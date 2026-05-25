K návratu cen ropy na předválečnou úroveň možná nikdy nedojde, varují experti

Prezident Donald Trump sice v sobotu prohlásil, že mír s Íránem je na dosah a Hormuzský průliv se brzy znovu otevře, finanční trhy však jeho vyjádření po předchozích falešných zprávách z posledních tří měsíců spíše ignorují. Obchodníci nyní čekají na hmatatelné důkazy skutečné dohody. Írán v konfliktu sice vojensky podléhal, ale díky rychlým člunům, minám a dronům dokázal zablokovat průliv, kterým proudí pětina světové ropy, což z této námořní cesty učinilo jeho hlavní páku při vyjednávání.
Pokud by však válka skutečně skončila, návrat cen na předválečnou úroveň nelze očekávat v brzké době a podle expertů CNN k němu možná nedojde už nikdy. Po trvalém otevření průlivu totiž nastane složitý logistický proces, jehož prvním krokem bude odstranění dopravního kolapsu. V Perském zálivu aktuálně čeká na vyplutí přibližně 166 tankerů s nákladem 170 milionů barelů ropy, přičemž obnova plné tranzitní kapacity pro vjezd prázdných lodí a jejich opětovné naložení potrvá podle analytiků společnosti Kpler až tři měsíce.
Druhým nezbytným krokem bude postupné vyprázdnění skladů. Ropné společnosti sice během blokády reagovaly pragmaticky a nenaplnily své zásobníky na absolutní maximum, což sice zkrátí čas nutný k restartu čerpadel, ale nadprůměrně plné sklady přesto zpozdí obnovu těžby na plný výkon. Třetí fázi představuje samotné obnovení produkce na blízkovýchodních vrtech, které byly během bojů z velké části uzavřeny.
Spuštění těžby je složitý inženýrský proces, který potrvá několik týdnů. Těžbu je nutné obnovovat pomalu, aby nedošlo ke kolapsu ropných ložisek, což by vyžadovalo finančně nákladné nové vrty a rozsáhlé opravy. Inženýři musí pečlivě vyvážit tlak vody a plynu vstřikovaných do podzemí, což vzhledem k těsné blízkosti velkých vrtů v regionu vyžaduje extrémní koordinaci mezi jednotlivými společnostmi i celými státy, aby se udržel stabilní tlak v celém ložisku.
Čtvrtým krokem budou opravy infrastruktury, neboť řada rafinérií, producentů zemního plynu i samotných těžařů utrpěla během války vážné škody, jejichž odstranění si podle ropných firem vyžádá celé roky. Celkově je na Blízkém východě, zejména v Saúdské Arábii a Iráku, momentálně odstaveno přibližně 12 milionů barelů surové ropy denně a další tři miliony barelů rafinovaných ropných produktů, což ilustruje obrovský rozsah celého problému.
Všechny tyto plány navíc stojí na předpokladu, že se situace v průlivu znovu nevyostří. Obchodníci s ropou zůstávají obezřetní, protože si pamatují 18. duben, kdy Írán sice souhlasil s otevřením cesty, ale o několik hodin později obvinil USA a Izrael z porušení dohod a opět zahájil palbu na proplouvající lodě. Trh bude sledovat, zda Írán přestane vybírat mýtné za průjezd a jak se Washington postaví k íránskému požadavku na úplné zrušení námořní blokády jako k podmínce pro trvalý mír.
Klíčovým faktorem bude také ochota samotných přepravních společností poslat svá plavidla zpět do rizikové oblasti. Při minulém krátkém otevření průlivu sice lodě spěchaly ven, ale okamžitě se otočily, jakmile dostaly varování, že trasa přestala být bezpečná. Pojišťovny navíc po vypuknutí konfliktu zvýšily ceny námořního pojištění o tisíce procent a nebudou ochotny nabídnout dostupné tarify, dokud bude situace nestabilní. Lodě navíc mohou odmítnout podstoupit riziko plavby po Íránem určených trasách, které byly dříve pod pohrůžkou zaminování podmíněny povolením k průjezdu.
Těžaři a obchodníci se od poloviny března marně pokoušeli stlačit cenu surové ropy pod hranici 94 dolarů za barel a termínové kontrakty na ropu Brent v pátek uzavíraly na hodnotě mírně nad sto dolary za barel. Pokud na trzích převládne optimismus ohledně mírových rozhovorů, pokusí se obchodníci otestovat nižší limity hned po pondělním obnovení obchodování. Analytici z JPMorgan očekávají otevření průlivu začátkem června a předpovídají průměrnou cenu ropy 97 dolarů za barel po zbytek letošního roku.
Pro návrat cen benzinu na běžnou úroveň kolem tří dolarů za galon by přitom bylo zapotřebí, aby se ropa Brent pohybovala v rozmezí šedesáti dolarů, což podle Michaela Greena ze společnosti Simplify Asset Management termínový trh v současnosti neočekává dříve než v roce 2032. Ceny mohou klesat pouze s délkou trvání míru a jasnými důkazy o restartu blízkovýchodní produkce. Írán navíc Trumpova optimistická slova o svobodném obnovení plavby ihned zpochybnil, když státní tisková agentura Fars uvedla, že souhlas s návratem počtu plavidel na předválečnou úroveň v žádném případě neznamená obnovení svobodného režimu plavby v podobě, v jaké existoval před válkou.
