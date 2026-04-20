Ceny ropy po uzavření Hormuzského průlivu opět strmě rostou

Libor Novák

20. dubna 2026 9:15

Ropná rafinerie Foto: Pixabay

Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.

Tento nárůst přišel bezprostředně poté, co Írán v sobotu deklaroval, že opět uzavírá Hormuzský průliv pro komerční plavidla. Teherán zároveň pohrozil, že každé plavidlo, které se k průlivu přiblíží, bude považováno za legitimní cíl. Touto klíčovou cestou přitom standardně proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.

Energetické trhy vykazují extrémní výkyvy od konce února, kdy Spojené státy a Izrael zahájily útoky na Írán. Od té doby Teherán pravidelně hrozí napadením námořní dopravy v průlivu. Před vypuknutím konfliktu se cena ropy Brent pohybovala pod hranicí 70 dolarů za barel. Během března, konkrétně 9. března, však vyšplhala až k úrovni 120 dolarů.

Washington se přesto snaží o diplomatické řešení. Donald Trump uvedl, že jeho vyjednavači se v pondělí vydají do Pákistánu k dalším rozhovorům o ukončení války. V čele americké delegace má stát viceprezident JD Vance. Íránská státní média však citovala nejmenované představitele, podle nichž Teherán momentálně neplánuje účast na těchto jednáních, ačkoli oficiální pozice země zatím nebyla potvrzena.

Analytik Saul Kavonic ze společnosti MST Marquee pro BBC podotkl, že energetické trhy reagují především na oscilující příspěvky na sociálních sítích ze strany obou aktérů. Skutečná situace v terénu, která komplikuje rychlé obnovení dodávek ropy, hraje v tomto ohledu menší roli. Podle Kavonica se tyto události odehrávají v reálném čase přímo v Hormuzském průlivu jako součást širších vyjednávacích taktik.

Hormuzský průliv zůstal v neděli uzavřen. Íránské revoluční gardy rozhodnutí odůvodnily tím, že ukončily dočasné otevření trasy, protože americká blokáda porušuje podmínky příměří. Teherán trvá na tom, že průliv zůstane uzavřen až do doby, než USA svou námořní blokádu íránských přístavů ukončí. Donald Trump ovšem již v pátek zdůraznil, že blokáda potrvá až do dosažení konečné dohody.

Konflikt vyvolal globální energetickou krizi, která se projevuje prudkým růstem cen a nedostatkem pohonných hmot v některých částech světa. Zvláště těžce je zasažena Asie, která je na dodávkách z Hormuzského průlivu závislá zhruba z 90 procent. V reakci na tuto situaci přijaly tamní vlády řadu úsporných opatření. Zaměstnanci jsou vyzýváni k práci z domova a v některých zemích byl zkrácen pracovní týden či vyhlášeny dřívější školní prázdniny.

Státy jako Singapur nebo Thajsko apelují na své obyvatele, aby omezili používání klimatizace a šetřili energií. Čína, která disponuje zásobami pokrývajícími zhruba tři měsíce dovozu, rovněž zavádí úpravy. Omezuje dopady zdražování pohonných hmot, přestože občané čelí 20procentnímu skoku v cenách. Aerolinky v celém regionu zároveň zavádějí nová opatření, aby zvládly vysoké ceny leteckého paliva.

Napjatá situace trápí také Evropu. Šéf Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol varoval, že starému kontinentu zbývá přibližně šest týdnů zásob leteckého paliva. Podle Birola hrozí, že pokud dodávky zůstanou zablokovány, může v blízké budoucnosti dojít k rušení mnoha letů. Naopak ve Spojeném království ceny benzinu a nafty ke konci minulého týdne po sérii předchozích nárůstů mírně klesly.

17. dubna 2026 16:05

Otevření Hormuzského průlivu zahýbalo trhy. Cena ropy prudce klesá

Letadla, ilustrační foto

Evropa má zásoby leteckého paliva už jen na šest týdnů. Pak začne uzemňovat letadla

Evropa se ocitla na pokraji vážné energetické krize, která může již v nejbližší době ochromit leteckou dopravu na celém kontinentu. Podle Fatiha Birola, výkonného ředitele Mezinárodní energetické agentury (IEA), zbývají evropským zemím zásoby leteckého paliva na pouhých šest týdnů. Pokud nedojde k rychlému obnovení dodávek ropy z Blízkého východu, které zastavila válka s Íránem, začnou aerolinky hromadně rušit své spoje.

USS Lassen

Příměří se hroutí. USA zadržely íránský tanker, Teherán poslal na americká vojenská plavidla drony

Americké námořnictvo se zmocnilo íránské nákladní lodi M/V Touska, která se pokusila proplout americkou blokádou íránských přístavů. Během operace v Ománském zálivu zahájily americké síly palbu a poškodily strojovnu plavidla. Incident eskaloval po šesti hodinách, kdy loď nereagovala na opakovaná varování. Americké velitelství CENTCOM potvrdilo, že následně námořní pěchota na palubu vstoupila.

Markéta Vondroušová

Tenistce Vondroušové hrozí velký problém. Může dostat až čtyřletý trest

Nedávno se představila v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám a jednalo se o jeden z mála jejích startů v tomto roce, protože se v předešlé době trápila se zraněním ramene. Už to tak tovypadalo, že vítězka Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová se pomalu začne vracet do pravidelného zápasového kolotoče, jenže nyní přišla nečekaná rána. České reprezentantce hrozí až čtyři roky zákazu činnosti poté, co vyšlo najevo, že loni v prosinci neodevzdala dopingový vzorek komisařce tak, jak podle pravidel měla.

Daně, ilustrační fotografie.

Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května

Už ve středu 1. dubna 2026 uplynula základní lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů. Nyní je možné podat daňové přiznání už jen elektronicky. Finanční správa zatím eviduje přes 1,6 milionu daňových přiznání. Podíl elektronických podání dosáhl více než 62 %, což potvrzuje pokračující trend digitalizace v oblasti správy daní. 

Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové

Počasí v Česku se bude během nedělního dne měnit. Po teplé dubnové sobotě přijde ochlazení. Na většině území zaprší, objeví se i bouřky, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v předpovědi na sociální síti X. 

