Napínavý bratrský souboj. Česko-slovenské derby na MS v hokeji rozhodl svou bruslí kapitán Červenka

Za ohromující atmosféry, kterou umějí vytvořit snad jen čeští a slovenští fanoušci, se v rámci sobotního programu letošního světového šampionátu utkali Slováci a Češi. Pod hlavičkou mistrovství světa se federální derby odehrálo po třech letech a nabídlo skutečně hokej se vším všudy. Hrál se vyrovnaný hokej od začátku až do konce, Slováci se snažili Čechy více vyhecovat emocemi, ale nakonec o vítězství a důležitých třech bodech pro Česko rozhodl ten nejpovolanější – kapitán Roman Červenka, jenž si zřejmě řekl, že když to nešlo hokejkou, půjde to rozhodnout bruslí. Stalo se a Češi jsou zase o krok blíže čtvrtfinále.
Nejen v hledišti to byla od začátku jedna velká paráda, ale i na kluzišti fribourgské arény. Od úvodních minut se hrál hokej ze strany na stranu a už tehdy bylo zřejmé, že tento zápas toho nabídne na jedno utkání až příliš. Po čtyřech minutách hry se Češi dočkali první větší šance, když Hronek vypálil puk od modré, ale střelu ještě před gólmanem Hlavajem zablokoval Voženílek. Následně se snažil dorážet Flek, ale slovenský brankář tehdy ještě neinkasoval.
V 9. minutě už ale musel vytahovat kotouč ze své sítě, když vyvezl puk do útočného pásma Voženílek, jenž se krátce za modrou čárou rozhodl k chytré a nečekané střele přes obránce, přes kterého gólman Hlavaj neviděl a tak nestihl na střelu zareagovat, 1:0 pro Čechy. Tři minuty na to to mohlo být už o dvě branky, kdyby Kempnému vyšla otočka. Přestože poté následoval slovenský tlak, ke změně skóre to v první třetině nevedlo.
Slovenští hokejisté svou hru po návratu na led ještě vylepšili a dělali tak svěřencům kouče Radima Rulíka ještě větší problémy. Nikdo se tak proto nemohl divit tomu, že ve 32. minutě po spolupráci Ticháčka s Hrivíkem Slováci vyrovnali na 1:1. Záhy byl div, že to nebylo už 2:1 pro Slováky, protože Kollár střílel z bezprostřední blízkosti, avšak gólman Kořenář se zaskvěl parádním, i když na chvíli bolestivým zákrokem. Poté začaly jít emoce mezi hráči čím dál více na horu, přičemž na slovenské straně o to přičinil především Kristián Pospíšil, jenž to schytával od českých hráčů od začátku a na čas v první třetině musel jít na ošetření do kabiny. Tentokrát tedy rozdmýchal potyčku s Kempným. A když pak se obořil i na Chmelaře, rozhodčí už to nevydržel a poslal rozohněného Pospíšila na trestnou lavici.
Právě v této nabídnuté početní výhodě se Čechům podařilo dostat se zpátky do vedení. Červenka tehdy využil zbytečného forčekingu na jeho osobu, poslal puk na Kauta a ten pak i díky teči překonal gólmana Hlavaje, 2:1 pro Čechy.
Na druhé straně pokračoval gólman Kořenář ve svém skvělém představení, když po rychlém přesunutí vychytal Čederleho. Ve 38. minutě ale český muž s maskou přeci jen podruhé inkasoval. Až čtvrtá dorážka Chromiaka tehdy nalezla potřebný cíl, 2:2.
Pokud si snad někdo myslel, že ve třetí třetině už bude na hráčích obou mužstev znát nějaká vyčerpanost, mohl zůstat v klidu. Epický výkon obou týmu, které si nic nedarovaly, pokračoval i v poslední dvacetiminutovce. Pravda, byla k vidění opatrnější hra v defenzivě, ale z obou stran byla cítit snaha duel rozhodnout už v základní hrací době. To se nakonec podařilo Čechům v 53. minutě. Zásluhou faulu, kterého si naštěstí sudí nevšimli, se kapitán Červenka ocitl nikým nehlídán před gólmanem Hlavajem a v momentě kdy se k němu otáčel zády, nasměroval puk, který tam nahodil Kaut, bruslí do jeho branky.
Pochopitelně, že na slovenské straně se ihned protestovalo a proto se sudí šli podívat na video. Po párminutovém prohlížení pohyblivých obrázků ale stejně nakonec muži v pruhovaném rozhodli, že gól platí, 3:2 pro Čechy.
V závěru nedali Slováci českému týmu vydechnout a to ani při svém power-play. Ještě před ní Hrivík trefil tyčku, poté se opět několikrát předvedl Kořenář. Flek s Kubalíkem měli smůlu, když z jasné pozice netrefili odkrytou klec, ale nemuselo je to nakonec mrzet. Skóre 3:2 už se naštěstí nezměnilo.
Konečný výsledek zápasu mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (23.5.2026):
Skupina B (Fribourg):
Česko – Slovensko 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 9. D. Voženílek (Cibulka, Kempný), 35. M. Kaut (L. Sedlák, Červenka), 53. Červenka (M. Kaut) – 32. Hrivík (Kňažko, Okuliar), 38. Chromiak.
Rozhodčí: Burzminski, Gour – Birkhoff (všichni Kan.), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 6811
Česko: Kořenář – Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, T. Galvas – M. Kaut, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Kubalík – Blümel, Melovský, D. Voženílek – Chmelař, Černoch, O. Beránek. Trenér: Rulík
Slovensko: Hlavaj – Gajdoš, Rosandič, P. Koch, Kmec, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Liška, Okuliar, Hrivík – Chromiak, Čederle, A. Sýkora – Mešár, Kollár, Nauš – Petrovský. Trenér: Ország
Zdroj: Lucie Podzimková