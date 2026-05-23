Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková

V pražském Fóru Karlín se dnes večer uskutečnil finálový galavečer 17. ročníku prestižní soutěže krásy Miss Czech Republic 2026. O hlavní korunku a možnost reprezentovat Českou republiku na světových soutěžích bojovala finálová desítka dívek, do které se probojovaly Aneta Vizinová, Sandra Chalupníková, Dominique Alagia, Markéta Králová, Eliška Kramná, Barbara Plintová, Laura Anna Glozarová, Lucie Pisková, Hana Dědková a Eliška Kukačová. Slavnostním programem plným napětí provázely moderátorka Daniela Brzobohatá a úřadující miss Justýna Zedníková.
Finalistky během večera absolvovaly několik soutěžních disciplín, mezi nimiž nechyběla divácky oblíbená promenáda v bikinách. Odborná porota u dívek hodnotila nejen jejich celkový vzhled a postavu, ale velký důraz kladla také na jejich vystupování, kultivovaný projev na pódiu a osobnostní předpoklady. Celý galavečer doprovázel bohatý kulturní program, který vyvrcholil v samotném závěru oznámením nových držitelek korunek krásy pro nadcházející období.
Hlavní titul Miss Czech Republic 2026 a současně právo reprezentovat zemi na světové soutěži Miss World získala dvaadvacetiletá Lucie Pisková, která do soutěže nastoupila se startovním číslem osm. Nová královna krásy měří 176 centimetrů, pochází z Prahy a studuje obor Mediální studia na Metropolitní univerzitě. Vedle studia zvládá pracovat jako provozní manažerka ve dvou firmách. Mezi její největší záliby patří jakákoliv forma aktivního pohybu od lyžování a bruslení až po sledování závodů Formule 1, přičemž se řadí také k milovnicím dobrého jídla, vaření a pečení.
Během slavnostního ceremoniálu byly tradičně rozděleny i další grandslamové tituly směřující na mezinárodní soutěže. Pozici Miss Grand Czech Republic 2026 vybojovala dvacetiletá Dominique Alagia, která měří 176 centimetrů, žije v Praze a má italsko-moravské kořeny. Alagia v minulosti studovala na Mezinárodní konzervatoři Praha, ale od patnácti let se plně věnuje showbyznysu, objevila se v hlavní roli filmu pro Netflix a prošla soutěží SuperStar. V současnosti působí jako influencerka, zpěvačka, věnuje se modelingu a podniká se svými vlastními značkami oblečení, kosmetiky a parfémů, přičemž do budoucna plánuje dokončit studium marketingu. Ve volném čase píše texty, produkuje hudbu, sportuje v disciplíně muay thai a hovoří čtyřmi jazyky.
Titul Miss Earth Czech Republic 2026 si odnesla pětadvacetiletá Hana Dědková. Tato 177 centimetrů vysoká rodačka z Prahy studuje na Vysoké škole STING obor zdaňování. Profesně se věnuje modelingu, působí jako influencerka a pracuje jako manažerka sociálních sítí. Mezi její hlavní zájmy a koníčky patří sport, cestování, tanec, modeling a pobyt na horách.
Šerpu Miss International Czech Republic 2026 získala nejmladší z oceněných dívek, osmnáctiletá Laura Anna Glozarová. Glozarová měří 178 centimetrů, žije v Praze a studuje na Škole mezinárodních a veřejných vztahů. Vedle studia pracuje pro agenturu domácí zdravotní péče BonumFinem a.s. Ve svém volném čase se věnuje především cestování, četbě, poznávání nových kultur a vzdělávání se v oblasti cizích jazyků.
Poslední z hlavních titulů, Miss Supranational Czech Republic 2026, porota udělila třiadvacetileté Barbaře Plintové. Plintová je s výškou 186 centimetrů nejvyšší oceněnou dívkou letošního ročníku. Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, kde získala bakalářský titul v oboru Ekonomika a management se zaměřením na obchod a marketing. V současné době žije v Praze a věnuje se modelingu, hostingu, příležitostnému herectví a tvorbě obsahu na volné noze. Zajímá se o astrologii a numerologii, ráda tráví čas v přírodě, věnuje se ruční i digitální kreativní tvorbě a luštění sudoku.
Nová kapitola novinářské kariéry Václava Moravce po jeho odchodu z České televize oficiálně začíná. Moderátor se například rozhodl, že s nynějším projektem bude přímo konkurovat nedělní politické debatě veřejnoprávní televize.
