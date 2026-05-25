Bude dobrá a lepší než Obamova, řekl Trump o případné dohodě s Íránem

Americký prezident Donald Trump zdůraznil, že jím uzavřená dohoda s Íránem bude případně dobrá a pořádná, protože on podle svých slov neuzavírá špatné dohody. Trump zároveň přiznal, že text dohody stále není do detailu vyjednaný.
"Pokud uzavřu dohodu s Íránem, bude dobrá a pořádná, nikoliv jako ta, co uzavřel Obama, která dala Íránu spoustu peněz a volnou cestu k jaderné zbrani," napsal Trump v neděli na sociální síti Truth Social.
Podle amerického prezidenta má být dohoda uzavřená nynější administrativou úplně jiná. "Nikdo ji ještě neviděl a neví, jaká je. Ještě ani není zcela vyjednaná," přiznal šéf Bílého domu. "Tak neposlouchejte poražence, kteří jsou kritičtí k něčemu, o čem nic nevědí. Na rozdíl od těch, kteří měli tento problém vyřešit už před mnoha lety, neuzavírám špatné dohody," dodal Trump.
Mírovou dohodu se jako prostředník snaží zprostředkovat Pákistán. Dosud se však zdálo, že obě strany konfliktu jsou od dohody daleko. Trump například doslova označil jeden z nedávných íránských mírových návrhů za "totálně neakceptovatelný". To měl Teherán požadovat okamžitý konec bojů na všech frontách, zastavení americké námořní blokády íránských přístavů, záruky, že nedojde k dalšímu útoku, kompenzace škod a potvrzení íránské suverenity v Hormuzském průlivu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří.
Související
Otevření Hormuzského průlivu, konec americké blokády. Co obsahuje dohoda, o níž jedná Írán s USA?
Dohoda s Íránem dnes nebude. Podle Teheránu za to mohou USA
Donald Trump , Írán , Barack Obama , USA (Spojené státy americké) , Jaderné zbraně
Aktuálně se děje
před 56 minutami
Bude dobrá a lepší než Obamova, řekl Trump o případné dohodě s Íránem
před 2 hodinami
Počasí: Tropy vystřídá ochlazení, pak se vedra vrátí
včera
Počet podezřelých případů nákazy ebolou se blíží k tisícovce
včera
Otevření Hormuzského průlivu, konec americké blokády. Co obsahuje dohoda, o níž jedná Írán s USA?
včera
Dohoda s Íránem dnes nebude. Podle Teheránu za to mohou USA
včera
Po Američanech se začínají bát z možného nepostupu i Švédové. Němci naopak stále živí naději
včera
„Oto, zabal to.“ Prahou prošly tisíce demonstrantů, žádají konec Klempíře
včera
USA v Íránu naráží na zásadní překážku: Mírovou dohodu musí schválit Modžtaba Chámeneí
včera
Trump opouští partnery a mění americké priority. Z Tchaj-wanu dělá druhou Ukrajinu
včera
Macinka vystoupil v novém studiu u Moravce. Úvahy o odvolání Klempíře rázně odmítl
včera
OBRAZEM: Hejtman označil sudetské Němce za krajany. Nepožadujeme navrácení majetků, zaznělo na sjezdu
včera
S Íránem jsme dosáhli významného pokroku, zní z USA. Teherán nadšení mírní
včera
Putin odpálil raketu schopnou nést jadernou hlavici. NATO poslalo stíhačky do vzduchu
včera
Kyjev se v noci stal terčem rozsáhlého vzdušného útok
včera
Počasí bude nadále tropické, objeví se ale saharský prach
23. května 2026 22:46
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková
23. května 2026 21:14
Zelenskyj: Rusko chystá rozsáhlý útok na území Ukrajiny i na Kyjev, může použít raketu Orešnik
23. května 2026 19:56
Uzavřeme dohodu, nebo Írán totálně zničíme. Rozhodnu se do zítřka, prohlásil Trump
23. května 2026 19:50
Napínavý bratrský souboj. Česko-slovenské derby na MS v hokeji rozhodl svou bruslí kapitán Červenka
23. května 2026 18:40
Evropa se intenzivně chystá na situaci, kdy bude Trump pro NATO hrozbou
Evropské země se intenzivně snaží připravit na situaci, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa představují pro Severoatlantickou alianci prvek značné nepředvídatelnosti. Hlavním tématem bezpečnostního fóra GLOBSEC v Praze se staly náhlé zvraty Washingtonu ohledně vojenské přítomnosti v Polsku.
Zdroj: Libor Novák