jeho rozhodnutí. „Nechtěl bych se pouštět do vysvětlování pro a proti, nebylo by to citlivé,“ pokračoval konkrétně.
Zatímco tak tedy ve vyřazené trojici hráčů je i jeden z reprezentačních debutantů Kabongo, další dva, kteří si pod Koubkem připsali premiérové reprezentační starty Alexander Sojka a Hugo Sochůrek se do USA, potažmo do Mexika podívají. Sochůrek se mimochodem proti Kosovu stal jen pár dní před svými osmnáctými narozeninami nejmladším reprezentantem, který za český fotbalový národní tým nastoupil.
Lakonickým způsobem sobě vlastním kouč Koubek v jedné větě uvedl, co ho k takovému rozhodnutí vedlo. „Na prvním místě použitelnost do herních schématů, očekávaný průběh zápasů, tím bych to vysvětlil,“ řekl a pokračoval: „Nerozhodovali jsme se dnes. Bylo to o sledování hráče v tréninkovém procesu. Známe ho. Potřebovali jsme ho vidět v zápase, myslím, že ho zvládl. Zvládli ho i Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Chris Kabongo. Ale není to nafukovací, řády FIFA dovolují 23 hráčů do pole plus tři gólmany, tak to prostě je.“
„U Alexe Sojky byl velký bonus pro jeho nominaci použitelnost na více postech,“ řekl dále český čtyřiasedmdesátiletý trenér.
V nedělním zápase proti Kosovu nastoupil i útočník Jan Kuchta, který ale musel předčasně střídat už v prvním poločase kvůli zranění. Rázem tak přišly na řadu obavy, zda právě Kuchta tak nepřijde o závěrečný turnaj, pro který dosud dělal vše, aby se na něj dostal. „Lékaři garantují, že bude do tří čtyř dnů v pořádku. Pocit Honzy Kuchty je také příznivý,“ řekl k tomu Koubek.
Závěrečné zužování týmu se tak tedy netýkalo brankářů a obránců. Od začátku přípravy se škrtalo v záloze a v útoku. Co se týče klubových příslušností jednotlivých reprezentantů, v kádru českého týmu převažují především hráči z české ligy, přičemž nejvíce svých fotbalistů v reprezentaci má mistrovská Slavia, ale najdeme zde i jména ze Sparty, Plzně či Hradce Králové.
Devět hráčů pak jsou legionáři ze zahraničí, přičemž hned dva jsou z německého Hoffenheimu – obránci Vladimír Coufal a Robin Hranáč. Podle očekávání nechybí navrátilec do reprezentace útočník Adam Hložek. Ten byl dlouhodobě mezi zraněnými a vrátil se až ke konci této sezóny 2025/26 a poprvé od zranění nastoupil za národní tým v přípravě proti Kosovu. „Adam trénoval už od pondělka, připravoval se na to. Byla mu poskytnuta péče v individuálních trénincích. Viděli jsme, že je v pořádku. Následně trénoval s týmem, dnes podal dobrý výkon, byl u obou gólů. Je to prostě typologie hráče, kterého teď do našeho systému potřebujeme. Prokázal uplatnění, možná ne na celý zápas, ale určitě na podstatnou část,“ nechal se k němu a jeho situaci slyšet Koubek, jenž bude na šampionátu druhým nejstarším trenérem po Nizozemci Dicku Advocaatovi trénující Curacao.
Hned šest fotbalistů v tomto kádru zažije svůj první velký turnaj, naopak tím nejzkušenějším reprezentantem je pochopitelně ještě v nedávné době kapitán Tomáš Souček, který má za sebou 89 zápasů, do kterých jako reprezentant nastoupil. Dalším zkušeným fotbalistou je další středopolař Vladimír Darida, jenž byl povolán letos v březnu do reprezentace po dlouhých pěti letech. Ten pro změnu zasáhl ve své reprezentační kariéře do 78 zápasů. Ohledně gólů se bude český tým pak pochopitelně spoléhat na Patrika Schicka, jenž je jeho nejlepším kanonýrem (25 gólů).
V USA si český tým zašel na baseball a navštívil českého velvyslance
Před zápasem s Guatemalou (3:1), který se odehrál v noci ze čtvrtka na pátek, absolvoval český tým první trénink na americké půdě, přičemž ochutnal bezpečnostní opatření, které budou turnaj provázet. Bezpečnostní složky chránili český tým a jeho cestu z ubytování na tréninkový stadion, kam je přišla podpořit i československá zpěvačka Dara Rolins, takovým způsobem jako kdyby chránily nějakého státníka.
Ještě před zmíněným zápasem s Guatemalou se pak čeští hráči zastavili na americkém baseballu, konkrétně se šli podívat na to, jak to doma hrají New York Yankees.
Zatímco tam český trenér Miroslav Koubek nešel, návštěvu českého velvyslance na generálním konzulátu v New Yorku Miroslava Staška si čas našel, stejně jako manažer reprezentací Pavel Nedvěd. „Pro mě je taková událost srdcovou záležitostí. Pocházím z Plzně, v mládí jsem fotbal hrál. Pavel Nedvěd a Miroslav Koubek jsou naši hrdinové a jsem rád, že je na půdě generálního konzulátu můžeme přivítat,“ poznamenal k tomuto setkání samotný velvyslanec Stašek, jenž ho zorganizoval.
Prozradil také, že českému týmu bude jistě fandit nemalá česká komunita v Dallasu, poblíž kterého bude mít tým základnu. „Poznali jsme, že očekávání směrem k turnaji jsou vysoká. Budeme se snažit nezklamat,“ dodal k tomu Nedvěd.
Nominace českého týmu na MS ve fotbale 2026:
Brankáři: Lukáš Horníček (Braga SC), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jindřich Staněk (SK Slavia Praha)
Obránci: David Douděra, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Tomáš Holeš, David Zima (všichni SK Slavia Praha), Vladimír Coufal, Robin Hranáč (oba TSG 1899 Hoffenheim), Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers FC), Jaroslav Zelený (AC Sparta Praha)
Záložníci: Lukáš Červ, Alexandr Sojka, Denis Višinský (všichni FC Viktoria Plzeň) Vladimír Darida (FC Hradec Králové), Lukáš Provod, Michal Sadílek (oba SK Slavia Praha), Hugo Sochůrek (AC Sparta Praha), Tomáš Souček (West Ham United FC), Pavel Šulc (Olympique Lyon)
Útočníci: Adam Hložek (TSG Hoffenheim 1899), Tomáš Chorý, Mojmír Chytil (oba SK Slavia Praha), Jan Kuchta (AC Sparta Praha), Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen)
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