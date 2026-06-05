Konec Knihovny Václava Havla ještě nemusí být definitivní, naznačil člen správní rady

Čtvrteční vyjádření Dagmar Havlové si mnozí vysvětlili jako definitivní konec Knihovny Václava Havla. Stoprocentně rozhodnuto o tom ale ještě není. Jeden z členů správní rady přiznal, že se současná situace analyzuje, přičemž se nevzdává snahy o resuscitaci instituce.
Člen správní rady Knihovny VH a místostarosta pátého pražského obvodu David Dušek (STAN) přiznal, že se o odstoupení bývalé první dámy od dohody dozvěděl telefonicky od novinářů. Podle jeho slov je teď nutné zanalyzovat, co její rozhodnutí pro instituci znamená.
"Reálně vliv na běh knihovny paní Havlová neměla a ani ho neuplatňovala. Měla pouze jakési poznámky a doporučení, která jsme, coby členové správní rady, brali v potaz. Často jsem se jimi nechával inspirovat," řekl Dušek pro Radiožurnál.
Zároveň přiznal, že oznámení je značnou komplikací. "V momentě, kdy knihovnu opustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, ani právo osobnostní, tedy k názvu Knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl," konstatoval.
Podle Duška jsou v současnosti všichni aktéři plní emocí, přesto s lidmi v knihovně řeší, jak by se mohlo pokračovat. "Neříkám, že tímto knihovna končí, zcela určitě končí ve formě, jak byla známa. Jestli jsme ale schopni nějakým způsobem tuto instituci resuscitovat a dát jí smysl, který by odpovídal představě pana Havla a potažmo i paní Havlové, protože ona bude mít svou představu o tom, co by se mělo nebo nemělo dělat s odkazem jejího muže, potom jsme asi schopni něco s tím udělat," nechal se slyšet.
"Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mně nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší Dohody," napsala Havlová ve čtvrtek na instagramovém profilu a poukázala na dřívější odchod dvojice mecenášů.
"Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže i v době, kdy ještě žil. A v její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila," pokračovala herečka.
Sama Havlová zmínila, že knihovnu neřídila, nebyla v ní zaměstnaná a ani nebyla členkou správní rady. "Nemám už sílu ani zdraví dělat více. Je mi to jenom líto a jsem z toho unavená," svěřila se fanouškům. "Děkuji všem, kteří pomohli uskutečnit projekty Knihovny Václava Havla. Vážím si každého, kdo přiložil ruku k dílu a pro Knihovnu pracoval," sdělila bývalá první dáma.
"Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se dál věnovat naší společné Nadaci. A se všemi, kdo mají Václava Havla v úctě, budu připomínat - jako dosud - jeho osobnost a odkaz. Zvláště v roce jeho nedožitých devadesátin," dodala Havlová s tím, že se dále k tématu nebude vyjadřovat.
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Knihovna Václava Havla , Dagmar Havlová , Václav Havel
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