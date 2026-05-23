Napínavý bratrský souboj. Česko-slovenské derby na MS v hokeji rozhodl svou bruslí kapitán Červenka

David Holub

23. května 2026 19:50

MS v hokeji
MS v hokeji Foto: Instagram/Český hokej

Za ohromující atmosféry, kterou umějí vytvořit snad jen čeští a slovenští fanoušci, se v rámci sobotního programu letošního světového šampionátu utkali Slováci a Češi. Pod hlavičkou mistrovství světa se federální derby odehrálo po třech letech a nabídlo skutečně hokej se vším všudy. Hrál se vyrovnaný hokej od začátku až do konce, Slováci se snažili Čechy více vyhecovat emocemi, ale nakonec o vítězství a důležitých třech bodech pro Česko rozhodl ten nejpovolanější – kapitán Roman Červenka, jenž si zřejmě řekl, že když to nešlo hokejkou, půjde to rozhodnout bruslí. Stalo se a Češi jsou zase o krok blíže čtvrtfinále.

Nejen v hledišti to byla od začátku jedna velká paráda, ale i na kluzišti fribourgské arény. Od úvodních minut se hrál hokej ze strany na stranu a už tehdy bylo zřejmé, že tento zápas toho nabídne na jedno utkání až příliš. Po čtyřech minutách hry se Češi dočkali první větší šance, když Hronek vypálil puk od modré, ale střelu ještě před gólmanem Hlavajem zablokoval Voženílek. Následně se snažil dorážet Flek, ale slovenský brankář tehdy ještě neinkasoval.

V 9. minutě už ale musel vytahovat kotouč ze své sítě, když vyvezl puk do útočného pásma Voženílek, jenž se krátce za modrou čárou rozhodl k chytré a nečekané střele přes obránce, přes kterého gólman Hlavaj neviděl a tak nestihl na střelu zareagovat, 1:0 pro Čechy. Tři minuty na to to mohlo být už o dvě branky, kdyby Kempnému vyšla otočka. Přestože poté následoval slovenský tlak, ke změně skóre to v první třetině nevedlo.

Slovenští hokejisté svou hru po návratu na led ještě vylepšili a dělali tak svěřencům kouče Radima Rulíka ještě větší problémy. Nikdo se tak proto nemohl divit tomu, že ve 32. minutě po spolupráci Ticháčka s Hrivíkem Slováci vyrovnali na 1:1. Záhy byl div, že to nebylo už 2:1 pro Slováky, protože Kollár střílel z bezprostřední blízkosti, avšak gólman Kořenář se zaskvěl parádním, i když na chvíli bolestivým zákrokem. Poté začaly jít emoce mezi hráči čím dál více na horu, přičemž na slovenské straně o to přičinil především Kristián Pospíšil, jenž to schytával od českých hráčů od začátku a na čas v první třetině musel jít na ošetření do kabiny. Tentokrát tedy rozdmýchal potyčku s Kempným. A když pak se obořil i na Chmelaře, rozhodčí už to nevydržel a poslal rozohněného Pospíšila na trestnou lavici.

Právě v této nabídnuté početní výhodě se Čechům podařilo dostat se zpátky do vedení. Červenka tehdy využil zbytečného forčekingu na jeho osobu, poslal puk na Kauta a ten pak i díky teči překonal gólmana Hlavaje, 2:1 pro Čechy.

Na druhé straně pokračoval gólman Kořenář ve svém skvělém představení, když po rychlém přesunutí vychytal Čederleho. Ve 38. minutě ale český muž s maskou přeci jen podruhé inkasoval. Až čtvrtá dorážka Chromiaka tehdy nalezla potřebný cíl, 2:2.

Pokud si snad někdo myslel, že ve třetí třetině už bude na hráčích obou mužstev znát nějaká vyčerpanost, mohl zůstat v klidu. Epický výkon obou týmu, které si nic nedarovaly, pokračoval i v poslední dvacetiminutovce. Pravda, byla k vidění opatrnější hra v defenzivě, ale z obou stran byla cítit snaha duel rozhodnout už v základní hrací době. To se nakonec podařilo Čechům v 53. minutě. Zásluhou faulu, kterého si naštěstí sudí nevšimli, se kapitán Červenka ocitl nikým nehlídán před gólmanem Hlavajem a v momentě kdy se k němu otáčel zády, nasměroval puk, který tam nahodil Kaut, bruslí do jeho branky.

Pochopitelně, že na slovenské straně se ihned protestovalo a proto se sudí šli podívat na video. Po párminutovém prohlížení pohyblivých obrázků ale stejně nakonec muži v pruhovaném rozhodli, že gól platí, 3:2 pro Čechy.

V závěru nedali Slováci českému týmu vydechnout a to ani při svém power-play. Ještě před ní Hrivík trefil tyčku, poté se opět několikrát předvedl Kořenář. Flek s Kubalíkem měli smůlu, když z jasné pozice netrefili odkrytou klec, ale nemuselo je to nakonec mrzet. Skóre 3:2 už se naštěstí nezměnilo.

Konečný výsledek zápasu mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (23.5.2026):

Skupina B (Fribourg):

Česko – Slovensko 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 9. D. Voženílek (Cibulka, Kempný), 35. M. Kaut (L. Sedlák, Červenka), 53. Červenka (M. Kaut) – 32. Hrivík (Kňažko, Okuliar), 38. Chromiak.
Rozhodčí: Burzminski, Gour – Birkhoff (všichni Kan.), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 6811

Česko: Kořenář – Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, T. Galvas – M. Kaut, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Kubalík – Blümel, Melovský, D. Voženílek – Chmelař, Černoch, O. Beránek. Trenér: Rulík

Slovensko: Hlavaj – Gajdoš, Rosandič, P. Koch, Kmec, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Liška, Okuliar, Hrivík – Chromiak, Čederle, A. Sýkora – Mešár, Kollár, Nauš – Petrovský. Trenér: Ország

před 2 hodinami

Američané jsou na hraně nepostupu do čtvrtfinále. Dánové slaví první výhru na MS

Související

MS v hokeji

Američané jsou na hraně nepostupu do čtvrtfinále. Dánové slaví první výhru na MS

Přestože hokejové mistrovství světa už vstoupilo do své druhé poloviny, na úřadujících světových šampionech Američanech stále není vidět, že by našli svou ideální formu. V sobotu si totiž připsali na své konto vedle dvou nepřesvědčivých výher nad Brity a Němci již třetí porážku. Po Švýcarech a Finech si totiž na Američany, jejichž kádr nedá s tím loňským, ani s tím, který hrál letošní zimní olympiádu v Miláně srovnávat, vyšlápli dokonce Lotyši. A právě oni se s Američany přetahují o poslední postupové místo skupiny A. Ve skupině B se pak dočkali Dánové svého prvního vítězství na letošním MS, když porazili Slovince 4:0.
Hokej, ilustrační fotografie.

Finové deklasovali hledající se Američany, Kanada nedopustili překvapení. Němci se trápí

Úřadující světoví šampioni Američané i po třetím zápase na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku hledají svou optimální formu. Poté, co na úvod prohráli s domácím Švýcarskem a až ve třetí třetině rozhodli o svém vítězství nad Brity, jim na větším sebevědomí nepřidal ani třetí duel s Finskem. Tomu se po čtyřech letech v rámci MS podařilo Američany porazit, především zásluhou jednadvacetiletého Hämeenaha, který vstřelil dvě branky. Kanada nechtěla připustit déjà vu z loňského čtvrtfinále MS, z něhož senzačně vypadla po porážce s Dány. I když i tentokrát to po dvou třetinách vypadalo všelijak, jelikož skóre bylo bezbrankové, tak třetí třetina nakonec určila konečný výsledek 5:1 pro Kanadu. Švýcarští hokejisté si pak k radosti domácích fanoušků poradili s tápajícími se Němci a mají tak v tabulce skupiny A už devět bodů.

Více souvisejících

Hokej MS Hokej MS CZE Tým

Aktuálně se děje

před 27 minutami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Uzavřeme dohodu, nebo Írán totálně zničíme. Rozhodnu se do zítřka, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že se ještě téhož dne sejde se svými hlavními poradci, aby společně posoudili nejnovější návrh Íránu. Na základě tohoto hodnocení by mohl již do neděle rozhodnout o tom, zda Spojené státy obnoví vojenské operace proti Teheránu. V telefonickém rozhovoru pro server Axios popsal aktuální šance na dosažení dohody jako padesát na padesát. Zároveň velmi ostře poznamenal, že výsledek současného diplomatického úsilí povede buď k uzavření dobré dohody, nebo k tomu, že Spojené státy Írán totálně zničí.

před 33 minutami

MS v hokeji

Napínavý bratrský souboj. Česko-slovenské derby na MS v hokeji rozhodl svou bruslí kapitán Červenka

Za ohromující atmosféry, kterou umějí vytvořit snad jen čeští a slovenští fanoušci, se v rámci sobotního programu letošního světového šampionátu utkali Slováci a Češi. Pod hlavičkou mistrovství světa se federální derby odehrálo po třech letech a nabídlo skutečně hokej se vším všudy. Hrál se vyrovnaný hokej od začátku až do konce, Slováci se snažili Čechy více vyhecovat emocemi, ale nakonec o vítězství a důležitých třech bodech pro Česko rozhodl ten nejpovolanější – kapitán Roman Červenka, jenž si zřejmě řekl, že když to nešlo hokejkou, půjde to rozhodnout bruslí. Stalo se a Češi jsou zase o krok blíže čtvrtfinále.

před 1 hodinou

Prezident Trump

Evropa se intenzivně chystá na situaci, kdy bude Trump pro NATO hrozbou

Evropské země se intenzivně snaží připravit na situaci, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa představují pro Severoatlantickou alianci prvek značné nepředvídatelnosti. Hlavním tématem bezpečnostního fóra GLOBSEC v Praze se staly náhlé zvraty Washingtonu ohledně vojenské přítomnosti v Polsku. 

před 2 hodinami

MS v hokeji

Američané jsou na hraně nepostupu do čtvrtfinále. Dánové slaví první výhru na MS

Přestože hokejové mistrovství světa už vstoupilo do své druhé poloviny, na úřadujících světových šampionech Američanech stále není vidět, že by našli svou ideální formu. V sobotu si totiž připsali na své konto vedle dvou nepřesvědčivých výher nad Brity a Němci již třetí porážku. Po Švýcarech a Finech si totiž na Američany, jejichž kádr nedá s tím loňským, ani s tím, který hrál letošní zimní olympiádu v Miláně srovnávat, vyšlápli dokonce Lotyši. A právě oni se s Američany přetahují o poslední postupové místo skupiny A. Ve skupině B se pak dočkali Dánové svého prvního vítězství na letošním MS, když porazili Slovince 4:0.

před 3 hodinami

Prezident Trump

Trump stupňuje tlak vůči Kubě. Co tím sleduje a co je jeho cílem?

Vztahy mezi Spojenými státy a Kubou, které jsou už po celá desetiletí značně napjaté, prošly v posledních týdnech prudkým zhoršením. Washington obvinil ostrovní stát z ohrožení své národní bezpečnosti a uvalil na něj přísnou ropnou blokádu doprovázenou novými sankcemi. Celá situace navíc eskalovala ve chvíli, kdy americká justice vznesla bezprecedentní obvinění z vraždy proti bývalému kubánskému vůdci Raúlu Castrovi. Zatímco Spojené státy varují, že mírová dohoda s karibským státem je v tuto chvíli nepravděpodobná, Havana tvrdí, že si Washington vytváří podvodné záminky pro případnou vojenskou intervenci.

před 4 hodinami

Afrika, ilustrační foto

Žádné podávání rukou ani pohřby, mrtvé odváželi v pytlích. Přeživší vzpomínají na dosud nejhorší epidemii eboly

Západní Afrika prošla před více než deseti lety nejhorší a nejkomplexnější epidemií eboly na světě. Přeživší Patrick Faley na toto období vzpomíná s těžkým srdcem, když pro BBC popisuje, jak pohřební tým odvážel těla osmi jeho přátel v pytlích, zatímco on sám jako jediný z této skupiny zůstal naživu. Současné události v Demokratické republice Kongo, kde zdravotníci svádějí boj s novým ohniskem nákazy, vyvolávají u pamětníků tehdejší krize děsivé vzpomínky a otevírají otázky, jaké ponaučení si lze z minulosti odnést. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) si nynější vlna v oblasti východního Konga vyžádala již přes 170 lidských životů.

před 5 hodinami

Ilustrační fotografie.

V Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za patnáct let. Po výbuchu více než 90 mrtvých

V severní Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za posledních více než patnáct let. Mohutný výbuch plynu v uhelném dole Liushenyu v provincii Šan-si si vyžádal životy nejméně 90 lidí. K tragické události došlo v pátek večer v 19:29 místního času a na místo byly okamžitě vyslány stovky záchranářů. Podle státních médií se jedná o nejtragičtější incident v čínském těžařském sektoru od roku 2009, kdy si exploze v provincii Chej-lung-ťiang vyžádala 108 obětí.

před 6 hodinami

Věznice

Soud poslal vraha studentky v Pardubicích do vazby

Okresní soud v Ústí nad Orlicí uvalil vazbu na nezletilého mladíka, který je podezřelý z vraždy studentky v Pardubicích. Celé soudní zasedání trvalo zhruba hodinu a kvůli nízkému věku obviněného se konalo s kompletním vyloučením veřejnosti a za doprovodu přísných bezpečnostních opatření. Ozbrojená eskorta následně mladistvého z budovy soudu odvezla.

před 8 hodinami

Prezident Petr Pavel

Pavel v rozhovoru pro zahraniční tisk vyzval NATO, aby Rusku ukázalo zuby a začalo konečně reagovat

Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro britský deník The Guardian důrazně vyzval Severoatlantickou alianci, aby vůči Rusku ukázala zuby a začala na jeho neustálé provokace reagovat rozhodně a asymetricky. Bývalý generál a někdejší předseda vojenského výboru NATO varoval, že pokud alianční partneři neprojeví dostatečnou tvrdost při testování odolnosti na východním křídle, Moskva bude své agresivní akce pod prahem článku 5 nadále stupňovat. Jako možné odvetné kroky, které sice nezabíjejí lidi, ale jsou pro Kreml vysoce citlivé, zmínil například odpojení Ruska od internetu, vyřazení z globálních bankovních systémů nebo sestřelování letounů narušujících vzdušný prostor Aliance.

před 8 hodinami

V Brně začalo setkání sudetských Němců. (21.5.2026)

Brněnský pochod smrti provází komplikace. Vandal poničil památník, policie zasahuje proti odpůrcům

V Pohořelicích na Brněnsku se sešla zhruba tisícovka lidí, aby si připomněla tragické události spojené s poválečným nuceným odsunem německy hovořícího obyvatelstva z Brna. Účastníci se odtud vydali na třicetikilometrovou Pouť smíření, která se již od roku 2007 symbolicky chodí v opačném směru než původní pochod z května 1945. Tehdy bylo z domovů vyhnáno tisíce lidí, převážně žen, dětí a starců, přičemž zhruba 1 700 z nich strastiplnou cestu k rakouským hranicím nepřežilo. Zatímco část poutníků absolvuje celou trasu, k závěrečnému kilometru se v Brně připojí také předseda Senátu Miloš Vystrčil.

před 9 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš

Vztah Pavla s Babišem už se rozebírá i ve světě. Prezident je připraven podniknout právní kroky, píše Politico

Prezident Petr Pavel v rozhovoru na fóru GLOBSEC otevřeně popsal svůj komplikovaný vztah s premiérem Andrejem Babišem. Jejich vzájemné vazby označil za realistické, což podle něj znamená, že zažívají lepší i horší období, avšak běžná praktická komunikace mezi nimi nadále funguje. Bývalý generál s nadsázkou dodal, že díky své minulosti v oblasti obrany má určité zkušenosti, které může využít k vysvětlení komplikovaných témat. Vztahy mezi oběma ústavními činiteli jsou napjaté již delší dobu, přičemž do otevřeně nepřátelské roviny přešly po loňském návratu šéfa hnutí ANO do premiérského křesla, kdy se střetávají v otázkách demokratických norem i mezinárodní politiky.

před 10 hodinami

Ebola, ilustrační fotografie

Proč se ebolu nedaří zastavit? Na vině je hned několik faktorů

Demokratická republika Kongo čelí v pořadí již sedmnácté epidemii nebezpečného viru ebola, přičemž humanitární organizace a zdravotníci varují před jejím rychlým šířením. Podle expertů je situace vážná a oficiálně potvrzené případy zdaleka neodrážejí skutečný rozsah nákazy. Tamní křehký zdravotnický systém se ocitá pod obrovským tlakem a zástupci neziskového sektoru naléhavě žádají o koordinovanou mezinárodní pomoc, protože situace na místě se stále vymyká kontrole.

před 11 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka

Ruská hlava státu Vladimir Putin má podle vyjádření šéfa estonské tajné služby stále méně času na dosažení úspěchu ve válečném konfliktu na Ukrajině. Na vině je současný pat na bojišti a současně se množící vnitrostátní potíže. Kaupo Rosin, který vede estonskou zahraniční zpravodajskou službu, v rozhovoru v Tallinnu uvedl, že v horizontu následujících čtyř až pěti měsíců může Kreml ztratit možnost vyjednávat z pozice síly.

před 13 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Svědci mohou stále mluvit o bývalém princi Andrewovi, připomněla policie

Britská policie zopakovala výzvu k veřejnosti ve věci vyšetřování bývalého prince Andrewa. Vyšetřovatelé chtějí mluvit s lidmi, kteří by mohli mít jakékoliv informace. Uvedla to BBC. Policie vyšetřuje mladšího bratra krále Karla III. pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy